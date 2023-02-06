Відставка Шредінгера: що відбувається зі звільненням Олексія Резнікова?

(НЕ) ЗАМІННІ КАДРИ

Зазвичай гучні заяви про звільнення лунають у будні. Проте цієї неділі в Україні розпочалась буквально політична комедія з елементами драми у двох актах. Від ранку 5 лютого почали ширитися чутки: Олексій Резніков залишить посаду очільника оборонного відомства, а йому на заміну прийде голова ГУР Кирило Буданов.

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Акт перший

Спершу про такі кадрові зміни повідомляє народний депутат Ярослав Железняк:

Згодом аналогічну інформацію, покликаючись на власні джерела, оприлюднює низка українських впливових видань. За даними їхніх співрозмовників, у команді президента прощатися з Резніковим не збираються та дадуть йому перше крісло в якомусь з інших міністерств.

Надвечір підкладає дров до багаття голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія:

Тоді ж Олексій Резніков виходить до журналістів:

«Рішення, бути мені міністром оборони або не бути, ухвалює одна людина — президент Володимир Зеленський. Згідно з Конституцією, він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі знову ж таки, робитиму те, що мені запропонує президент», — заявляє урядовець.

А ближче до ночі дає ще один коментар. Тепер щодо перспективи призначення його очільником міністерства з питань стратегічних галузей промисловості:

«Якщо раптом мені така пропозиція надійшла би від Президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився би від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла би мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка», — каже Резніков.

Згідно з Конституцією України міністри оборони та закордонних справ, розповіла RFI політологиня Олеся Яхно, дійсно є креатурою президента. А отже, усі розмови про можливе звільнення Резнікова до відповідного подання голови держави — лише чутки:

Тому поки що це розмова. І ми не знаємо, чи буде така відставка, чи буде, чи не буде. І ми не знаємо, у чому полягає мета. Можливо, дійсно порушень може бути більше, ніж це було публічно оголошено в рамках тих дій заступників, які відбулися. І цих порушень більше аж настільки, що міністр повинен піти у відставку. Чи поки що це інформаційна кампанія в руслі продовження того скандалу, який був.

Водночас, каже Олеся Яхно, і Резніков сам це визнає, однією зі сфер відповідальності міністра є репутація відомства, а отже, і політична відповідальність:

Але й сюди підпадає конкретний результат у вигляді оборонних замовлень, у вигляді нашої співпраці з західними партнерами щодо постачання зброї. І власне, цей великий перелік за цими результатами, мені здається, по ньому можна судити, чи має міністр йти у відставку, чи не має. Можливо, це була сама реакція міністра, що він готовий у разі продовження цього скандалу, що він до цього готовий. Можливо, це була його якась неформальна заява, яка потім просочилася в публічний простір у такому вигляді, а можливо, якісь інші підстави, крім тих, які ми знаємо

2018-го в рамках адаптації до стандартів НАТО був ухвалений закон «Про національну безпеку України», відповідно до якого міністром оборони має бути цивільна людина. Кирило Буданов, якого називають ймовірним наступником Резнікова, має звання генерал-майора.

Таке відхилення від норм законодавства цілком припустиме, ураховуючи активну фазу війни, каже Олеся Яхно. Питання скоріше викликає сама ідея звільнити його з керівної посади в ГУР, де він демонструє високу ефективність:

Буданов очолює розвідувальне відомство, яке суттєво відрізняється від обронного. МО — це встановлення контрактів, домовленості, уміння комунікувати, переконувати щодо надання нам зброї. Тобто це принципово різні функції. У принципі, керівник розвідки може стати міністром оборони, але виникають питання, навіщо його тоді зміщувати, якщо він ефективний там? Тут з’являється думка, що, можливо, хтось хоче когось поставити на посаду керівника розвідувального управління. Можливо, у цьому є якийсь там умисел

Акт другий

Давид Арахамія починає свій робочий тиждень із нової заяви: «Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться».

«Що ще скажу щодо ситуації з О. Резніковим, вважаю, вона продемонструвала фактичну толерантність українського суспільства до корупції та ряд наших же соціальних феноменів», — згодом написала у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла

Усі такі заяви від народних обранців — виключно політичні, переконана Олеся Яхно:

У цьому разі, що стосується міністерств і відомств, які безпосередньо дотичні до військової складової, все-таки мені здається, що заяви повинні робити слідчі органи, або ті, хто взяв до розгляду цю справу, або той, хто компетентний і проводить аудит. Тому що політичні заяви можуть бути абсолютно різними. І це не означає, що вони обов'язково мають відношення до самої суті справ.

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Розмови про можливу відставку Олексія Резнікова виникли після гучного скандалу із закупівлями у Міністерстві оборони.

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Після публікації журналістами даних щодо завищених цін на продукти для армії Резніков звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Він попросив терміново провести засідання комітету парламенту за участю представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Далі полетіли голови заступників міністра. Першим подав у відставку В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Він попросив про звільнення, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупівлею послуг харчування.

Трохи згодом був звільнений і відповідальний за закупівлі голова профільного департаменту Богдан Хмельницький. Навіть більше, правоохоронці повідомили їм про підозру в зловживаннях, а суд заарештував їх на 60 діб.

Заяву на звільнення написав керівник департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв через звинувачення активістів та журналістів у проросійських поглядах. За кілька днів видання «Українська правда» опублікувало нібито фотографію російського паспорта Лієва. Той наявність такого документа спростував. Сама ж УП оприлюднила вибачення за дезінформацію.