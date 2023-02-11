«Тайфуни», F-16 та «Рафалі»: Україна очікує рішення Європи щодо авіації

ПЕРША ЕСКАДРИЛЬЯ

«І сьогодні я почув від лідерів деяких держав Європи готовність надати необхідну Україні зброю, зокрема бойові літаки», — повідомив Володимир Зеленський після спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі. Протягом останніх двох днів український Президент відвідав Велику Британію, Францію, Бельгію та Польщу. Це другий закордонний візит глави держави за майже рік повномасштабного вторгнення РФ. Заклики надати Україні бойову авіацію лунали на всіх майданчиках.

Реклама Читати продовження

Європейський вояж

4 країни, 2 королівські авдієнції, зустрічі з прем’єрами та президентами, виступи у парламенті та на спецзасіданні — і це лише ті пункти, які були внесені до публічного порядку денного українського лідера. Останні два дні Володимир Зеленський переконував Європу в тому, що Україна варта того, щоб бути частиною ЄС, варта того, щоб їй сприяли у відновленні територіальної цілості, й урешті варта того, щоб одержати «крила для свободи». Саме так Президент назвав бойову авіацію, коли виступав перед британськими парламентарями.

Президент України Володимир Зеленський презентує спікерові Палати громад Ліндсі Гойлу шолом українського бойового льотчика, Лондон, Велика Британія, 8 лютого, 2023 © Офіс Президента України

Під час виступу в британському парламенті Зеленський подарував спікерові Палати громад Ліндсі Гойлу шолом українського бойового льотчика. Президент наголосив, що цей пілот є одним із «найуспішніших асів — один із наших королів»:

У Великій Британії король — пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС — король

Цей вислів Зеленського облетів усі світові медіа. Чарльз ІІІ навчився пілотувати винищувачі і військові гелікоптери ще в 70-х під час служби у британських Збройних силах. Монарх прийняв Президента України під час його візиту до Великої Британії. Насиченою була і програма зустрічі Зеленського з прем'єром Ріші Сунаком. Вони обговорили можливість надання Україні винищувачів. «Усе можливо», — повідомив очільник уряду Британії на спільній пресконференції:

Перший крок для уможливлення надання новітніх літаків — мати військових або авіаторів, здатних їх використовувати. Це процес, який потребує певного часу. Ми розпочали цей процес сьогодні

За даними видання «Нью-Йорк таймз», Сполучене Королівство зможе передати ЗСУ у кращому разі близько 30 винищувачів «Єврофайтер Тайфун», а саме модель «Транш 1». Як і в історії з британськими основними бойовими танками «Челленджер», така кількість старого покоління літаків, ймовірно, стане символічним жестом, покликаним схилити решту партнерів ухвалити аналогічне рішення.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном та Канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Франція, 8 лютого 2023 © REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Одразу після візиту до Великої Британії Зеленський попрямував до Парижа, де зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом:

Усе очевидно: що раніше Україна отримає далекобійну зброю, Еммануеле, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, Олафе, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія. І ми повернемо Європі впевнений мир

Раніше у Єлисейському палаці лунали заяви, що немає жодних табу щодо військової допомоги Україні. Від Франції Україна розраховує одержати винищувачі «Міраж» та «Рафаль», а від Німеччини — «Єврофайтери» і «Торнадо». Останні Берлін планує списати і замінити на новіші F-35. Натомість заступник міністра закордонних справ, а в минулому посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував передати ці старі реактивні винищувачі Києву, адже вони все ще «дуже потужні».

Ukrainische Top Gun-Piloten brauchen dringend deutsche Kampfjets Eurofigher & Tornado💪pic.twitter.com/PsTmbfmxKf — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 9, 2023

Наступною зупинкою європейського турне став Брюссель. Під час саміту ЄС президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів передати Україні бойову авіацію:

Ми допомагаємо вам фінансово у процесі реконструкції, допомагаємо тренувати військових, надаємо системи захисту та зброю. І ви маєте перемогти. Усі країни-члени ЄС мають перейти до наступного кроку й надати винищувачі та озброєння, яке вам так потрібне для продовження боротьби

Президента України Володимира Зеленського вітають під час саміту європейських лідерів у Брюсселі, Бельгія, 9 лютого 2023 © VIA REUTERS / DAINA LE LARDIC

Повертаючись додому, Президент України зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Як повідомляють в Офісі Президента, лідери обговорили подальшу співпрацю в питаннях оборони.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, Жешув, Польща, 9 лютого, 2023 © Офіс Президента України

Польща є однією з країн, які вже не раз озвучували, що готові передати Україні «крила». Переговори щодо літаків тільки розпочалися, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 10 лютого на пресконференції в Брюсселі:

Дискусія на тему винищувачів перебуває в початковій фазі. Це мало би бути рішення з боку НАТО. Польща потім вирішить, що робити, якщо буде однозначна згода з боку НАТО, що можна передавати винищувачі Україні

Зараз також відомо, що питання бойової авіації є на порядку денному уряду Нідерландів. Україна зробила офіційний запит на передавання їй винищувачів F-16. А втім, це американська розробка — і спершу дозвіл надати Києву ці борти мають ухвалити у Вашингтоні. Адміністрація Джо Байдена може погодитися на це. А от на ідею передати свої літаки там відреагували негативно, хоча Байден і обіцяв ще поговорити з Зеленським.

