«Литва закладає тренди»: Україна отримає від Вільнюса cистеми ППО

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Україна – Арвідас Анушаускас був першим іноземним міністром оборони, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Тоді ЗСУ отримали від Литви переносні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер», хоча до війни це вважали неможливим. Під час нового візиту литовський міністр пообіцяв підсилити Україну ще потужнішою зброєю.

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«Пам’ятаю, коли я прибув до України минулого березня, було важко бачити наслідки російської агресії в Києві під час найскладніших місяців війни. Але я знав, що ви зможете зупинити росіян. Сьогодні, коли минув майже рік, я більш ніж впевнений, що ви зможете перемогти», — розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час візиту до Одеси.

За його словами, Литва продовжуватиме надавати всю потрібну допомогу, зокрема для боротьби з іранськими дронами, які використовує Росія.

Уламки іранського безпілотника «Шахед», маркованого у РФ як «Герань-2», збитого поблизу Куп’янська, Україна © AP / Ukrainian military's Strategic Communications Directorate

Ця підтримка передбачає і навчання українських військових.

«Ми завершили навчання 15 інструкторів, які будуть працювати на території України та готувати українських військових. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам», — пояснює Анушаускас.

Україна і Литва пішли власним шляхом тренувань — «training of trainers». Замість того, щоб кожного разу навчати солдатів, підготовлюють інструкторів. Це має прискорити процес опанування іноземного озброєння.

Тренди, які закладає Литва, підхоплюють усі інші країни, каже міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав про спільну декларацію між Польщею та країнами Балтії щодо продовження всебічної підтримки України.

Зліва направо: президент Литви Гітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський, президент Латвії Егілс Левітс і президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі в Києві, 13 квітня 2022 © AP

«Ми проговорили з паном Арвідасом наступні пакети підтримки України. Зараз вже закінчили навчання наші військові за відповідними програмами і їдуть до України для виконання бойових завдань. Одним із пріоритетів залишається повітряна протиракетна оборона», — зазначив Резніков.

За словами міністра, найскладнішою залишається ситуація на Бахмутському напрямку. ЗСУ ліквідує велику кількість російських військових, зменшуючи загальну потужність армії РФ.

Але це не заважає Росії планувати новий широкомасштабний наступ, каже Резніков. Окрім Донбасу, загострення очікують також на південному сході, у районі Запоріжжя.

Українські військові сидять на БТР під час бойових навчань у Запорізькій області, Україна, вівторок, 24 січня 2023 р. AP - Kateryna Klochko

А ось українському півдню попри атаки дронів нічого не загрожує, вважає Резніков, адже у РФ для цього недостатньо сил.

«Для того щоб ризикувала Одеса, вони (армія РФ — ред.) мають панувати на Чорному морі, але ми цього їх позбавили, коли відправили флагман “Москва” за відомою адресою. А зараз на узбережжі чергують і “Гарпуни”, і “Нептуни”, і берегова артилерія. Тому з моря я не бачу загроз для Одеси та можливостей у росіян», — пояснює Олексій Резніков.

Його колега Арвідас Анушаускас відвідав український південь уперше. Литовський міністр відзначив сміливість людей, а також методи оборони ЗСУ.

«Ми навчилися від України, що треба купляти “Хімарс”, — каже Анушаускас, розмірковуючи про потенційну небезпеку з боку Росії.

На відміну від сусідньої Польщі, яка збільшує власну армію, Литва поки не планує цього робити. Але сподівається, що до НАТО скоріше долучиться Фінляндія, щоб убезпечити ситуацію в Балтійському регіоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (у центрі) бере участь у медіаконференції з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто (ліворуч) і міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде (праворуч) у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, 24 січня 2022 © AP / Olivier Matthys

Черговий саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться влітку саме у Вільнюсі, і Україна має підтримку Литви на шляху до НАТО, каже міністр оборони Резніков.

Також, за його словами, є зрушення у рішеннях західних партнерів щодо постачання далекобійної зброї.

«Конкретика є, але я не можу її оголосити. У нас домовленість із партнерами, що коли конкретний вид зброї заходить на територію України для використання нашими збройними силами, право оголошення — партнерам. Я не виключаю, що про це офіційно повідомлять під час "Рамштайну"», — прогнозує Резніков.

За даними Міноборони США, дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться наступного тижня, у середині лютого.

Під час зустрічі партнери мають зосередитися на обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.