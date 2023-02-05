ЛИТОВСЬКА ПІДТРИМКА

У Литві зібрали 6 мільйонів євро на радари для української ППО

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Литовська ініціатива зі збору коштів на радари для української ППО
Литовська ініціатива зі збору коштів на радари для української ППО © Andrius Tapinas
Автор тексту: Катерина Трифоненко

«Литва — це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро, щоб купити системи протиповітряної оборони для України», — написав у твітері тамтешній міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

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«Немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги», — додав Ландсбергіс.

Кошти на протиракетну оборону для України — благодійна литовська ініціатива. Третього лютого  координатор збору, телеведучий Андрюс Тапінас повідомив, що лише за одну годину вдалось залучити більше 1 млн євро.

Початок збору оголосили у січні, кампанію підтримав міністр оборони Литви. Організатори хочуть придбати для ЗСУ радари ізраїльського виробництва, для цього необхідно 5 млн євро, але в результаті зібрали на мільйон більше.

 

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