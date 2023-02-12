Люди думають, що перемога неминуча. Нам усім треба пахати на неї! — Дикий

ІНТЕРВ'Ю RFI

Україна – Для перемоги над РФ має гарувати кожний українець, як це було навесні 2022-го. Так каже Євген Дикий — український військовий та вчений, директор Національного антарктичного центру. 2014-го він очолював одну з рот батальйону «Айдар» і зазнав бойової травми, тепер допомагає ЗСУ як волонтер. В інтерв'ю для RFI Євген Дикий розповідає, чому шкодує про скасований «великий наступ» росіян, що потрібно на передовій, як єдиний український криголам розминувся з війною та що буде з українською наукою.

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На жаль, великого наступу Росії не буде

— В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що очікуваний наступ РФ уже розпочався на Луганщині. Яка у Вас є інформація про цей наступ?

— Усі чомусь чекають якогось абстрактного великого наступу, а його не буде. На жаль для нас. Ще пару місяців тому я сам мав певні сподівання, що вони спробують переграти весну минулого року з урахуванням певних помилок, але з такими ж амбітними завданнями, що спробують піти на Київ. У них було кілька варіантів: просто похід на Київ і похід із відрізанням Центру України від її Заходу.

Я дуже про це мріяв, бо якби вони дійсно на таке замахнулись, то дуже скоро війна би закінчилася. І закінчилася так, як нам треба.

Євген Дикий командував ротою батальйону "Айдар" на Донбасі у 2014 © facebook - Evgen Dykyj

На жаль, вони часто ідіоти, але не завжди. І вони реально вчаться на помилках. І тому не тільки не буде ніякого походу на Київ чи походу з Білорусі. Уже даю, мабуть, 95%, що не буде і так званих «великих кліщів», тобто прориву одночасно через запорізькі степи і на сході від Харкова, щоб оточити все наше угруповання на Донбасі. Хоча тут ще лишається якийсь шанс, якщо політичне керівництво протисне.

І тоді лишається те, що почалося вже не один місяць тому. Це не проривний, а продавлювальний наступ у межах Донбасу. Цей наступ триває з вересня і дуже посилився в грудні-січні. І саме цей наступ із кожним днем набирає обертів.

Соледар показав, що їхня головна тактика — це засипання трупами, причому це не художній образ. Це прямий опис ландшафту: там вулиці буквально засипано трупами.

Скільки треба, стільки покладем. І цьому важко протистояти

— Ви були волонтером на російсько-чеченській війні, допомагали силам Ічкерії. Що змінилося в російській тактиці відтоді?

— Узагалі, те, що відбувається зараз, не має прецедентів із часів Другої світової. Те, що вони робили в Грозному, — це те, що було на Донбасі влітку 2022 року. Це вогняний вал артилерії. Це коли саме артою (артилерія — ред.) вони виносять цілі райони, а у випадку Чечні — цілі населені пункти. І тільки вже на повну руїну заходять російські війська.

Грозний, Чечня. 25 травня 1995 ASSOCIATED PRESS - Sergei Karpukhin

А от зараз нова ситуація, тому що в них починають закінчуватися боєприпаси — і вогняний вал захлинувся. Так, вони досі витрачають набагато більше боєприпасів, ніж ми. Їхня арта досі переважає за кількістю, але, порівняно з літом минулого року, цього в них поменшало в чотири-п'ять разів.

Натомість пішов вал піхоти — це те, чого в Чечні не було. Свої втрати тоді вони намагалися мінімізувати. Зараз навіть не ставиться така задача. Уже наперед визнано, що немає такого поняття, як неприйнятний рівень утрат: скільки треба, стільки покладемо. Такого не було ніде з часів Другої світової.

І цьому дуже важко протистояти. Особливо в умовах міських агломерацій. У мене кілька друзів брали участь в обороні Соледара. Один із них воював з орками в межах школи. З одного боку в школу зайшли наші, з іншого — вони. І в спортзалі вони стріляли один в одного.

Наразі вони пробують продавити Вугледар. І от, власне, те, що Інститут вивчення війни визначив, що це власне і є великий наступ, — це їхня спроба відкинути нас до Кремінної.

Тут кількість має значення. Так, мобіки дійсно дуже погано підготовлені, вони погано вмотивовані, вони нічого не вміють. Тому навіть три таких мобіки не замінюють професійного солдата. Але тридцять — замінюють. Вони зараз кількістю компенсують якість. Для великих проривів потрібна професійна армія, високомобільні частини, відповідна техніка. А от для того продавлювання достатньо просто покірної біомаси, яку треба сконцентрувати в одному місці і гнати-гнати-гнати вперед хвилями.

