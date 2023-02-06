Лазівки в західних санкціях: хто отримує вигоду від війни РФ проти України

ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ

Як Туреччина та Індія наживаються на війні РФ проти України

Війна війною, а заробіток — за розкладом. Упродовж 2022 року турецькі компанії експортували до РФ обладнання, електроніку й запчастини для її військового сектору на десятки мільйонів доларів. Заробляти на російській агресії вдається й іншим країнам, причому такі оборудки не завжди зазнають гострої критики.

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Експортний посередник

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну турецькі компанії продовжили тісну співпрацю з російськими. Щонайменше 13 підприємств торік експортували до РФ транспортних засобів, пластмасових та гумових виробів на понад 18,5 мільйонів доларів. Як пише видання «Волл-стріт джорнал», щонайменше три відправлення містили товари виробництва США.

Імпортовану гуму російські концерни можуть, зокрема, використовувати для виготовлення пластин, які захищають російські бойові танки Т-80. Санкції США та експортний контроль також спрямовані на пластик, який потрібен Росії для виготовлення танків, кораблів, шоломів і бронежилетів.

Покупцями виявилися 10 російських фірм, які перебувають під санкціями Вашингтона за їхню участь у війні проти України. Зокрема, товари з Туреччини одержувало дочірнє підприємство російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння», яка виготовляє зброю для російського флоту, і «Промтехнологія», яка потрапила під обмеження за виробництво гвинтівок для збройних сил РФ.

Гвинтівки, які виробляються на московському заводі «Промтехнологія» © sdelanounas.ru

Відповідно до даних, які вивчили журналісти, турецькі компанії також відправили до РФ конвеєри та елеватори, електрогенератори, друковані плати та іншу продукцію американського виробництва на ще 15 мільйонів доларів. Така торговельна діяльність Туреччини порушує експортний контроль США, який має на меті позбавити Росію обладнання, життєво потрібного для продовження її агресії проти України:

Торік США та понад 30 інших країн запровадили санкції проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись позбавити Кремль коштів, зброї та технологій, потрібних для ведення війни. Туреччина, союзник Організації Північноатлантичного договору, є однією з низки держав, які заявили, що не будуть застосовувати ці санкції

Через майже рік після початку війни США намагаються тиснути на треті країни, зокрема й на Туреччину, щоб схилити їх до співпраці за ключовими положеннями санкційної політики. Тож минулого тижня до Анкари та Стамбула приїздив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон, щоби, зокрема, зустрітися з представниками турецького бізнесу і банківського сектору. Високопосадовець закликав їх співпрацювати більше задля уникнення передачі товарів подвійного призначення Росії, які може використати її військово-промисловий комплекс:

Турецький бізнес і фінансові установи перебувають на передовій цієї боротьби. Украй важливо, щоб ми разом підвищували прозорість, яка є ключовою для залучення додаткових іноземних інвестицій та економічного зростання. Звісно, ми визнаємо залежність Туреччини від російського імпорту енергоносіїв і торгівлі сільськогосподарськими товарами і працюємо, щоби пом’якшити негативний вплив на цю економічну діяльність

Щоб забезпечити дотримання санкційних обмежень США проти РФ, Нельсон також зустрівся з низкою турецьких високопосадовців.

Тиск на Туреччину

З 24 лютого 2022 року Анкара продає Україні ударні БПЛА і бронетехніку, а паралельно поглиблює економічні зв'язки з РФ, зберігаючи дружні відносини і з Києвом, і з Москвою. А втім, тиск на адміністрацію президента Реджепа Таїпа Ердогана з боку США має перші результати, повідомляє агентство Ройтерз:

Найбільша турецька компанія-постачальник наземного обслуговування літаків «Хавас» повідомила російським і білоруським авіакомпаніям, що може припинити забезпечувати їх запчастинами, паливом та надавати їм інші послуги для бортів американського виробництва відповідно до заборон Заходу

Наприкінці минулого року Вашингтон попередив Туреччину, що її громадянам можуть загрожувати штрафи і навіть в'язниця за обслуговування літаків, сконструйованих у США (американською є, зокрема, корпорація «Боїнг»), які літають з Росії та до неї, порушуючи американський експортний контроль.

