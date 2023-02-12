«95% – не будівельники»: хто і як допомагає відбудовувати українські міста

відновлення

Україна – Відновлення України триває разом з війною. Тисячі волонтерів різних професій ремонтують пошкодженні Росією будинки. Нерідко їх більше, аніж вцілілих, і це створює нові задачі на майбутнє.

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Масштаби руйнувань, спричинених війною, колосальні. За даними Кабміну, йдеться про втрати на сотні мільярдів доларів. Майбутню програму відновлення називають найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни.

Проте розпочнеться вона лише, коли настане мир. До цього у постраждалих областях проводять поточні ремонти.

Фото зі звіту волонтерського об'єднання "Добробат" за 2022 рік. © "Добробат"

Ці та сотні інших будинків відремонтували переважно непрофесійні будівельники, а волонтери.

«95% – не будівельники, якщо не більше. У нас є айтішники, маркетологи, спортсмени, велика кількість жінок. Я впевнений, що ми отримаємо нову хвилю весною. Коли світить сонечко. Люди, умовно, виходять на городи, а тут – будуть більше допомагати. Будемо робити умовні толоки, суботники для тих, хто працює», – розповідає Ростислав Смірнов, співзасновник волонтерського об'єднання "Добробат".

Ця організація розпочала відновлення зруйнованих об’єктів на Київщині одразу після деокупації. Волонтери розуміли наслідки агресії РФ, але не очікували настільки великого попиту.

«Був переломний момент, коли ми за декілька днів отримали близько 60 тисяч заявок. Ми зрозуміли, що зможемо зробити набагато більше, ніж думали», — пригадує Ростислав.

Житловий будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу міста Ірпінь, Київська область, 4 березня 2022

Волонтери почали взаємодію з сусідніми областями та створили онлайн-бот, який запитує, яка у потенційного волонтера спеціальність.

За словами Ростислава, у «Добробаті» хотіли послати позитивний меседж до людей на окупованих чи вже деокупованих територіях, що вже є люди, які прийдуть і допоможуть.

Станом на лютий 2023 року до «Добробату» надійшло близько 43 тисячі заявок на волонтерство. Це не означає, що всі ці люди одночасно працюють. Хтось допомагає протягом місяця без вихідних, хтось — лише кілька годин. Є і ті, хто лише подав заявку і тільки планує приїхати.

Проте, охочих завжди вистачає.

«Якщо говорити про тисячу об’єктів, на які ми виїжджали, не було жодного разу, що ми скасовували, тому що не набрали людей», — пояснює Смірнов.

Волонтери об'єднання "Добробат" відновлюють пошкодженй житловий будинок © "Добробат"

Окрім житлових будинків, волонтери вже відремонтували понад півсотні лікарень, шкіл та дитсадків. Загалом на ремонт всіх об’єктів витратили понад 13 мільйонів гривень. Це гроші як українського бізнесу, так і західних інвесторів.

«У нас проблеми, з чим ми постійно звертаємось до різних міжнародних фондів, грантів — нам просто потрібно на будівельні матеріали. Можете навіть гроші не давати, просто присилайте будівельні матеріали. Вони дуже дорогі», — каже Ростислав.

Який загальний обсяг руйнувань в Україні, зараз сказати важко, адже інтенсивні бойові дії тривають. Допомагати уряду збирати інформацію про пошкодження та оцінювати завдані агресією РФ збитки буде програма розвитку ООН.

Поки ж, за даними минулорічного звіту RDNA («Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення»), відбудову попередньо оцінили у 349 млрд доларів.

Місцевий житель йде вулицею в Бахмуті, Донецька область, Україна,10 лютого 2023 © AP / LIBKOS

Волонтери «Добробата» розбирають завали та відновлюють те, що підлягає ремонту. Про будівництво з нуля поки не йдеться, але певні задуми є.

«Місто Ірпінь готове виділити нам землю безкоштовно з підводкою усіх комунікації, є різні компанії, які готові щось надати. Моя велика мрія – побудувати невеличкий для початку ЖК «Квартал життя». Але поки що це на рівні мрії», — ділиться Смірнов.

Він пояснює, що повноцінна відбудова розпочнеться тільки після перемоги України. Але як саме вона буде виглядати — потрібно думати вже зараз.

«Що таке відбудова? Якщо б ми йшли за принципом «тут була «хрущовка» таку саму будуємо», тоді б ми могли якось це порахувати. Але насправді цього може не бути. Деяких міст взагалі може не існувати, тому що нелогічно їх відбудовувати, а краще побудувати з нуля. Наприклад, на сході є міста, які зруйновані на 90% і відбудовувати їх немає сенсу, тому що більшість містян працювали на підприємстві, які також зруйновані», — пояснює Смірнов.

Вид з повітря на Вугледар, місце запеклих боїв з російськими військами в Донецькій області, 10 лютого 2023 © AP / LIBKOS

За його словами, в плані майбутньої відбудови буде багато параметрів. Але в першу чергу потрібно забезпечити робочі місця. Це стосується, зокрема, міст, утворених навколо великих заводів чи фабрик.

«Можна умовно 50 тисяч людей повернути до Ізюма, але що вони там будуть робити, якщо немає роботи? Умовні містоутворюючі фабрики не працюють, і ніхто ще довго туди не прийде. Тому що ніхто не прогарантує, що через п’ять років Росія знову не нападе. Це, звичайно, ризики для інвесторів», — каже Ростислав.

На його думку, у деяких випадках логічніше переселити 100 тисяч людей до умовного Житомиру, де вже налагоджена логістика, є дороги, житло та робота, ніж відбудовувати населений пункт.

З іншого боку — багато українських міст можуть кардинально змінитися.

Волонтери об'єднання "Добробат" ремонтують пошкоджений будинок © "Добробат"

«Це буде нова концепція, і деякі міста потрібно буде перепридумати заново. На чому вони будуть спеціалізуватись, чи будуть там індустріальні парки, щоб забезпечити роботою. Однозначно буде план, який погоджуватимуть з іноземними партнерами, але конкретно про це можна буде говорити після завершення війни», — пояснює Ростислав Смірнов.

Він прогнозує, що відновлення триватиме десятки років, адже будівництво — безперервний процес. Що саме вважати закінченням відбудови — приведення міст до довоєнного вигляду чи створення повністю нового простору, — поки невідомо.

У Кабміні для майбутньої програми відновлення обрали чотири ключові джерела фінансування: гроші з державного бюджету, від міжнародних партнерів, кошти, зібрані на платформі United24 та конфісковані російські активи.

17 млрд грн, вилучених у російських банків, уряд вже надав на відновлення.