Бахмут - одна з найгарячіших точок фронту AP - LIBKOS

Кількісну перевагу вони здобули дуже серйозну. І саме цим викликано те, що зараз нам доводиться проводити нову хвилю нашої мобілізації. І насправді дуже шкода, що її розпочали тільки зараз. Насправді те, що нам знадобиться мобілізація, було очевидно, коли Росія почала мобілізацію. Коли вони остаточно зробили вибір, що вони не приймають поразку їхньої кадрової армії, а будуть проводити масову мобілізацію і давити масою — а це осінь минулого року.

Швидко перемогти росіян уже не вдасться. Хоча така можливість була

— На саміті Україна — ЄС 3 лютого президент сказав, що один із критеріїв успіху української армії — міцний моральний дух. А ще сказав, що раніше дух українців був сильніший і всі міста були ніби на війні. А зараз деякі українські міста «на відпочинку». Ви згодні з цим?

— Я загалом згоден із президентом.

На початку війни нам було принципово важливо переламати стереотип, який сидів у головах більшості українців про непереможність Росії. Про те, що якщо вже Росія попре сюди, то з цим нічого зробити не можна. Можна або здатися, або дуже героїчно померти.

«Якщо буде пришвидшене надання далекобійної зброї, то ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, але й почнемо деокуповувати Донбас», — Володимир Зеленський. AP - Efrem Lukatsky

Але нам вдалося зламати цей стереотип: після поразки росіян на півночі України, після відступу з-під Києва питання непереможності було знято. Тоді Бен Воллес (міністр оборони Сполученого Королівства — ред.) сказав, що Росія більше не є наддержавою.

Але далі ми хитнулися в протилежну крайність. Ми настільки переконали себе, що наша перемога неминуча, що в дуже багатьох людей це вже стало так: раз вона неминуча, то я вже не маю нічого для неї робити. Я не на фронті, я не солдат — я маю сісти біля ящика з попкорном і чекати, поки мені цю неминучу перемогу нарешті зроблять.

Люди думають, що достатньо повторювати цю мантру «вірую в ЗСУ». Так, наче ЗСУ — це якась містична сила, яка звідкись прийшла і приречена на перемогу. Наче це не абсолютно звичайні наші люди, яких висмикнули з нормального життя, які насправді так само не мають ніякої бойової підготовки, а здобувають її вже в бою, за винятком деяких професійних військових.

І от замість цього існує якась абстрактна свята ЗСУ, у яку треба вірувати, причому максимум — свічку за неї ставити. Нічого більш реального робити не треба.

Насправді ми прийшли до переконання, що ми переможемо на весняній хвилі, коли всі були зібрані, коли все живе щось робило для фронту, для перемоги. І так, якщо ми далі будемо такими, то, швидше за все, ми переможемо.

"Ми зрозуміли, що росіяни можна перемогти весною, коли все живе щось робило для фронту" - Дикий AP - Rodrigo Abd

До перемоги над Росією ще дуже далеко. Більш того, треба прийняти деякі сумні речі. А саме, що можливість швидко розгромити Росію вже втрачено. Ця можливість існувала. Навіть якщо винести за дужки те, що ми не готувалися до війни. Хоча, я сподіваюся, після війни ці питання будуть поставлені. Але навіть якщо винести це за дужки зараз, то далі питання в тому, що ми опинилися в повній залежності від союзників у постачанні техніки та боєприпасів. Наша вина — ця залежність. Але далі, коли ми в цій залежності вже опинилися, на жаль, підвели вже союзники. От якби ці «Рамштайни», які відбуваються зараз, відбулися хоча би в червні 2022-го, то наразі була б абсолютно інша картина на фронті, а, можливо, навіть уже не існувало би фронту.

У нас був шанс розбити росіян до того, як у них спрацює механізм великої мобілізації. Але, на жаль, їм дали це зробити, бо нам не дали достатньої кількості наступального озброєння.

Ця війна затягується ще щонайменше на рік. Росіяни ж взагалі намагаються розкрутити сценарій війни на 2-3 роки. Вони впевнені, що час вже працюватиме на них. І до цього достатньо близько. Поки час працює на обидві сторони. З одного боку, вони підтягають свої мобілізаційні резерви, але в них закінчується техніка та боєприпаси. У нас, навпаки, доїжджає техніка та боєприпаси. Поки час працює на нас.

