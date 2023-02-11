Українські сили ППО збили 20 «Шахедів» протягом ночі

АТАКА ДРОНАМИ

Російські війська запустили баражуючі боєприпаси для ураження критичної інфраструктури України.

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Протягом вечора 10 лютого Сили Протиповітряної оборони України відбивали масовану атаку росіян дронами-камікадзе. Окупанти запускали «Шахеди-136/131» зі східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.

З 18:00 по 23:55 українська ППО збила 20 БпЛА © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Під прицілом опинилася критична інфраструктура. У Дніпропетровській області зафіксоване ураження трьох енергетичних об’єктів. Два — у Криворізькому районі, ще один — у Нікопольському. Без постраждалих, а втім, є суттєві руйнування. Виникли пожежі, які вже приборкали рятувальники. Про це написав у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Загалом з 18:00 по 23:55 збити вдалося 20 БпЛА. Зокрема в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Робота ППО була також зафіксована на Київщині. Ще 2 безпілотники були знищені 10 лютого протягом дня. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

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