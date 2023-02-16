Нічна атака ракетами: є влучання в критичну інфраструктуру

російська агресія

Росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Оновлення станом на 09:30: На Львівщині три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Він уточнив, що від цього об’єкта не залежить подача електроенергії в області.

Є влучання також на півночі та заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, росіяни змінили тактику.

«Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА», – написав керівник ОП у телеграмі.

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