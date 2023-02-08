Україна потребує зброї прямо зараз — Зеленський під час пресконференції з Макроном і Шольцем

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Франція – Україна вміє бути сильною, вона вміє бути вдячною, заявив Зеленський. Він подякував Еммануелю Макрону та Олафу Шольцу за те, що Франція і Німеччина поруч з Україною від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Реклама Читати продовження

«Я сьогодні тут, щоб посилити нашу континентальну єдність і щоб особисто подякувати. Вдячність і щирість формує альянс», — наголосив Зеленський.

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, Париж 8 лютого 2023 © Le monde

Також він подякував партнерам за ту зброю, яку вже надали, і наголосив, що українські військові потребують ще більше озброєння.

«Чим швидше Україна отримає важку зброю великої дальності, чим швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться ця російська агресія, і ми зможемо повернутися до миру в Європі», — зауважив Зеленський.

"Nous avons très peu de temps": Volodymyr Zelensky affirme avoir besoin d'armes supplémentaires pic.twitter.com/JAJ2KXm1aS — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Наш обов'язок бути з Україною до її перемоги — заявив своєю чергою французький президент.

«Те, що відбувається в Україні, стосується майбутнього Європи. Ми це прекрасно усвідомлюємо», — наголосив Макрон.

Додавши, що «злочин агресії не можна терпіти за жодних обставин» і «Росія не може і не повинна перемогти».

Emmanuel Macron: "Le crime d'agression ne peut être toléré en aucune circonstance" pic.twitter.com/h6oqwnDFjs — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Ми можемо лише схилити голову перед мужністю українського народу, заявив під час спільної пресконференції канцлер Німеччини.

«Від початку війни ми підтримували Україну у фінансовому та гуманітарному плані, а також надавали військову підтримку. Йдеться про посилення ППО, а також постачання танків. І, як підкреслив президент Макрон, ця допомога буде продовжуватись настільки довго, наскільки це треба», — наголосив Олаф Шольц.

Володимир Зеленський, Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Париж 8 лютого 2023 © Le monde

Володимир Зеленський прилетів у Францію після візиту до Великої Британії. Його літак приземлився в аеропорту «Париж-Орлі» о 22:45 за київським часом.

Володимира Зеленського зустрічав почесний караул і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

🔴 Volodymyr Zelensky accueilli à Paris par Sébastien Lecornu pic.twitter.com/dlo5T43Ack — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

У Володимира Зеленського запланована вечеря з президентом Франції та канцлером НІмеччини.

Еммануель Макрон і Олаф Шольц © BFMTV

Президент України 9 лютого візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Очікується, що він виступить на засіданні Європейського парламенту.

► Читайте також: Зеленський із візитом у Великій Британії

Як заявив Володимир Зеленський, у Брюсселі говоритиме, зокрема, про надання Україні далекобійних ракет.