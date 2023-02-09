Україна рухається до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще багато роботи — президентка Єврокомісії
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Бельгія – «Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства — це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни», — заявила Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Your fight is a fight for independence, for democracy, and for a free Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023
We can never match your sacrifices.
But we can stand up for you, and we have.
With €67 billion of support mobilised for Ukraine and Ukrainians over the past year.
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«Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці», — підсумувала президентка Єврокомісії.
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🔻 3 лютого в Києві відбувся саміт Україна – ЄС.