Але це в короткій часовій перспективі. Якщо вони запустять свій оборонпром, який паралізований санкціями (а йдеться про місяці), далі час гратиме тільки на них.

Тобто нам треба переламати парадигму про те, що ось-ось, що нам треба дочекатися перемоги. По-перше, не «ось-ось». А по-друге, не «дочекатися», а пахати. Пахати всім на цю перемогу. Нам треба всім зібратися, як це було навесні. Інакше не витягнемо.

«Дрібні мурахи втомилися»

— Ви зараз підтримуєте ЗСУ як волонтер. Які головні запити? Шо найбільше потрібно? І як змінювався волонтерський рух за цей рік?

— На жаль, потрібно досі все. Хіба що такий волонтерський напрям, як вивезення людей із окупованих територій, наскільки я розумію, технічно неможливий. А от все, що робилося в тилу, не втратило актуальності: починаючи зі здачі крові для поранених, продовжуючи грошовими донатами, закупівлями тепловізорів, колес.

Автотранспорт на фронті — це таке саме, як БК (боєкомплект — ред.). Це розхідний матеріал, який дуже швидко витрачається. Я вже сам замахався на ці пікапи збирати. Інколи ми починаємо збирати на пікап через 2-3 тижні після того, як в той же підрозділ вже приганяли авто.

Слава Богу, по одягу все відносно нормально зараз. Але теж треба. Зокрема, теплий одяг, бо він потрібен для заміни. Мені доводиться часто займатися такими речами, як теплі устілки у взуття. \

Дрібні волонтери - втомлюються швидше, ніж великі фонди, - Дикий AP - Stefano Porta

Єдине, насправді, про що мені жодного разу ніхто не скаржився, — це харчування. Так, бувають моменти, що їжу на передову не можна нормально довести. Наприклад, у Соледарі були позиції, на які воду і їжу треба було носити в рюкзаках пішки, бо техніка не проходила. Але всюди, де можна доїхати колесами, то єдине, на що не скаржаться, — це на їжу. Аграрна країна добре годує своїх синів (сміється).

Що стосується волонтерства, то великі фонди не просто не припиняють свою роботу, а навпаки розкручуються. Але великі фонди стикаються з тим, що їм доводиться робити різні піарні акції. Виходить, що зібрати на «Байрактар» набагато простіше, ніж зібрати на устілки. Хоча устілки потрібні більшій кількості військових, ніж «Байрактар».

На мою грубу оцінку, потоки, які йдуть через кілька найбільших фондів, та потоки, які йдуть через мільйон мікроволонтерів, — зіставні. Ми такий великий мурашник: у нас ткнули палкою, мурашник розворушили — і тепер кожна мурашка якусь гілочку сама несе і якось цей мурашник знову відновлюється (сміється).

Так ось дрібні мурахи втомилися. По таких мікроволонтерах я бачу вигорання, причому різне. Такі, як я, хто волонтерить, відриваючись від основної роботи, із ними ситуація краще. А от ті, хто поринув у волонтерство з головою, — реально втомлені, вигорають.

Є і певний спад донатів. Це стається з двох причин. Перша — суто психологічна, власне, утома і певна рутинність. А от друга набагато страшніша: у дуже багатьох людей вичерпалися підшкірні запаси.

Але є і ще такий момент, як втома і вигорання на фронті. Коли деякі люди воюють без ротації по 10 місяців чи навіть по пів року. Люди втрачають фізичну боєздатність, люди дуже втомлюються морально і в них накопичуються вже вкрай неприємні запитання до командування і до тилу: «А скільки часу нас не мінятимуть?»

Українські військові навчаються працювати на британських танках Challenger. Велика Британія, 8 лютого 2023 AP - Andrew Matthews

На фронті трапляється невиконання наказу. Але в тилу погано собі уявляють, як це насправді виглядає. А виглядає це таким чином: люди, які сидять там, в окопах, вони закопалися і місяцями відбивають атаки. Спершу вони витримали вогняний вал, тепер вони витримують вал трупів. Вони якось тримаються, зціпивши зуби. Але коли їм ще надходить наказ: «А тепер встали в повний зріст і пішли штурмувати росіян!». А в них уже просто немає сил — і вони просто беруть і посилають.

Те саме — самовільне залишення позицій. Воно буває дуже різним. Буває, що люди просто перелякалися. І це ганебно. І потім те, що одні люди перелякалися, доводиться компенсувати іншим людям і гинути, відбиваючи назад позиції. Є таке.

