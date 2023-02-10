Тепер без оголошення? Повторний масований наступ військ РФ вже почався — ISW

НОВА НАВАЛА

Україна – Про ймовірність нового великого наступу РФ говорять уже кілька місяців. Прогнозували, що він може початися з Харківщини, припускали, що розгориться на Запоріжжі, або ж російська армія посуне з території Білорусі. Нині ж аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що наступ уже почався на Луганщині.

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Для повторного повномасштабного вторгнення РФ стягнула цілу купу техніки, пише Foreign Policy, покликаючись на анонімне джерело в рядах українських управлінців. Зазначають, що йдеться про 1800 танків, майже 4000 бронемашин та близько 2700 артсистем. А ще росіяни тримають напоготові понад 800 РСЗВ «Град» та «Смерч», чотири сотні винищувачів та 300 вертольотів. Чисельність військовослужбовців РФ, які зараз перебувають на території України перевищує 300 тисяч — це ледь не вдвічі більше, ніж у лютому 2022 року.

Російсько-білоруські військові навчання в лютому 2022 року AP

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС зазначив, що нового наступу росіян очікують цьогоріч навесні.

«Весна – найкращий період для оновлення руху для обох сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту», — сказав він.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль готує українцям «подаруночок» саме на річницю повномасштабного вторгнення. Тож, вважає він, непроханих гостей треба чекати ще до 24 лютого.

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І поки світова спільнота завмерла в очікуванні, а військові експерти, ясновидці та й взагалі всі, кому не ліньки, висловлювали власні припущення на тему «Як же воно буде?», Інститут вивчення війни (ISW) приголомшив — «Повномасштабне вторгнення 2.0» уже почалося.

Інфографіrа ISW © ISW

Без пафосних заяв

Ані нових заяв про «денаціоналізацію» та «демілітаризацію», ані обіцянок за три дні провести парад у Києві, ані закликів до українських воїнів скласти зброю від Путіна цього разу не почули. Останнім часом він взагалі став звертатися до своєї пастви із гучними промовами значно рідше ніж торік.

Володимир Путін © AP / Gavriil Grigorov

«Пафосу немає тому, що немає перемог от і все. Це приблизно така сама ситуація, коли ми чекали 9-го травня. Ми всі очікували, що на День перемоги Путін вийде і проголосить, що ми тут зараз всіх переможемо, він вийшов, щось "промямлив" і все закінчилося. А це було десь за місяць після так званого жесту «доброї волі», коли росіян вибили із Київської, Сумської та Чернігівської областей», — вважає український військовий і громадський діяч, генерал-майор СБУ та колишній заступник голови Служби Безпеки України, Віктор Ягун.

Мертві російські солдати лежать на землі поруч із потрощеними рештками машин у Бучі, на околиці Києва, Україна, субота, 2 квітня 2022 р. AP - Rodrigo Abd

Тож, і тепер, на думку експерта, лідеру Кремля, просто нічого сказати громадянам своєї країни. Так, бойові дії активізувалися, у деяких точках російській армії та найманцям навіть вдалося просунутися вперед, але на великі перемоги це не тягне, говорить Ягун.

Спроба продавити оборону трупами

Зараз РФ наростила темпи операцій на лінії Сватово-Кремінна на заході Луганщини. Раніше повідомляли, що російське військове командування, могло направити на цю ділянку частини кількох дивізій регулярної армії. Зокрема, йдеться про полки 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій та полк 90-ї танкової дивізії за підтримки 76-ї десантно-штурмової дивізії та ще низку підрозділів, які поки не ідентифікували.

Крім того, за даними, які наводить ISW, російські війська присутні й поблизу селища Дворічне Харківської області.

Саме залучення таких значних угруповань, зазначають аналітики, і свідчить про початок нового російського наступу. Але ЗСУ не дозволяють армії РФ досягти якихось значних успіхів.

