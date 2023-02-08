«Росія проводить екоцид»: зоозахисники звертаються до світових парламентів

ЕКОЦИД

UAnimals з початку війни евакуював із зони бойових дій кілька тисяч тварин, зокрема й левів. Проте місць для утримання врятованих від смерті чотирилапих не вистачає. Волонтери впевнені, що РФ навмисно б’є по тваринах, і хочуть цьому завадити.

Реклама Читати продовження

«Зараз бездонна кількість заяв із усієї країни, нам потрібно розширити організацію, адже наразі ми не покриваємо всі потреби», — розповідає Ольга Чевганюк, операційна директорка UAnimals. Це організація із захисту та порятунку тварин.

Cерія мітингів #StopEcocideUkraine від UAnimals спільно з організацією @uaklych у США. Лютий, 2023 року. © instagram/uanimals.official

Команда працює з 2016 року, і має зв’язок майже з усіма притулками для тварин в Україні. Після початку війни частина установ опинилася в окупації, але волонтери приймають заявки онлайн і частково компенсують витрати.

«Коли ми на 100% впевнені, що люди не колаборанти, а наші, чекають на ЗСУ і до останнього намагаються врятувати тварин, ми допомагаємо чим можемо. Адже на окупованих територіях ціни в два-три рази вищі», — пояснює Чевганюк.

Пріоритет зоозахисників — це звіринці, розташовані в зоні бойових дій. Кажуть, з настанням війни для безпритульних тварин, окрім голоду, з’явилася ще одна небезпека — будь-якої секунди померти від обстрілу або дій окупантів.

«План знищення»

«Це страшне. Є регіони з просто величезною кількістю тварин на вулицях. Їх набагато більше, ніж людей. Є регіони, де собаки їдять котів, виглядає жахливо. Тому намагаємось вивозити якомога більше», — розповідають в UAnimals.

Безпритульний собака у зоні бойових дій. © Vitaliy Yurasov

Волонтери приїжджають на деокуповані території майже одразу після ЗСУ. Місцеві власники притулків виходять на зв'язок і розповідають, скільки потрібно корма чи ліків. Також проводять стерилізацію і евакуацію.

«Ще до війни в Україні не було обліку тварин. Зараз ще важче стало. Ми точно вивезли закордон 600 диких тварин. Це переважно леви, різні великі кішки, які були в зоопарках, у приватних руках. А котів, собак — тисячі. Тварини перелякані, голодні, і їх дуже багато. Іноді не підходять до людей, бо бояться, іноді, навпаки, знають, що приїхала їжа, і починають бігти до волонтерів», — пояснює Ольга Чевганюк.

Мета організації — не лише врятувати тварин, а й довести злочини РФ. Волонтери кажуть, що бачать на деокупованих територіях схожу картину: цілеспрямоване знищення тваринного світу України.

Корова у полі біля протитанкового їжака. © Костянтин Ліберов

«Ми почали говорити дуже масово на весь світ, що в Україні відбувається екоцид. Ми зібрали підписи під петицією, звертаємось до парламентів країн, різних органів, які можуть на це вплинути. Росія має виплачувати репарації в майбутньому», — зазначають у UAnimals.

Схожої думки і в ЄС. Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що РФ має виплатити Україні репарації за екоцид. Але це можливо лише в тому випадку, якщо факти будуть належним чином зафіксовані.

Тож волонтери активно збирають свідчення і докази, що тварини — не випадкові жертви людської війни.

«Це план знищення. Ми бачимо величезні спалені території, снаряди, які потрапляють, наприклад, у зоопарки. Ми бачимо знищені ферми, близько 4 мільйонів свійських тварин знищили цілеспрямовано. Бачимо росіян, які заходять до притулків і вбивають тварин без будь-якої причини. Якісь нездорові знущання, коли курей підвішують, відрізають собакам лапи, роблять із цього якісь нездорові інсталяції. Це і тиск на людей, і метод знищення», — пояснює Ольга Чевганюк.

Курей за голови підвісили на мотузках для білизни. Ворзель, Київська область. Квітень, 2022 рік. © UAnimals

Вивезти тварин із зони бойових дій — лише половина справи, далі їх треба десь розмістити і постійно доглядати. З цим виникають проблеми, адже частина звіринців зруйнована, деякі — в окупації.

Тимчасовий дім

Організації UAnimals вдалося відновити десять критичних притулків, зокрема гостомельський та чернігівський, але цього замало. Тварин тимчасово переселяють до більш безпечних регіонів, наприклад до Одеси.

Cобаки в одеському притулку для тварин «Ковчег» © kovcheg.od.ua.tilda.ws

Аліна Заборна, керівниця одеського притулку для тварин «Ковчег», каже, що до війни в них було втричі менше вихованців. Зараз їх стає дедалі більше. Іноді тварин приносять військові, які врятували їх із передової, але частіше — люди, що планують поїхати.

«Нам і до війни було дуже тяжко, адже люди могли підкидати під ворота цуценят, кошенят. Зараз приводять уже дорослих собак, які все своє життя були в родині. Вони не знають, що таке вулиця, дуже емоційно страждають. Люди не залишають нам вибору: приходять і кажуть, ми їдемо, заберіть або залишимо на вулиці», — каже Аліна.

Зараз у притулку більш як 700 цуценят та приблизно сотня кошенят. Корму не вистачає, а постійних спонсорів немає. Деяких тварин вдається прилаштувати в нові родини, але трапляються казуси.

Безпритульний собака у притулку для тварин «Ковчег» © kovcheg.od.ua.tilda.ws

«У нас був випадок. Нам повернули собаку, яку брали у центрі адопції, тому що родина їхала закордон. Через якийсь час вони повернулися і захотіли забрати собаку, ми її не віддали. Якщо тебе зрадили один раз, де гарантія, що не зрадять ще один. Цю собаку зрадили. Вона звикла жити в центрі адопції, а потім знайшла нову родину, де живе й досі»,— розповідає Яна Тітаренко, голова «Закону природи».

Це зоозахисна громадська організація, яка займається, зокрема, випадками жорстокого поводження з тваринами.

Частина команди зараз перебуває на війні, тому волонтери не можуть виїжджати на всі виклики. Ситуацію називають критичною, особливо за межами міста.

«Поїхали люди, які займалися розведенням тварин. Породні тварини залишились без нагляду, і люди через паркан перекидають їм їжу, наливають воду. Так, як до війни, взяти проблему і довести до суду, ми зараз не можемо», — пояснює пані Яна.

Зоозахисники кажуть, деякі проблеми накопичувалися роками, інші з'явилися після російського вторгнення. Наприклад, найбільший на Одещині німецький притулок зачинили одразу від початку війни, бо він розташований біля аеропорту.

Усіх тварин відвезли до Німеччини, і нових установа не приймає. Це створює додаткове навантаження на інших волонтерів.

«Зараз серед військових є багато людей, які хочуть після закінчення війни долучитися до зоозахисту, адже вони бачать, скільки покинутих тварин. Вони не байдужі до цих проблем», — каже зоозахисниця.

Українські військовослужбовці та волонтери евакуюють тварин з сильно пошкодженого приватного зоопарку на околиці Києва. 30 березня 2022 року. AP - Vadim Ghirda

UAnimals та інші зоозахисники сподіваються, що покращити ситуацію має міжнародний розголос і доведення екоциду з боку Росії. Адже на довкілля впливає не лише вбивство тварин, а і його забруднення.

«Ми всі — один світ. Якщо десь виливається велика кількість нафтопродуктів у землю чи воду, воно все циркулює і рано чи пізно вплине на всі країни Європи», — переконана Ольга Чевганюк.