Але є і зовсім інше. Коли від роти лишається 12 людей. Це я вам наводжу абсолютно реальний приклад, я знаю таку роту особисто. А штатний список роти сто плюс. Дванадцятеро людей просто фізично не витримають атаку батальйонно-тактичної групи. І вони мають або героїчно там загинути, або вони встають і відходять.

Тому стоїть дуже велике питання заміни цілих підрозділів, які виснажилися. І це не вирішується цим законом про посилення кримінальної відповідальності. Якщо людина вже настільки фізично і морально виснажена — вона не буде боятися, що її посадять. Їй вже пофіг. Ті, хто приймали той закон, не розуміють, наскільки з якогось моменту на війні стає все пофігу. Бо вони самі ніколи не були в тій шкурі.

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Наш криголам розминувся з війною борт у борт

— Поговорімо про науку. Трохи більше як рік тому криголам «Ноосфера» здійснив свій перший рейс. Як він проявив себе за цей рік і що з ним відбувається зараз?

— Почну з того, що нахабно похвалюсь (сміється). Тим більше, похвалюсь не собою персонально, а всім нашим колективом Антарктичного центру. Ми минулого року зробили неможливе. З моменту, як я поставив підпис на купчій, що ми в Британії придбали цей криголам, до виходу в перший рейс пройшло п’ять місяців. За ці п’ять місяців треба було привести судно в Україну, зробити йому повне технічне обслуговування, підготувати його до рейсу в льодових умовах. За цей же час із нуля набрати команду, закупити все в рейс. Це все ми вклали в п'ять місяців... Ніхто з моїх західних колег не вірив.

Президент Зеленський оглянув криголам «Ноосфера». Одеса, 29 жовтня 2021 © president.gov.ua

Але в нас був дуже сильний стимул. Я серйозно ставився до попередження західних розвідок. Так як кожна психічно здорова людина, я до останнього сподівався, що пронесе. Але сподіватися, що пронесе, — це одне, а вважати, що точно не буде, — то зовсім інше. Ми виходили з гіршого сценарію, і тому 28 січня випхали «Ноосферу» в її перший рейс. І вона розминулася з війною борт у борт. Коли «Ноосфера» проходила через протоку Дарданелли, їй назустріч пройшли шість російських ВДК — великих десантних кораблів. І мені тоді зателефонував капітан і сказав: «Я срочником служив на флоті. Так вони йдуть за військовим регламентом, як на бойові дії».

Таким чином, на момент початку великого вторгнення «Ноосфера» якраз перетинала екватор. На фоні великих військових злочинів москалів у них є ще один маленький — вони ще зіпсували День Нептуна на «Ноосфері». Це традиційне свято, коли судно вперше перетинає екватор (сміється). Але цього разу було не до свята.

Так чи інакше, судно ціле. Воно одразу, із першого рейсу, перезмінило і нашу станцію «Вернадський», і польську станцію «Арцтовський». У поляків до того було зафрахтоване російське судно, але рівно 25 лютого вони розірвали всі контракти з росіянами, щоб жодний злотий їм більше не капав. Мені подзвонив тоді один із керівників цієї експедиції (а це люди старого покоління, які знають російську) і сказав: «Поскольку рускій корабль ходіт на..., то треба було його замінити Що ми успішно і зробили».

Ukrainian research icebreaker «Noosphere» © The National Antarctic Science Center

Далі в Одесу вже було неможливо повернутися. Літо ми провели в Кейптауні. І оскільки, як і вся наука, ми потрапили під військовий секвестр державного бюджету, то не могли зробити повноцінне технічне обслуговування судна перед наступним сезоном. Ми зробили той мінімум, який значною мірою вдалося зробити силами команди. І тому на початку цього сезону було трошки стрьомно (сміється).

Але судно повело нормально, це дуже добротна британська побудова. Так, ми придбали судно, якому було вже тридцять рочків, і це впливає. Але на момент побудови це було найкраще океанографічне судно у світі. І навіть через 30 років воно все одно в найкращій десятці—двадцятці. І цей запас міцності, і британська дубльованість усіх систем — вона нам зараз дуже сильно допомагає.

Цього року в нас із бюджетом краще. Звичайно, наука все ще порізана, але нам гріх жалітися. Особисто я сидів із керівниками Мінфіну і з калькулятором показував, які витрати по станції «Вернадський» і по криголаму є критично необхідними. Бо якщо їх зараз не профінансувати, то потім доводиться вкладати в 20 разів більше. А без чого можна обійтись. І так ми прийняли зважений нормальний бюджет, у якому критичний мінімум дійсно передбачений. І тут я дякую Мінфіну за дуже державницьку позицію.

