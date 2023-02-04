танкова коаліція

Перший «Леопард» на шляху до України

Опубліковано: Редаговано:

Танк «Леопард 2» з Канади
Танк «Леопард 2» з Канади © Твіттер Anita Anand
Автор тексту: Наталія Ряба
1 хв

Канада відправила у суботу, 4 лютого, бойову машину. Літак із танком «Леопард 2» здійнявся у повітря із міста Галіфакс, що на сході країни.

Реклама

Бойову машину завантажили на судно Військово-повітряних сил Канади.

«На допомогу Україні їдуть бойові танки. Підтримка України з боку Канади є непохитною», – наголосила міністерка оборони країни Аніта Ананд. Вона виклала відео у себе у твіттері, як вантажать 60-тонну машину. 

 

 

Глава Міноборони Канади наголосила: «Канада підтримує народ України — і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні сили України технікою, необхідною для перемоги».

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своїй канадській колезі: «Танкова коаліція збирається. Місце зустрічі - Україна!».

► Дивіться також: «Леопардові» проблеми: Бельгія хоче викупити для України танки в приватного підприємця

Танк вантажать на військовий літак
Танк вантажать на військовий літак © Твіттер Anita Anand

Загалом Канада має відправити Україні 4 танки «Леопард 2». Про це стало відомо 26 січня. Усього ж на озброєнні країни перебуває 112 бойових машин цієї моделі.

► Останні новини за темою: 

🔻 Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня. 

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня. 

Завантажити додаток