Герої України: уряд погодив проєкт закону щодо механізму позбавлення держнагород

Державні нагороди

Український прем'єр, коментуючи це рішення, нагадав, що петиція позбавити одного з лідерів нині забороненої «ОПЗЖ» нардепа Юрія Бойка звання Героя України набрала 25 тисяч голосів. Проте виконати це неможливо через законодавчу колізію, і випадок Бойка — не єдиний. Про запропоновані в законопроєкті механізми позбавлення державних нагород, історію відзнак, героїв та зрадників в інтерв'ю RFI розповів історик, член Комісії державних нагород і геральдики при Президентові України Андрій Гречило.

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— Урядовий проєкт закону пропонує позбавляти державних нагород осіб, які потрапили під санкції, та тих, хто вчинив особливо тяжкі злочини. Чи стане це ефективним механізмом позбавлення державних нагород людей, які їх не заслуговують?

— Хай буде хоч щось. Бо фактично до цих змін оці всі речі, що декларували, що щодо когось запровадили персональні санкції і позбавили звання чи інших державних нагород, не працювали.

РНБО не була уповноважена досі законодавчо когось позбавляти державних нагород.

За великого бажання людина потім, через рік, через два, могла подати в суд і його виграти, бо рішення (про позбавлення нагород — ред.) фактично було поза законом.

— Кому і за що дають державні нагороди в Україні?

Механізми змінювались протягом років. Більш-менш порядок був встановлений після Помаранчевої революції. Перед тим було поширено роздавати нагороди до професійних свят. Припустімо, до Дня шахтаря йшли пропозиції від трудових колективів — це ще залишалась радянська практика.

Були скандали, і писали, що навіть була тарифна сітка і брали гроші за присвоєння різних генеральських звань, державних нагород. Тобто було відомо, скільки і що коштує.

Щоб це впорядкувати, було визначено чотири ключові дні в українському календарі (День Соборності, День Конституції, День Незалежності і День референдуму про незалежність — ред.), до яких мали проводитися нагородження. Власне, щоб відійти від цього совка, від практики нагороджень до професійних свят.

Це циклічно виходило майже що три місяці, раз на квартал. Але зі зміною влади, за Януковича, знову повернулись до старої практики.

У нас були такі орденоносці, що вже перетворилися на колекціонерів. Ректори окремих вищих навчальних закладів, вірнопіддані вчені ради і всякі інші добродії. Висували їх мало не кожного року. І як відновили засідання комісії (Комісії державних нагород та геральдики — ред.), то поставили питання, що так, у принципі, не можна, бо це дискредитує самі нагороди. І тому був запроваджений ліміт, що людина може отримати наступну державну нагороду через якийсь термін, за винятком тих випадків, якщо вона скоїла героїчний вчинок.

— Які державні нагороди зараз існують в Україні?

— Державні нагороди створювалися поступово.

Радянський орден Богдана Хмельницького © Ілюстративне фото з відкритих джерел

Верховна Рада за дев'яності роки примудрилася затвердити тільки, що в нас існує орден Богдана Хмельницького. У радянський час це був єдиний орден, який мав україномовний напис. Я пропонував, щоб Україна прийняла той орден, Україна мала повне право це зробити. У Верховній Раді такі пропозиції сприйняли в штики. Одні почали, що нам треба просити дозволу в Росії. Інші почали кричати, що це совєцький орден, його використовувати не можна. Зрештою написали щось, що так і не було реалізовано, залишилося тільки на папері.

Час минав, і треба було якусь систему нагород упроваджувати, бо не було нічого. І користуючись тим, що в Конституції було прописано, що президент має право засновувати свої відзнаки, були створені перші відзнаки президента. Вони називалися «За заслуги» і вручались відповідно президентом. З юридичного погляду ці відзнаки не були державними нагородами, але вони функціонували і виконували свою роль.

Поступово було затверджено орден Богдана Хмельницького як відзнаку президента, так само — орден княгині Ольги.

Орден Княгині Ольги © Ілюстративне фото з відкритих джерел

Скажімо, орден Богдана Хмельницького був призначений для вручення силовикам: військовослужбовцям, працівникам силових відомств. На жаль, завдяки зусиллям Дмитра Табачника, який був головою адміністрації (президента Леоніда Кучми (1994—1996) — ред.), цей орден роздавали дуже великими тиражами. Відповідно його цінність у суспільстві знижувалась, і він перетворився на такий собі мало не сувенірний значок.