Лайнер Boeing 747 © AP / John Froschauer

До того ж торік у вересні п'ять турецьких банків призупинили використання російської платіжної системи «Мір». А втім, це сталося після того, як Мінфін США запровадив проти очільника оператора системи санкції та застеріг тих, хто допомагає Москві, не обходити їх:

Поки агресія Росії триває, Сполучені Штати та наші союзники й партнери розширюватимуть ці заходи та працюватимуть невпинно, щоб протистояти зловживанню Росією глобальною фінансовою системою для фінансування своєї несправедливої війни.

Нельсон також закликав турецьких банкірів ретельно перевіряти транзакції, пов'язані з Росією. Він зазначив у промові, що російські олігархи продовжують скуповувати нерухомість і причалювати свої яхти в Туреччині.

Схожі меседжі заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки озвучив в Об'єднаних Арабських Еміратах і Омані.

Чи працюють санкції

Торік США та понад 30 інших країн запровадили санкції проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Головною метою було позбавити Кремль грошей, зброї та технологій для ведення війни. Туреччина, союзник НАТО, є однією із низки країн, які відмовилися застосовувати ці обмеження.

Днями прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що торговці використовують Туреччину, щоб обійти санкції:

Дуже важливо знайти ці лазівки. Якщо проаналізувати статистику, то видно, що товарообіг у Казахстані, Вірменії та Туреччині за деякими напрямками дуже зростає дуже. Це не можна порівняти з даними, що фіксуються в минулому. Очевидно, що трейдери в тих країнах, які не дотримуються санкцій, знаходять способи укладати легальні угоди, а потім відправляти товар до Росії

І хоча латвійський прем'єр не навів конкретних прикладів, його колега прем'єрка Естонії Кая Каллас запропонувала заборонити всю торгівлю з Росією.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини © AP

У турецькому МЗС не виправдовують ухилення від санкцій, а втім, наполягають, що Анкара виконує лише ті обмеження, які запровадила Рада Безпеки ООН, а не ЄС, США та інші окремі країни. «Туреччина заробляє на війні, як би це цинічно і жахливо не звучало», — стверджує політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик:

Оскільки всі її посередницькі місії, зокрема у таких питаннях, як обмін полоненими чи зернова угода, передбачають інтерес безпосередньо Туреччини: комерційний, політичний, геополітичний, енергетичний чи який-небудь інший. Тобто Туреччина на цьому заробляє. Отже, якщо в інтересах Туреччини є побудова відносин, які їй забезпечують великий широкий люфт для маневру в стосунках між Києвом та Москвою, вона цим максимально користується

При цьому, як пояснює експерт, Анкара не забуває про свої зобов'язання в рамках НАТО:

На її території знаходяться американські ядерні ракети. Вона це не забуває, але при цьому дозволяє собі нарощувати економічну взаємодію, товарообіг, отримує знижки на ряд позицій на російські товари для своїх ринків, поставляє в Росію ті чи інші товари, в тому числі, які можна згадати як порушення санкцій навіть, тому що вони мають подвійне застосування. Таким чином, відповідно, знову ж таки заробляє

Напередодні турецький міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу у відповідь на візит американської делегації заявив: «Приберіть свої брудні руки геть від Туреччини. Я кажу дуже чітко. Я дуже добре знаю, як ви хочете створити розбрат у Туреччині. Прибери своє усміхнене обличчя від Туреччини». На думку Віталія Кулика, Анкара не сприймає тиск з боку Заходу:

Туреччина може ігнорувати меседжі і лобістські зусилля Сполучених Штатів, вона собі може це дозволити. Туреччина досить скептично ставиться до будь-яких спроб вплинути на її політику з боку Європейського Союзу. Тому говорити про те, що на Туреччину можна здійснити такий кавалерійський наскок тиском, я би не став. Єдине, що може на неї впливати, це альтернативна вигода. Це щось, що може замінити зиск від їхніх угод із росіянами, що може замінити прибуток

Не обов'язково йдеться про гроші, зауважує експерт. Це може бути вплив, вигідні позиції в усіляких домовленостях, доступ до нових технологій, вихід на нові ринки, вплив на формування тих чи інших альянсів.