Українські військові готують гарматну стрільбу на передовій поблизу Бахмута, Донецька область, Україна, середа, 8 лютого 2023 року. AP - LIBKOS

«Росіяни застосовують ту ж тактику, яка була застосована і перевірена ними в Соледарі та зараз в Бахмуті. Тобто, малі групи піхотних підрозділів, хвилями, через кожні півгодини-годину насуваються на наші позиції. Такою тактикою вони шукають прогалини у нашій обороні але несуть шалені втрати. Можливе використання танків та артилерії але це все у обмеженій кількості тому, що вони не спроможні підтягнути склади близько до позицій, бо їх одразу ліквідує наша реактивна артилерія. І це обмежує можливості наступу», — пояснює Віктор Ягун.

Трупи російських солдатів AP - Felipe Dana

Але при цьому, зазначають аналітики Інституту вивчення війни, російським силам вдалося перехопити ініціативу в Луганській області, йдеться про те, що саме окупаційна армія зараз нав’язує там умови бою. Проте, якою ціною? За даними, які публікує Генеральний штаб ЗСУ, іноді втрати російської армії складають до 1000 солдатів за добу. Але Кремль не просто готовий платити таку ціну, а навіть не рахується із втратами, вважає генерал-майор СБУ.

«Вони втрачають по батальйону в день, якщо це і є перехоплення ініціативи, добре, але чесно кажучи, така собі ініціатива. Наші захищаються і проводять виснажливі для противника і оборонні для нас бої... Росіяни ж використовують тактику, яку використала свого часу Радянська армія у Другій світовій війні, вони намагаються виснажити наш мобілізаційний резерв. Сподіваються, що своєю кількістю трупів, вони переб'ють кількість наших загиблих», — зазначає військовий експерт.

HIMARS © AP / Emree Weaver

Простими словами, російське керівництво розраховує, що боєздатні українці закінчаться швидше ніж росіяни. Але в умовах сучасної війни, каже Віктор Ягун, ця цинічна тактика приречена на провал. Адже, скажімо ракеті Хаймарсу, абсолютно не важливо скільки російських військових буде у казармі, в яку вона влучить 100, 200 чи 1000.

Намагаються «латати діри»

Такі шалені втрати живої сили вимагають регулярного поповнення навіть для того, щоб зберегти здатність утримувати наявну лінію фронту, не кажучи вже про наступ, зазначає генерал-майор СБУ. Тому мобілізаційні процеси в РФ тільки набиратимуть обертів. при чому, вважає він, солдатів у бій кидатимуть з мінімальною підготовкою, або ж і зовсім без неї.

А вже зараз, для поповнення штурмових підрозділів, перекваліфіковують раніше набраних солдатів. Як приклад, Інститут вивчення війни наводить відео-звернення мобілізованих 640-го гаубичного дивізіону з Саратовської області. солдати РФ у цьому ролику заявляють, що їх направили до «підрозділів „ДНР“ і тепер намагаються за короткий час переробити на штурмовиків».

Закінчуються піхотинці чи не вистачає техніки для артилеристів?

«Це якраз про те і говорить, що у них немає ні артилерії, ні снарядів, а значить і можливості використовувати цих людей за фахом. До того ж, їм зараз більше потрібні штурмовики, гарматне м'ясо, а не підготовлені артилеристи», — зазначає Віктор Ягун.

До слова, раніше Росія намагалася не змішувати угруповання так званих ДНР-івців зі своїми офіційними військами. А подібні випадки можуть свідчити про те, що віськовокомандувачі РФ намагаються інтегрувати бойовиків псевдореспублік до складу Збройних сил Росії.

«Немає ніяких військ "ДНР" і "ЛНР" — це фікція. Є перший і другий корпус Збройних сил РФ Південного округу і він такий був з 2015 року. Там всі офіцери, починаючи від командувачів, закінчуючи командирами батальйонів, це кадрові офіцери російської армії, просто раніше вони ховалися під псевдо, а тепер вони відкриті», — вважає колишній заступник голови СБУ.

Не можна недооцінювати ворога

Недосконале озброєння, недолугі рішення керівництва та демотивовані солдати — це все є атрибутами російської армії, каже Віктор Ягун. Але зовсім не означає, що ці аспекти роблять її менш смертоносною і небезпечною.

«Не так там погано все, не треба недооцінювати ворога. У ворога є і сили, і спроможності, й офіцерів вистачає йому», — каже військовий експерт.

І новий наступ, вважає він, ще тільки набирає сили.