Втрати та вікно можливостей для української науки

— Україна поспішає виконати критерії, потрібні для вступу до ЄС. А якщо взяти науковий складник, у якому стані Україна інтегрується в європейське наукове співтовариство? Який наш рівень?

— Якщо говорити про антарктичні дослідження — це наш бонус. Більш того, ми вже вступили в «European Polar Board». Це координаційна рада, яка координує саме полярні дослідження країн ЄС. І ми там на рівних, не чекаючи членства України в ЄС. І ми входимо у великий проєкт ЄС зі спільного використання полярних інфраструктур.

Представники European Polar Board © European Polar Board

А от що стосується науки загалом, то тут не можна оперувати середньою температурою по палаті. Коли ми говоримо про українську науку, то говоримо передусім про людей. Про велику кількість людей, які не просто різні, а які перебувають у різних століттях. Частина української науки — це дідусі, які сидять у неопалених закинутих інститутах, цілими днями ганяють там чаї і розповідають про те, як класно вони робили науку в далеких 1980-х. І це значна частина нашої науки.

Я став директором (Національного Антарктичного центру — ред.), коли мені вже було за 40. І коли я приходив на зібрання директорів різних установ, то там усій академічній публіці за 70. І це дуже впливає. Менеджмент нашої науки — це дуже болюча тема.

Наука — це невиліковна хвороба, тому попри абсолютно провальний менеджмент української науки науковці лишаються. Є достатньо сильні окремі наукові групи. За дуже поверховим аудитом, на всю Академію наук десь 70 груп і лабораторій, які активно працюють.

Будівля Національної академії наук України © facebook.com/NASofUkraine

З одного боку, це дуже мало, тому що тільки офіційно в Академії 140 інститутів і в кожному з десяток відділів. З іншого боку, далеко не кожна країна має 70 груп і лабораторій, що працюють. Насправді можна для початку не збільшувати фінансування науки, а перекинути 90% наявного фінансування на ці 70 груп. А решту 10% залишити для того, щоб підтримувати інфраструктуру, поки вона наповниться живими людьми. І тоді був би абсолютно інший ефект, ніж від того, що я називаю рівномірним розмазуванням масла по бутерброду. Але в нас не діє принцип, що фінансують тих, хто дає реальний результат. У нас діє принцип богадільні, що треба рівномірно нагодувати всю цю купу дідусів, які п'ють чай із 80-х років.

На жаль, війна вплинула сильно і на ту частину, яка працює. Наприклад, деякі харківські інститути фізично дуже сильно поруйновані. А там було дуже цінне обладнання. Найбільший у світі радіотелескоп, а не всі знають, що він в Україні, теж зруйнований. Через нього двічі пройшов фронт — і його треба відновлювати. Слава Богу, він піддається відновленню.

УТР-2 - найбільший в світі радіотелескоп декаметрових хвиль. Село Волохів Яр, Харківська область. © Alex Zhilyakov

Або «Ноосферу» ми, наприклад, вивели в море, а буквально одночасно з «Ноосферою» було отримано судно від Бельгії, яке тепер називається «Борис Олександров». Воно передбачалося для екологічних досліджень Чорного моря. Це судно стоїть зараз у порту Одеси і постраждало під час обстрілу прямо перед відкриттям зернового коридору.

Інфраструктура — це одне, а є ще величезна втрата кадрів. Хтось із науковців уже загинув. Дуже багато науковців зараз на фронті. А ще більші втрати наука зазнала тому, що багатьом ученим довелося виїхати. Європа допомагає, Європа дає можливість на дуже пільгових умовах продовжувати свої дослідження там. Але питання, скільки потім цих людей повернуться. Точно не сто відсотків. Якщо повернеться хоча би половина — це вже буде дуже добре.

З іншого боку, як і в дуже багатьох інших сферах, війна відкриває вікно можливостей. Саме зараз, коли наука настільки зруйнована, менеджмент науки можна рестартувати. Його можна зараз запустити на інших засадах. І саме зараз, під час відродження нашої науки, не відроджувати те, що було мертвим і не працювало, а навпаки вже на зовсім інших засадах, із зовсім іншим механізмом фінансування, зокрема із абсолютно іншою роллю Національного фонду досліджень. Це один із шансів саме на рестарт нашої науки, такої, якою вона мала би бути.