Відтепер українці: у музеї «Метрополітен» повернули національність Рєпіну, Айвазовському та Куїнджі

КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ

Під картинами Іллі Рєпіна, Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі в одному з найвідвідуваніших музеїв світу «Метрополітен» днями змінився підпис. Відтепер в описі до їхніх робіт вказано — це українські художники. Українізований і Едґар Деґа: його «Російські танцівниці» стали «Танцівницями в українському одязі».

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Підпис до роботи Іллі Рєпіна © скріншот з сайту «Метрополітен-музей»

Це перейменування — не випадковість чи добра воля музею, а системна боротьба, зокрема через соцмережі. Важливу роль тут відіграв твіттер. Історикиня мистецтва та журналістка Оксана Семенік веде аккаунт Ukrainian art history на майже 16 тисяч підписників, де постійно позначала «Метрополітен». Також вона систематично закидувала електронну пошту музею листами:

Можна сказати, боротьба почалася десь із грудня. А якщо ми говоримо про про «Українських танцівниць» авторства Едґара Деґа, про Рєпіна, Айвазовського і, звісно, Куїнджі. Але з Куїнджі там все-таки дуже також доклалися Олександра Ковальчук із Одеського художнього музею. Вони надсилали офіційні запити в музей і зустрічались також із музейниками. Окрім того, що він там вважався російським, там був ще дуже жахливий підпис, який, власне, висів у постійній експозиції: про те, що цей художник прославляв і Росію, і Україну. І що його музей був зруйнований у 2022-му. Але ким саме був він зруйнований і чому — не вказано. А тому, можна сказати, усі ми разом добилися того, щоб вони коректно написали, що він був зруйнований внаслідок російського авіаудару

Підпис до роботи Архипа Куїнджі © скріншот з сайту «Метрополітен-музей»

Це не перший подібний випадок перейменування за останній рік. Невдовзі після повномасштабного російського вторгнення завдяки зусиллям культурологині Маріам Найєм картина Деґа у Лондонській національній галереї також отримала назву «Українські танцівниці» замість «російських».

«Танцівниця в українському вбранні» Деґе © скріншот з сайту «Метрополітен-музей»

Оксана Семенік сподівається, що «Метрополітен» надихне й інші світові музеї. Хорошим прикладом для наслідування це вважає і Олена Кашуба-Вольвач, завідувачка науково-дослідного відділу мистецтва ХІХ — початку ХХ ст. Національного художнього музею України:

Це свідчить, що відбувся такий прорив того герметизму ідеологічного, який досить довго панував фактично у всіх музеях європейських і американських. Це свідчить про те, що відбувається ментальний злам у музейній справі

Підпис до роботи Івана Айвазовського © скріншот з сайту «Метрополітен-музей»

Громадяни імперії

Автор картини «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» Ілля Рєпін народився 1844 року в слободі Осинівка міста Чугуєва на Харківщині. У 19 років він поїхав на заробітки та навчання до Санкт-Петербурга, проте свою Батьківщину не забував до самої смерті. В останні дні життя він працював над картинами «Зустріч гетьмана» та «Козак-бандурист із хлопчиком-джурою». На формування проукраїнських поглядів Рєпіна впливав історик Дмитро Яворницький.

Ілля Рєпін "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" © фото з відкритих джерел

Оксана Семенік зазначає, що з цієї трійки художників найлегше говорити про позицію саме Рєпіна:

Він у своїй автобіографії писав про Україну багато, і він сказав саме «Україна». Не Росія, не Російська імперія, а саме Україна, українське село. Він знав українську мову, його діти знали українську мову. Тобто в нього завжди було українське культурне середовище. Він мав багато друзів із України. Він також підтримував різні об'єднання українських художників. Власне, якщо подивитися теж на його творчість, то, звісно, він дуже багато звертався до української культури та історії

Іван Айвазовський, син вірменського крамаря, народився 1817 року в Криму, куди його батьки переїхали з Галичини. Художник вільно володів українською та постійно звертався у своїх роботах до нашої культури: «Весілля в Україні»,«Український пейзаж з чумаками при місяці», «Очерет на Дніпрі», «Млин на березі річки. Україна», «Під час жнив».

«Український пейзаж з чумаками при місяці» Івана Айвазовського © фото з відкритих джерел

За словами Оксани Семенік, вважати Айвазовського російським митцем щонайменше дивно, адже він не захотів емігрувати до Росії, за сучасним визначенням:

Він жив у Криму. Він малював українські пейзажі, чумаків українських. Навіть коли почалася війна в Криму, то він поїхав поїхав у Харків. Тобто він навіть не в Росію поїхав

Грек за походженням Архип Куїнджі народився в Маріуполі. За даними українських науковців, це відбулося 1841-го. А Росія весь світ переконує, що рік народження Куїнджі — 1842-й. Митець часто повертався до рідного міста, також любив відвідувати Крим. Ця любов відображена у його роботах «Татарська сакля у Криму», «Чумацький шлях у Маріуполі», «Українська ніч», «Вечір в Україні», «Море. Крим».

