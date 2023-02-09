Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
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Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.
Про нагородження французький президент повідомив у твітері.
«Це данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — написав Еммануель Макрон.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
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Учора, 8 лютого, Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув до Франції.
У Парижі в Єлисейському палаці український лідер зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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Президент України 9 лютого візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Очікується, що він виступить на засіданні Європейського парламенту.