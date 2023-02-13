РФ завдала 4 ракетних удари та здійснила 85 пострілів з МЛРС – Генштаб

атака рф

Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Про йдеться в щоденному звіті Генштабу.

Минулої доби українські сили відбили атаки в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

Суттєві зміни не виявлені на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Під обстріли РФ потрапили райони 18 населених пунктів, зазначають в Генштабі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська обстріляли з мінометів та артилерії райони 22 населених пунктів. На Бахмутському напрямку РФ атакувала 16 населених пунктів, пише пресслужба Генштабу.

Райони 25 населених пунктів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках опинилися під танковим, мінометним та артилерійським обстрілами.

На Херсонському напрямку постраждали райони 20 населених пунктів, а також і саме місто Херсон.

Для посилення контрпідривних заходів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області Росія відправила туди близько 200 солдат російської гвардії, пише Генштаб.

У повідомленні зауважують, що з січня поточного року суттєво збільшилася кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження.

«У медичних закладах Горлівки Донецької області кількість хворих з таким діагнозом становить до 30 відсотків усіх поранених», – зазначила пресслужба Генштабу.

Упродовж минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження військ РФ, а також 3 ударів по позиціях зенітних ракетних систем.