Під бурхливі оплески: про що говорив Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті

ОСНОВНІ ТЕЗИ

Бельгія – Виступ український президент почав з подяки лідерам країн ЄС, які підтримують Україну. «Сьогодні на засіданні Європейської ради я матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили дійсно нашому континенту зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим», — сказав Володимир Зеленський.

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Президент України заявив, що вперше за всю свою історію Євросоюз надає військову допомогу такого масштабу.

Володимир Зеленський в Європарламенті, Брюссель, 9 лютого 2023 © VIA REUTERS - DAINA L E LARDIC/EU 2023

Найголовніша загроза для Європи сьогодні, зі слів Зеленського, це «диктатор із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема, іранського режиму».

Кремль абсолютно цинічно крок за кроком та рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи, цінність людського життя була повністю знищена і в РФ, де для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін — їх рідних та гаманців

Для Кремля всі 140 мільйонів громадян РФ — це лише тіла, здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі, або тримати в покорі себе, додав Володимир Зеленський.

Президент України і Президентка Європарламенту © VIA REUTERS - DAINA LE LARDIC/EU 2023

Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, яка перемагає — членом Євросоюзу, який перемагає

Європарламент бурхливими оплесками привітав промову Зеленського. На завершення пролунав гімн України та гімн ЄС. Разом із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою Володимир Зеленський розгорнули на трибуні прапор ЄС.

Володимир Зеленський і Роберта Мецола, Брюссель, 9 лютого 2023 © VIA REUTERS - DAINA LE LARDIC/EU 2023

🔻9 лютого Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів ЄС.