Наступні тижні будуть вирішальними — президент Євроради про підтримку України

ПІДТРИМКА ЄС

Бельгія – «27 країн членів ЄС зрозуміли, що зараз починається нова сторінка в історії Європейського континенту. Згуртованість та єдність — наша перевага. Це допомогло швидко надати українському народу підтримку, щоб забезпечити майбутнє України. Щоб Україна могла відстоювати право на життя та європейські цінності. Наступні тижні будуть вирішальними, нам потрібно залишатися згуртованими», — заявив Шарль Мішель під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським у Брюсселі.

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It’s time to be firm, clear, and give #Ukraine our utmost support. First on the military front: munitions, artillery, vehicles, defence systems.



These are the needs we must respond to now.



Words are important, but not enough. pic.twitter.com/1gYvFnUoxo — Charles Michel (@CharlesMichel) February 9, 2023

Час надати Україні усю необхідну допомогу, заявив Президент Європейської ради.

«По-перше, Україна має отримати максимальну кількість зброї, системи ППО, танки та іншу військову техніку. По-друге, потрібно просувати формулу миру. Статут та міжнародне право мають бути дотримані, без компромісів. По-третє, Україна зробила вибір — вибір українського народу. Це вибір на користь свободи, демократії та ЄС. Україна подала заявку, щоб стати країною-кандидатом в ЄС. Єврокомісія буде і далі стежити за просуванням України на цьому шляху», — сказав Шарль Мішель.

🔻 9 лютого Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів ЄС та виступив у Європейському парламенті.

🔻8 лютого Володимир Зеленський вирушив у європейське турне — це його другий виїзд за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Український президент відвідав Велику Британію, там зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та королем Чарльзом ІІІ, а також відвідав британську базу, де навчаються українські військові.

🔻 Того ж дня Володимир Зеленський полетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.