Що з українською авіацією та які «крила» є у світі

Український винищувач МІГ-29 © AP / Efrem Lukatsky

По-перше, літаків в України не так багато. Станом на 2021 рік Повітряні сили ЗСУ мали на озброєнні авіапарк застарілих радянських літаків, які треба було замінювати. Це розробки 70-80-х років минулого століття. Хоч їх і осучаснювали, але вони так і залишились літаками базового 4-го покоління:

32-34 винищувачі Су-27;

24-37 винищувачів МіГ-29;

12-14 бомбардувальників Су-24;

13-31 штурмовик Су-25;

31-47 навчальних літаків Л-39;

29 транспортних літаків (Ан-26, Іл-76, Ан-70);

3 спеціальних літаки Ан-30;

9 розвідувальних Су-24МР;

15-46 гелікоптерів (Мі-8, Мі-9, Мі-2).

Такі дані наводять видання «Мілітарі беленс» і «Флайт глобал». Про те, що українські Збройні сили мають близько 200 різноманітних машин, розповів і військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан:

Кожного щонайменше по ескадрильї. Але такий поділ — це вже з минулого тисячоліття, коли кожен літак був призначений для виконання певних завдань. Припустімо, завдання перехоплення — це літаки, які несли ракети, були призначені просто для далекого польоту. Винищувачів ближнього бою з малим радіусом дії

Як пояснює експерт, у ХХІ столітті країни НАТО створюють бойову авіацію за принципом універсальності. Отож поділ на винищувачі, штурмовики і бомбардувальники залишився в минулому:

У цьому тисячолітті є функціональна платформа, яка може нести весь спектр озброєнь — від ракет до бомб. Це і винищувач, і бомбардувальник, і штурмовик, і перехоплювач — усе разом на одній платформі. Тому і називається, скажімо, F-16 легкий функціональний винищувач. Але реально його можна було би назвати «платформа, що літає»

Якщо на літак підвісити бомби, то він стає бомбардувальником, якщо ракети повітря-земля — тоді це вже штурмовик. А якщо озброїти борт ракетами повітря-повітря — він стає винищувачем. Причому всі ці функції одне повітряне судно може виконувати одночасно:

Беремо F-16, вішаємо на нього дві бомби, що вільно падають, вішаємо на нього дві ракети повітря-земля, вішаємо на нього ще дві ракети — у нього дев'ять точок підвіски — ще дві ракети, повітря-повітря. І ще залишається три точки підвіски: вішайте, що хочете. І він скине бомби по землі — бомбардувальник, знищить танки ракетами повітря-земля. І відразу, якщо подадуть винищувач, він ще й повітряний бій закрутить із винищувачем. Якщо ракети будуть йти, то він ще й крилаті ракети завалить. І це все в одному польоті, і одним льотчиком, одним літаком. Тобто все залежить від точок підвіски, а їх 9. Що забажаєте, те й вішайте

Ось така багатофункціональність з одного літака робить 4 в 1. До цієї категорії, зокрема, належать американський F-16, французький «Рафаль», а також європейський «Тайфун». На такі моделі перейшли всі країни НАТО. Натомість застарілі українські винищувачі обмежені у своїх функціях:

Су 25 — він лише штурмовик, він не може закрутити повітряний бій. Він не зможе працювати як перехоплювач. Він працює лише по землі — у нього приціл наземний. Тобто для роботи по землі й усе. Бомбардувальник Су-24 — він лише бомбардувальник. Він може тільки нести бомби, що вільно падають. І приціл у нього під бомби. І все. А, припустімо, наші Су-27 та МіГ-29 — це великі винищувачі та перехоплювачі. У них повітряні приціли, тобто ракети й літаки

Сумніви партнерів

Літак © ASSOCIATED PRESS / Michael Macor

Деякі західні оглядачі сприймають передавання Україні сучасної бойової авіації як суто символічний жест. Таку думку в коментарі виданню «Нью-Йорк таймз», зокрема, озвучив Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора Королівського інституту об’єднаних служб:

У якийсь момент потрібно запитати, для чого Україна збирається їх використовувати. Ви ж не хочете, щоб високотехнологічні літаки стояли на українських злітно-посадкових смугах, де росіяни можуть поцілити в них

Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснює, що війська РФ можуть знищити передані Заходом літаки як за допомогою своїх систем ППО, так і тими винищувачами, які мають на своєму озброєнні. При цьому, коли українські пілоти виходитимуть на завдання, перше, що вони робитимуть, — це саме нейтралізують протиповітряну оборону окупантів:

С-300, С-400, «Буки», «Тори», «Панцирі» знищуються ракетами типу «Харм», які цей же літак і несе. Тобто йому треба кудись вийти. Він вішає собі дві ракети «Харм» і спочатку знищує систему ППО у цьому районі ракетами «Харм». А далі скидає бомби туди, куди треба. Побачив танки – вразив танки, підійшли літаки, підійшли винищувач – він починає одномоментно крутити повітряний бій із уже винищувачами супротивника. Такий оптимальний варіант

Отож, небажання Заходу швидко ухвалювати рішення щодо передачі Україні новітніх літаків Роман Світан пояснює страхом «швидкої поразки російської армії»:

Як тільки ми отримуємо пару сотень винищувачів типу F-16, росіяни тікатимуть протягом кількох днів із України. А що з цим усім робити, вони не знають. Весь світ не знає, що робити з тим, коли російську армію буде вщент розбито в Україні. Те, що Росія розвалюватиметься, це всі чудово розуміють, вона не втримається. Що з цим усім робити ніхто не знає, бо бояться цей процес втечі росіян з України прискорити, просто бояться. Через незнання

Натомість видання «Ньюзвік» перерахувало чотири проблеми, які постали перед Заходом і які ще не вдалося розв'язати:

моделі літаків для відправлення; тривалість навчання; логістика; політичний аспект.

Українська влада позитивно оцінює шанси на отримання винищувачів. Тиждень тому під час пресконференції в Києві про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков:

Тому сьогодні ми з вами в плані отримання зброї, який був розписаний... Я це називаю «переліком бажань» до Санти. Ми з вами отримали все, залишилися тільки літаки. І я можу додати вам оптимізму — літаки теж будуть. Питання просто, які

Український льотчик-винищувач 1-го класу може перевчитися за пів року — такою є професійна думка льотчика-інструктора Романа Світана. А от підготовка курсанта вимагає більше часу. Чи одержить Україна авіацію? Експерт рекомендує дочекатися «Рамштайну», що відбудеться в Брюсселі 14 лютого:

Поки що суперечливі заяви, іноді протягом години-двох вони з'являлися різні: то вдалося, то в процесі, то дадуть. І в президента то радісне обличчя, то нерадісне, то потім знову радісне. Йде процес, і він не одним президентом вирішується

Лишились тільки літаки?

Ракета «Сторм Шедоу» © airforce-technology.com

У переліку бажань України є ще одна позиція — далекобійні ракети. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що для фіналізації війни цьогоріч Україна матиме всю потрібну зброю:

Питання далекобійної артилерії на 150 кілометрів вже знаходиться в узгодженому пакеті, але потрібні ракети на 200 кілометрів і далі, щоб ЗСУ могли знищувати стратегічну інфраструктуру російської армії, її забезпечення ресурсами та накопичення їх на цьому етапі війни, зокрема в Криму

Роман Світан вважає, що партнери можуть публічно не оголошувати про надання потрібних Україні ракет:

Якраз кілька ракет пройшло через територію Молдови та Румунії. Начебто країна НАТО, начебто мають включити п'яту статтю натівську, а її можна не включати. Можна просто дати нам ракети «Шторм шедоу» — і ми потопимо пару десятків... Ми потопимо ці носії «Калібрів» у Чорному морі. І все, і більше ніхто не літатиме над країною НАТО

Серед ракет, які Україна могла б отримати від партнерів, експерт називає американську протикорабельну крилату ракету «Гарпун» дальністю понад 200 кілометрів. Такий снаряд може дістатися тимчасово окупованого Криму. Це може бути й англо-французька ракета «Шторм шедоу» (SCALP EG):

Це крилата ракета з дальністю від 240 до, грубо, 400-500 кілометрів. Хороша ракета, гарна крилата ракета. Вона відпрацює — потопить весь Чорноморський флот

Бойові кораблі теж можуть з'явитися у «переліку бажань» України — на це натякнув Міністр оборони Олексій Резніков:

Only a year ago, nobody would have believed that #UAarmy would be armed with Stingers.

Lithuania became the first country who sent us these MANPADS.

So, can anyone now say that it would be impossible to get warships…?

🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/wMHSLzK1vJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2023

«Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні «Стінгери». Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливим отримати військові кораблі…?» — написав Резніков у твіттері.