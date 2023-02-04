Перший «Леопард» на шляху до України

танкова коаліція

Канада відправила у суботу, 4 лютого, бойову машину. Літак із танком «Леопард 2» здійнявся у повітря із міста Галіфакс, що на сході країни.

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Бойову машину завантажили на судно Військово-повітряних сил Канади.

«На допомогу Україні їдуть бойові танки. Підтримка України з боку Канади є непохитною», – наголосила міністерка оборони країни Аніта Ананд. Вона виклала відео у себе у твіттері, як вантажать 60-тонну машину.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.



The first Canadian Leopard 2 is en route.



Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

Глава Міноборони Канади наголосила: «Канада підтримує народ України — і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні сили України технікою, необхідною для перемоги».

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.



Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своїй канадській колезі: «Танкова коаліція збирається. Місце зустрічі - Україна!».

Thank you @AnitaAnandMP ! Thank you Canada!

The tank coalition is assembling. Meeting place is Ukraine! https://t.co/euqeqG3WRm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2023

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Танк вантажать на військовий літак © Твіттер Anita Anand

Загалом Канада має відправити Україні 4 танки «Леопард 2». Про це стало відомо 26 січня. Усього ж на озброєнні країни перебуває 112 бойових машин цієї моделі.

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