Туреччина навряд покладе край торговельним відносинам з РФ, вважає політолог. Водночас, Анкара може приєднатися до західних санкцій проти Москви, якщо для цього будуть певні передумови:

Це можливо лише тоді, коли Росія отримає відчутну поразку на фронті або в ній почнуться процеси фрагментації. Тоді Туреччина може приєднатися до переможців

Нафтова схема

Нафтопереробний завод у штаті Керала, Індія, 26 серпня 2022 р. © AP / R S Iyer

Поза увагою лишилися оборудки Індії. Як повідомляє видання «Блумберг», Нью-Делі купує все більше і більше дешевої російської нафти і виготовляє з неї пальне для Європи та США. Такі операції розв'язують одразу два завдання Заходу:

скоротити доходи РФ від енергетичного сектору; запобігти дефіциту на ринку пального.

Минулого місяця Індія щодня відправляла до Нью-Йорка 89 тисяч барелів бензину й дизелю. Таких показників паливна торгівля між США та найбільшою країною Південної Азії сягнула вперше за майже чотири роки, пише «Блумберг», покликаючись на дані аналітичної компанії «Кплер». Рекордними виявилися також постачання індійських нафтопродуктів до Європи. У січні ЄС щодня одержував по 172 тисячі барелів дизельного пального з низьким вмістом сірки. Це найвищі показники з жовтня 2021 року.

Як прогнозують журналісти, роль Індії на глобальному нафтовому ринку може остаточно закріпитися і зрости. Адже в неділю, 5 лютого, набула чинності так звана «стеля цін» на російські нафтопродукти на рівні 100 і 45 доларів США за барель залежно від їхньої категорії. Обмеження призведуть до того, що з ринку щезне великий обсяг дизельного пального. І саме Азія допоможе уникнути дефіциту.

Індія перетворює російську нафту на пальне для Заходу — Bloomberg © REUTERS / DADO RUVIC

На цьому тлі, як пояснює «Блумберг», здешевіла російська нафта стане особливо привабливою для Індії та, найголовніше, — легальною для Європи:

Коли російська нафта переробляється на пальне в країні за межами блоку, наприклад в Індії, продукти нафтоперероблення можуть бути доправлені в ЄС, оскільки вони не вважаються російськими

Україна на всіх доступних міжнародних майданчиках повторює, що повне ембарго на енергетичні продукти, запровадження не лише персональних, але й секторальних та повних обмежень, виключення Росії з усіх комерційних схем без винятку прискорило би мир. А втім, Європа не закриває останні лазівки для РФ, бо таке рішення, пояснює Віталій Кулик, має зворотний бік:

Одна сторона — це буде зниження підтримки керівних політичних кіл у самій Європі, тому що населення втомлюється від тягот напіввійськового стану. Воно втомлюється платити за війну в Україні — і це позначається на рейтингах всіх без винятку керівних політичних сил в ЄС. Про ефективність санкцій вони намагаються не говорити, хоча використовують це як інструмент тиску на Росію. І ще, я би сказав так, що за великим рахунком, якщо брати все в комплексі, усі санкції, які запроваджені Європейським Союзом та нашими західними і не тільки західними партнерами у світі, ці санкції працюють і створюють значні проблеми для російської економіки. Але це не ембарго

Саме тому, за словами політолога, наразі немає можливості повністю прибрати з ринку російську нафту, газ, зерно та інші важливі для європейців товари, адже збитки для європейської економіки, для європейського споживача будуть значно більшими, ніж одномоментні втрати для росіян.