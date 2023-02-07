Безвихідь чи обман: Росія «благає» про переговори та готується до наступу

ХІД ВІЙНИ

Безвихідь чи обман: Росія «благає» про переговори, Україна висуває свої умови

Україна готується до контрнаступу РФ найближчими тижнями — Путін наказав повністю захопити Донецьку та Луганську області. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Водночас, з його слів, Кремль через різноманітних посередників намагається розпочати переговорний процес.

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Поспішають наступати

Росія, імовірно, розпочне контрнаступ протягом наступних десяти днів. Про це свідчать «дуже надійні розвіддані», заявив на умовах анонімності радник Збройних сил України в інтерв’ю «Файненшл таймз». Про нову масштабну наступальну операцію росіян говорять і українські високопосадовці, численні західні оглядачі, а також самі росіяни. Про це у своєму останньому зведенні повідомляє американський Інститут вивчення війни:

Російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ. Ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та сезону весняного бездоріжжя в Україні, приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року

За повідомленням української розвідки, наступ розпочнеться на двох напрямках: Донецькому та Луганському. А втім, Кремль може задумувати масштабнішу операцію:

Наприклад, у січні ми зафіксували, що Росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тисяч людей — для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року. Відповідний наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні — це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року

Про те, що окупанти можуть розпочати наступ на Сході, говорить і директор Інституту світової політики Євген Магда. Він нагадує, що і рік тому все почалося з Донбасу. Псевдокерівництво так званих ЛДНР звернулося до Путіна за захистом, на непідконтрольну територію увійшли російські війська, а потім, 24 лютого, розпочалося широкомасштабне вторгнення:

Тобто тут логіка достатньо зрозуміла в тому сенсі, що Путіну, він хоче чи не хоче, він є політиком. Йому потрібно показувати успіхи своєму електорату також. І в тому числі, звичайно, що частіше буде прилітати по російській території, то більше він намагатиметься продемонструвати успіхи на українській

А втім, Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо НВ» розповів, що досягнути поставлених цілей на полі бою росіянам не вдасться. Тож зараз вони «благають» про початок переговорного процесу:

Беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемови. Уже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві

Наприкінці січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповідав журналістам, що про переговори з Президентом України Володимиром Зеленським годі й говорити: «Росія готова розглядати серйозні пропозиції від Заходу щодо переговорів із українського питання, але поки їх не було, а західні балачки щодо цього — від лукавого».

Голуби миру

Президент Франції Еммануель Макрон та Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі у Єлисейському палаці, Париж, Франція, 2 лютого 2023 р. © REUTERS / BENOIT TESSIER

Хто міг би надати Москві посередницьку допомогу — перелік політиків і країн достатньо довгий, адже багато охочих одержати політичну вигоду. «Це як конкурс краси, розумієте, тільки без дефіле в купальниках», — вважає Євген Магда.

На думку політолога, співпрацювати із РФ, щоб розпочати переговори, могла би Туреччина. А втім, на тлі серії потужних землетрусів, та гуманітарної катастрофи, яка розгорнулася на території країни, така співпраця наразі не на часі. Є й інші претенденти:

Франція, тому що Еммануель Макрон постійно говорить про те, що необхідно почути Путіна. Австрія. Карл Негаммер, тамтешній канцлер, говорив про необхідність і намагався бути посередником ще навесні минулого року. Був і в Києві, потім у Москві, але щось у нього ентузіазм спочатку зменшився. Зараз, може, знову виріс. Ізраїль, можливо.

Днями ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що виступити посередником він готовий, якщо з таким проханням до нього звернеться Київ, Москва, а також Вашингтон. Нетаньягу зізнався, що невдовзі після широкомасштабного вторгнення його неофіційно просили стати посередником між Україною та РФ. Нинішній лідер Ізраїлю відмовився від цієї ролі, адже тоді у владі був його опонент Нафталі Беннет. Він також не розкриває, яка саме сторона звернулася до нього про допомогу.

Посередницькі послуги Україні та Росії також пропонував Ватикан. Торік у листопаді видання «Ла Стампа» повідомило, що територія Святійшого Престолу могла б стати нейтральним майданчиком для переговорів Києва та Москви.

«Наймасштабніша війна у світі в XXI столітті. Вона дозволить тому, хто стане ефективним посередником, претендувати на певні політичні дивіденди, чи на Нобелівську премію миру, чи ще на щось», — стверджує Євген Магда.

Передумови миру

Чоловік йде дорогою, яка кілька місяців тому була в епіцентрі важких боїв, Херсонська обл., 3 лютого 2023 р. AP / LIBKOS

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов озвучив чотири вимоги до Росії, після виконання яких Україна може долучитися до переговорного процесу:

звільнення всіх тимчасово окупованих українських територій; трибунал для росіян, які розпочали війну та вчиняли воєнні злочини; гарантії безпеки для України; відповідальність для Росії.

Данілов наголосив, що Україна не погоджуватиметься на умови терористів:

Цей абсурд, який на сьогодні відбувається, має рано чи пізно закінчитися. На цьому треба ставити крапку. Коли у нас дехто вважає, що нас треба поставити в якісь рамки, щоби ми з Путіним про щось говорили. Звичайно, так. Але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашої країни. По-іншому воно не працює

Найкращим забезпеченням стійкого миру буде не лише повна деокупація України, а й дефрагментація Росії. На цьому наголошує директор Інституту світової політики Євген Магда:

Це абсолютно очевидний факт. Тому що Росія, якщо вона буде залишатися в нинішньому вигляді, вона так чи інакше захоче не лише взяти реванш в Україні, але й становитиме загрозу для інших європейських держав. Я припускаю, що в 2023 році ми в цьому переконаємось. Не в Україні, а на території інших держав, зокрема Південного Кавказу, можливо Казахстану, а можливо, якихось інших держав. Росія діє ірраціонально, тому вона буде намагатися довести всім, що з нею треба рахуватися