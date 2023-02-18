На чиєму боці перевага: українська ППО проти «масового» застосування РФ авіації

ПІДТРИМКА З НЕБА

Пілот ВПС Росії у кабіні винищувача Су-35 під час виконання бойового завдання в Україні, 23 листопада 2022

На початку повномасштабного вторгнення Росія за допомогою бойової авіації підтримує свої наземні сили з неба. А втім, великих масштабів це не набуває, що викликає подив західних високопосадовців та оглядачів. Рік потому Москва змінює тактику. За даними видання «Важливі історії», російські штурмовики, винищувачі та бомбардувальники масово перетнуть український кордон, щоби підтримати новий наступ.

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Максимальне невикористання

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська розвідка передбачала «блискавичний напад» Москви. У Вашингтоні прогнозували, що РФ мобілізує величезну повітряну силу і одержить перевагу в українському небі. Та, як показав перший тиждень війни, російське військове керівництво вдалося до делікатного використання своєї бойової авіації. Настільки, що високопосадовці та аналітики у США були спантеличені:

Вони не доконечно готові ризикувати власними літаками й пілотами. Є багато того, що вони (росіяни, — ред.) роблять і що викликає подив

У Лондоні теж не могли зрозуміти цей підхід. Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) намагався проаналізувати невикористання РФ авіації в матеріалі «Загадкова справа про зникнення ВПС Росії». Дослідники стверджували, що з 1938 року майже в кожному військовому конфлікті після початку активних бойових дій розгорталися масштабні ударні операції з метою знищити військово-повітряні сили та протиповітряну оборону супротивника. В Україні РФ пішла за інакшим сценарієм:

Натомість приблизно 300 сучасних бойових літаків, які Повітряно-космічні сили Російської Федерації розташували в межах легкого доступу до основних зон зіткнення на півночі, сході та півдні України, схоже, здебільшого перебували на землі протягом перших чотирьох днів боїв. Це дозволило Збройним силам України продовжувати здійснювати низьковисотні оборонні протиповітряні й наземні вильоти. І, схоже, вони досягли певних успіхів у перехопленні російських ударних гелікоптерів

Британські аналітики наголошували, що РФ має значну перевагу в авіації у порівнянні з Україною. Отож факт, що українські військові та цивільні бачили своїх пілотів у небі, підвищувало їхній моральний дух. Українці навіть почали героїзувати свої Повітряні сили.

01:16 Екіпаж українського бомбардувальника Су-24м в дії © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

У разі, коли РФ все ж застосовувала свою авіацію, за даними західних експертів, не було скоординованості між її повітряними силами і сухопутними військами. До прикладу, зазначало на початку війни агентство «Ройтерз», колони російських солдатів могли відправити вперед — за межі досяжності їхнього протиповітряного прикриття. Через це окупанти були вразливою мішенню для ЗСУ, які активно застосовували турецькі безпілотники, американські й британські протитанкові ракети.

Зміна тактики

Бомбардувальники Ту-22М3 у супроводі винищувачів Су-35 ВПС Росії під час навчань в Білорусі, 19 лютого 2022. © AP / Alexander Zemlianichenko Jr

Російські журналісти-розслідувачі «Важливих історій» з покликанням на неназване джерело в Міноборони стверджують, ніби військові РФ все ж вирішили вдатися до «масового застосування» авіації в Україні:

Раніше її (авіацію, — ред.) берегли, вона майже не залітала в зону дії української протиповітряної оборони. Тепер вирішили змінити тактику

Про те, що росіяни стягують до кордонів України бойові літаки й гелікоптери, у вівторок, 14 лютого, повідомляло «Файненшл Таймз». Співрозмовники видання з НАТО розповіли, що Росія готується до повітряної кампанії. Москва планує задіяти майже 80% своєї військової авіації та спробує вивести з ладу українську ППО.

Протилежної думки дотримується Міністерство оборони Великої Британії. У зведенні за 16 лютого британська розвідка інформує, що кількість російських літаків для підтримки так званої «спецоперації» в Україні така сама, як була протягом багатьох минулих місяців:

Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль

«Масовість» перекидання авіації РФ піддає сумніву також військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан:

Я не сказав би, що це масово. Більшість авіаційних сил Російської Федерації і так перебувала в межах бойового радіусу від лінії фронту. Тому перекидання кількох частин, можливо, трохи ближче, це не говорить про те, що саме це перекидання є якоюсь підготовкою

Це робиться, пояснює експерт, щоби зменшити час підльоту та повністю використати бойовий радіус літаків. А втім, зміна дислокації машин також може свідчити про те, що росіяни, ймовірно, збираються розширити географію наступу і для пітримки наземних сил їм, можливо, не вистачає тієї авіації, яка є поблизу лінії фронту:

Тобто до наступальної операції підключиться ще Харківський, Запорізький напрямок, і тому перекидають авіацію. Це не буде щось дуже масове. Можуть вони, звичайно, перші вильоти, скажімо, разом виконувати паралельно із запуском ракет, припустімо. Хоча це не обов'язково для того, щоб перевищити поріг перехоплення нашої системи протиповітряної оборони

14 лютого за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що зараз Сполучені Штати намагаються якнайшвидше підсилити протиповітряну оборону України:

Ми хочемо переконатися, що українці мають можливість захищати себе надалі, якщо Росія спробує ввести в боротьбу свої повітряні сили. Росіяни цього досі не зробили, адже, як ви знаєте, протиповітряна оборона України була до біса ефективною

Утрати російської авіації

За майже рік повномасштабного вторгнення РФ втратила 72 літаки (65 одиниць були знищені, 7 пошкоджені) та 77 гелікоптерів (65 збитих, 10 пошкоджених і один захоплений). Про це свідчать дані нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій «Орікс».

Втрачена російська авіація в Україні, — Oryx {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Британські розвідники повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні 130 одиниць авіаційної техніки. Це менше, ніж 10% від того, що вціліло, адже зараз Повітряно-космічні сили РФ мають приблизно півтори тисячі бойових літаків.

Військовий авіапарк РФ

Російські винищувачі Су-35. Росія, 28 листопада 2021 © AP

Санкції значно вплинули на галузь цивільної авіації. А втім, як зазначає військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, РФ зберегла можливість виготовляти так звані «сушки»:

На них санкції не впливають. Тобто «Су» вони виготовляли, виготовляють та виготовлятимуть незалежно від санкцій. Су-30, Су-34, Су-35. Можливо, у них не буде певних компонентів для якихось завдань прицілювання, бомбометання або наведення та позиціонування — так званої геолокації. Але це не призведе до суттєвих змін у боєздатності літаків

При цьому саме ці винищувачі, на думку Романа Світана, є найнебезпечнішими. А втім, на ефективність авіації впливає не лише техніка, а й екіпажі:

Пілот від пілота різниться. Пілот, який може виконувати зліт - посадку, та пілот, який може виконувати бойові завдання у складних умовах, — це два різні пілоти. Між ними іноді 10 років підготовки

Зараз у Росії достатньо саме екіпажів, які здатні виконувати прості команди, наприклад курсанти. Саме їх, вважає військовий експерт, і будуть долучати до виконання бойових завдань на фронті в Україні:

Зліт - посадка — це не льотчик, але, тим не менш, він літає. Тобто ось ці жовторотики, дійсно, їх за прискореними програмами готують, випускають, але з них більшість гине, бо недостатня підготовка

Польоти над Україною стали смертельними і для деяких досвідчених льотчиків. Російській службі «Бі-Бі-Сі» поки вдалося визначити імена і підтвердити загибель 67 російських військових пілотів. Щонайменше п'ятьом було за 50. Видання наголошує, що це особлива категорія втрат серед елітних спеціалістів РФ. На підготовку одного льотчика-снайпера знадобиться понад 15 років. А вартує його навчання щонайменше 12 мільйонів доларів.

Українська ППО VS авіація РФ

Американські системи ППО «Петріот» © AP / Michal Dyjuk

Україна не здатна протиставити свій авіапарк російському. А втім, за нинішніх умов бою РФ, імовірно, зазнала би неприйнятних втрат літаків. Такої думки в британському розвідувальному відомстві. Завдячувати варто великій та розгалуженій системі протиповітряної оборони. «ППО у нас дуже сильна», — наголошує Роман Світан:

Ми приймаємо хвилі ракет, а вони іноді йдуть за досить складним профілем. Ми їх перехоплюємо — навчилися. Тому для нас, загалом, літаки будуть такими ж приблизно мішенями, як і ракети. Тобто їх також знищуватимемо з ефективністю до 80%

Як пояснює есперт, українська ППО складається з цілого спектру різних ешелонів:

Починаючи від мобільних груп з кулеметами, зенітними установками (це переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла», «Стінгер») і закінчуючи потужними комплексами типу С-300 або тими ж «Насамсами» та «Іріс-Ті». Тобто це цілий комплекс, це багатоешелонована система оборони протиповітряної

Видання «Важливі історії» відзначає, що збити літак складніше за ракету, бо він здатен маневрувати. Окрім того, льотчики можуть використовувати системи, які дозволяють виявити радари ППО. Ця технологія попереджає пілота про те, що його засікли.

А втім, наразі російська авіація тримається подалі від лінії фронту і майже не заходить за межі тимчасово окупованих територій. Співрозмовники часопису впевнені, що це свідчить саме про ефективність протиповітряної оборони України, яку протягом року західні партнери суттєво посилюють.