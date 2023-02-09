Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

зустріч лідерів

Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

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Про нагородження французький президент повідомив у твітері.

«Це данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — написав Еммануель Макрон.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

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Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув до Франції AP - Juilen de Rosa

У Парижі в Єлисейському палаці український лідер зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем AP - Thibault Camus

У Парижі в Єлисейському палаці український лідер зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

У Парижі в Єлисейському палаці український лідер зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем AP - Lewis Joly

Олаф Шольц обійняв місце Володимира Зеленського, український лідер став на місце німецького канцлера AP - Sarah Meyssonnier

У Парижі в Єлисейському палаці український лідер зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем AP - Lewis Joly

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Президент України 9 лютого візьме участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Очікується, що він виступить на засіданні Європейського парламенту.