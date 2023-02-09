Зеленський виступив у Європарламенті

ВІЗИТ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО БРЮССЕЛЮ

Президент України прибув сьогодні до Брюсселю. Володимир Зеленський після виступу в Європейському Парламенті візьме участь у Саміті ЄС.

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Станом на 12:24: Виступ Зеленського в Європарламенті завершився гімном України

Станом на 12:22: Ми не втрачаємо час. Ми змінюємось і ми змінюємо. Європа завжди залишатиметься вільною, допоки ми разом – Зеленський

Станом на 12:20: Підтримка ЄС в перші же дні війни мотивувала нас бути сильними та залишитись на нашому шляху – Зеленський

Зеленський в Європейському Парламенті AP - Olivier Matthys

Станом на 12:18: Зеленський подякував всім, хто поруч з Україною в боротьбі за життя, в боротьбі за Європу

Станом на 12:15: Ці оплески точно не мені. Це вдячність кожному українцю – Зеленський

Станом на 12:14: Росія прагне вкрасти у нас всіх Європу – Зеленський

Зеленський в Європейському Парламенті AP - Olivier Matthys

Станом на 12:13: Ми захищаємось від найбільшої антиєвропейської сили – Зеленський

Станом на 12:10: У Європі кожен і кожна має значення. Суспільства відкриті. Європа дає право на життя. Кордони не порушені, але їх перетин не відчувається – Зеленський

Зеленський в Європейському Парламенті AP - Olivier Matthys

Станом на 12:09: Зеленський подякував президентці Європарламенту Роберті Мецолі за потужні слова та підтримку

Станом на 12:06: Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно – президентка Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський та голова Європарламенту Роберта Мецола AP - Olivier Matthys

Станом на 12:04: Україна бореться не лише за свої цінності, але й за ідеї ЄС – президентка Європарламенту

Станом на 12:00: Зеленський розпочинає виступ у Європарламенті.

Зеленський в Європейському Парламенті AP - Olivier Matthys

Взяти участь у саміті Європейської Ради Зеленського офіційно запросив президент Євроради Шарль Мішель. Про це оголосив речник Мішеля Баренд Лейтс.

«З міркувань безпеки подальша інформація не надається», – написав прессекретар у твітері.