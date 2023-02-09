Дамо вам все, що потрібно для перемоги — сім цитат з кулуарів саміту ЄС

За лаштунками

Підтримка України, спецтрибунал для Путіна, озброєння, яке західні країни готові надати Україні — міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував найцікавіші тези, які лунали під час саміту в Брюсселі.

Реклама Читати продовження

«Від людей, які не тільки говорять, а й ухвалюють рішення. Все це говорили різні люди, але все відбувалося у закритому режимі, тому, вибачте, без прізвищ. Втім, картинка зрозуміла», — написав Кулеба.

►Ми знайдемо юридичний та життєздатний шлях спрямування заморожених російських грошей на компенсацію збитків України

►Путін має понести відповідальність за агресію. Є політична воля створити спеціальний трибунал

►Президенте Зеленський, ви зразок лідерства під час війни

►Багато речей здавалися нам неможливими, а Україна показала, що все можливо

►Ми дамо вам все, що потрібно для перемоги, включно з літаками

►Путін зробив ставку на те, що з часом ми втратимо інтерес, а це означає лише одне – ми будемо ще сильніше вас підтримувати, ніж будь-коли

►Україна має перемогти

«Попереду ще багато дискусій, технічних проблем, які треба вирішити з партнерами, логістика та стабільність постачань. Але все це буде. І це буде перемога», — підсумував український міністр.

🔻 9 лютого Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів ЄС та виступив у Європейському парламенті.

🔻8 лютого Володимир Зеленський вирушив у європейське турне — це його другий виїзд за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Український президент відвідав Велику Британію. Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і попросив у Британії винищувачі. Сунак доручив міноборони Британії з'ясувати, які літаки Британія може у перспективі передати Україні.

🔻 Того ж дня Володимир Зеленський полетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.