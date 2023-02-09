ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Україна рухається до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще багато роботи — президентка Єврокомісії

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Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн, Брюссель, 9 лютого 2023
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн, Брюссель, 9 лютого 2023 © Twitter / Ursula von der Leyen
Автор тексту: Катерина Трифоненко

Бельгія – «Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства — це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни», — заявила Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським у Брюсселі.

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«Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці», — підсумувала президентка Єврокомісії.

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 🔻 3 лютого в Києві відбувся саміт Україна – ЄС. 

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