РФ атакувала Харківщину, Донеччину та Дніпропетровщину

атака рф

У ніч проти 7 лютого під російський вогонь потрапили три населені пункти Харківської області. На Дніпропетровщину Росія випустила близько чотирьох десятків снарядів. На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, 5 осіб зазнали поранень.

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Харківщина

Під російський вогонь потрапили населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення. Війська РФ обстрілювали з танків, мінометів та артилерії.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок влучання снаряду загорівся дах міської лікарні Вовчанську Чугуївського району. З бомбосховища медустанови евакуювали 8 людей.

Через обстріли пошкоджені приватний будинок і трансформаторний стовп, згорів автомобіль цивільних, зазначив Синєгубов.

У Куп’янському районі пошкоджень зазнали дві житлові 5-поверхівки, приватний будинок і господарчі споруд.

Минулось без постраждалих.

Дніпропетровщина

Під удари з важкої артилерії та РСЗВ потрапив Нікопольський район. Росія двічі атакувала Марганецьку громаду, випустивши близько чотирьох десятків снарядів.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Унаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередач, через що в громаді знеструмлена одна з насосних станцій. За інформацією Лукашука, 9 населених пунктів, в яких проживає приблизно 60 тисяч абонентів, залишились без води.

Пошкоджень зазнали чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

Минулось без постраждалих.

Донеччина

Під інтенсивні обстріли РФ потрапив Вугледар. Унаслідок атаки 5 будинків зазнали пошкоджень. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку російські війська чотири рази обстріляли населені пункти Курахівської громади – Курахівку, Курахове і Гірник. У Курахівці пошкоджені 3 будинки та адмінбудівлю, зазначив Кириленко.

У ніч проти 7 лютого під сильними обстрілами опинилася Мар'їнка, вранці – Авдіївка, тами росіяни били з «Градів». Станом на 9:33 триває Кам'янки Очеретинської громади, зазначив голова ОДА.

На Горлівському напрямку у Парасковіївці поранена 1 людина, у Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджений будинок у та Північному Торецької громади кілька будинків зазнали пошкоджень.

На Лисичанському напрямку під вогонь потрапили Торське і Зарічне Лиманської громади. Там минулось без жертв.

Усього за минулу добу війська РФ вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 5, пише Кириленко.