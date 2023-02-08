Зеленський прибув до Великої Британії вперше після повномасштабного вторгнення

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Сьогодні президент України зустрінеться з британським прем’єр-міністром, виступить у парламенті та відвідає українські війська.

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Станом на 14:03: Сунак «радий» вітати Зеленського у Великій Британії

Ріші Сунак каже, що він «в захваті» від того, що президент України відвідує Сполучене Королівство.

За його словами, це «свідчення непорушної дружби» між Лондоном та Києвом.

Станом на 13:45: Візит Зеленського вітають політики Великої Британії. Детальніше читайте тут.

Станом на 13:38: Ріші Сунак привітав Зеленського на Даунінг-Стріт. Невдовзі вони обоє підуть до парламенту.

Ріші Сунак привітав Зеленського на Даунінг-Стріт © BBC

Станом на 13:34: Зеленський прибув на Даунінг-стріт

Станом на 13:28: Президент України їде до Вестмінстера

Станом на 13:05: Президент України прокоментував свій візит до Сполученого Королівства. Детальніше читайте тут.

Станом на 12:48: Ріші Сунак привітав Зеленського із візитом

Станом на 12:47: Зеленський зустрівся із Сунаком

Станом на 12:45: Зеленський вже приземлився у Британії та на шляху до Даунінг-стріт — Sky News

Станом на 12:37: Король Карл III прийме президента Зеленського під час його візиту – Sky News

Про візит повідомили репортер The Telegraph Домінік Пенна, BBC та Sky News.

BREAKING: President Zelenskyy arrives in the UK today for the first time since Russia invaded Ukraine



He will meet the Prime Minister, address Parliament and visit Ukrainian troops, says No 10 — Dominic Penna (@DominicPenna) February 8, 2023

Як зазначає BBC, №10 також оголосив, що британське навчання українських сил буде розширене, щоб охопити пілотів винищувачів і морську піхоту.

«Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю підготовку від солдатів до морських піхотинців і пілотів винищувачів, гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати її інтереси в майбутньому», – заявив прем’єр Ріші Сунак, пише The Independent.

За словами очільника британського уряду, з 2014 року Сполучене Королівство забезпечує життєво важливу підготовку українських військових, що дозволяє їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і воювати за свою територію.

«Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами», – заявив прем’єр Ріші Сунак.

В Офісі Президента України інформацію про візит до Сполученого Королівства ще не надали.