Сучасний орден Богдана Хмельницького © Ілюстративне фото з відкритих джерел

Так чи інакше, ця система так профункціонувала до 2000-го. Тоді нарешті було прийнято закон про державні нагороди. Депутати прописали, що державні нагороди включають у себе державні національні премії, ордени, медалі, почесні звання і президентські відзнаки.

— Які пільги дають державні нагороди та відзнаки?

— Із виходом на пенсію люди, нагороджені орденами, мають право отримувати якісь відсотки додаткові до пенсії. А от серед чиновників популярним було інше: вони не хотіли орденів, але дуже хотіли отримати почесні звання. Ці почесні звання залишились як рудимент ще з радянського часу, тобто там заслужений будівельник, заслужений енергетик, заслужений металург, заслужений шахтар і так далі.

Для чого це робиться? Щоб до всіх почесних звань йшли додаткові виплати до заробітних плат. То вже людина не чекала до пенсії, а отримувала доплати кожного місяця. І звичайно, досить великі пільги для Героїв України.

— Зараз в України близько 700 Героїв України. Чи всі вони заслуговують на це звання?

— Звичайно, що не всі заслуговують. Це почалося ще за Кучми — нагородження дорогих товаришів. У нас купа різних таких персонажів, наближених до президента. Там такі, як Звягільський, Засуха і всякі інші, поставали героями. Особливо ця справа була дискредитована за Януковича. Він роздавав нагороди різним негідникам, які з початком війни залишилися на окупованій території. Це, зокрема, і ректор Багров із Криму, який там залишився і був Героєм України до самої смерті. Ще один негідник, поет Білаш, товариш Януковича, якому той дав звання Героя України. Ця паскуда потім тішилася й сміялася. Він у Донецьку жив, що я, мовляв, тут Герой України.

І власне, особисто я давав пропозиції, що необхідно внести зміни в чинний закон про державні нагороди, щоби спростити механізм позбавлення державних нагород, тому що це певний нонсенс.

У нас, як це не сумно, тільки на окупованих територіях залишилося понад 50 тисяч силовиків. І частина з них мала як мінімум державні нагороди. Максимум мали службові нагороди, але їх фактично неможливо було нормально позбавити, тому що чинний закон диктує, що можна позбавити нагороди тільки за рішенням суду, за якийсь особливо важкий скоєний злочин. Тобто це нісенітниця.

Орден «За мужність» © Ілюстративне фото з відкритих джерел

Потім народні депутати почали персоніфіковано вносити проєкти постанов: позбавити Кобзона, позбавити ще когось. Але позбавляти треба десятки чи сотні осіб. І це Верховна Рада мала би тільки сидіти і тільки цим займатися.

Зараз намагаються щось внести, механізм зробили інший. Це все поклали на РНБО, що РНБО подає пропозицію. Хай буде, але це зміни необхідно зробити, щоб різних негідників позбавити цих держав нагород і не дискредитувати загалом усю систему відзнак.

— А чи були раніше в Україні прецеденти позбавлення звання саме Героя України?

— Щонайменше були спроби, коли Ющенко посмертно надав звання Героя України Бандері та Шухевичу. Тоді донецький адвокат Оленцевич моментально подав до суду, щоб оскаржити це рішення. Його аргументація була така: звання Героя можуть надавати лише громадянам України, а незалежної України в ті часи просто не існувало. Так ось, після приходу Януковича до влади суд ухвалив рішення про позбавлення звання Бандери та Шухевича. Водночас, за логікою, після цього рішення президент мав видати відповідний указ. Цього так і не трапилось, тобто сказати достеменно, чи є вони Героями України, фактично неможливо.

Узагалі вся ця історія з позбавленням звань Бандери та Шухевича суто політична. В України є щонайменше кілька Героїв, які отримали ці звання та померли до Незалежності. Зокрема, Августин Волошин, який був головою Карпатської України, та Берест — учасник Другої світової війни, який був одним із трьох осіб, які встановлювали прапор над Рейхстагом. І от щодо них в Оленцевича не виникло жодних запитань.