«Море. Крим» Архипа Куїнджі © фото з відкритих джерел

На думку Олени Кашуби-Вольвач, говорити про самоідентифікацію цих художників важко через історичний контекст, адже Україна на той час була частиною Російської імперії:

Це була досить поширена ситуація, коли люди себе не ідентифікували за національністю, а ідентифікували за тою державою, до якої вони відносились. Тому що сама самосвідомість національна, вона почала активно складатися і формуватися лише наприкінці дев'ятнадцятого століття. Дійсно, Російська імперія зросійщувала все, до чого вона могла доторкнутися. Вона, коли забирала цих людей зі своїх місць у центри, у Петербург, у Москву, там додатково відбувалася ця русифікація. Тому і Айвазовський змінив своє прізвище на більш благозвучне. Це така була даність тоді. Рєпін при тому всьому, що він постійно повертався до України, звертався до українських сюжетів. Якби його запитали, я думаю, на той момент він би себе ідентифікував як представник Російської імперії. Чи сказав би він, що він росіянин, я не знаю. Але я не думаю, що ці питання тоді їм приходили в голову.

«Під чужим небом»

Росія свого часу привласнила не лише Рєпіна, Айвазовського та Куїнджі. Багато провідних українських митців ставали вчителями для росіян.

Наприклад, монументаліст Іван Мартос, родом із Чернігівщини. Історики та мистецтвознавці вважають що саме він є зачинателем російської скульптури. Навіть більше, самі росіяни кажуть, що разом зі смертю Мартоса «зайшло сонце різьби в Росії».

Пам'ятник герцогу Рішельє в Одесі авторства Івана Мартоса © фото з відкритих джерел

Українцем був уродженець Сумщини Антін Лосенко. Його забрав із батьківщини диригент царської капели: сирота Лосенко в дитинстві мав приємний голос, тож до 16 років співав у петербурзькій придворній капелі. Потому він присвятив життя малюванню та заснував так звану «історичну школу» російського академічного малярства.

«Чудесна ловля риби» Антіна Лосенко © фото з відкритих джерел

Визначний портретист Дмитро Левицький, надзвичайно популярний серед російської аристократії, народився у Києві. Цикл портретів вихованок Смольного інституту вважають шедевром тогочасного портретного мистецтва. Ще одна видатна робота киянина — портрет Дідро, який зберігається у Женевському музеї. Відомий французький енциклопедист вважав його єдиним своїм вдалим портретом.

Портрет Д. Дідро авторства Дмитра Левицького © фото з відкритих джерел

Ще один знаковий приклад – уродженець Полтавщини Володимир Боровиковський. До переїзду в Петербург релігійний маляр й портретист понад 30 років жив і творив у рідному Миргороді. Із збереженої переписки митця із земляками відомо, що Боровиковський залишався полтавцем і на далекій чужині. Він дотримувався українських звичаїв і традицій та мріяв повернутися в Україну перед смертю, проте не встиг. Життя митця обірвав інфаркт.

Французька письменниця Мадам де Сталь в останні роки життя аторства Володимира Боровиковського © фото з відкритих джерел

Казимир Малевич, Олександра Екстер, Давид Бурлюк, Олександр Мурашко. Цих відомих широкому загалу митців також загарбала собі Росія.

«Венеція» Олександри Екстер © фото з відкритих джерел

Тож, каже Оксана Семенік, боротьба за визнання української ідентичності цих художників триває:

MoMA (Музей сучасного мистецтва у місті Нью-Йорк — ред.), наприклад, дуже популярний музей. Один із найбільш відвідуваних у світі. Там дуже багато художників, таких як Олександра Екстер або Казимир Малевич. Вони там досі підписані як російські. І ця проблема в усіх майже великих європейських і американських музеях. Власне, стосується особливо цих дуже відомих художників, як Рєпін, Айвазовський, Куїнджі, а також Малевич, звісно. Я сподіваюсь, що нарешті відбудуться якісь зміни — і музеї переглянуть відношення художників до Росії чи російського мистецтва. Також хочу підкреслити, ця проблема є не тільки з українськими художниками, але також з художниками з Білорусі, Литви, Латвії. Тобто ті, які колись були частинами Російської імперії. На жаль