Діти лінії фронту: як «Білі янголи» евакуюють малечу

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Україна – Щонайменше 461 дитина загинула в Україні торік унаслідок агресії РФ. Багато з них стали жертвами небажання батьків залишати свою домівку попри обстріли та бойові дії. Мінімізувати кількість трагічних випадків намагаються «Білі янголи». Цей підрозділ поліції працює в найгарячіших точках Донеччини. Ризикуючи життям, вони вивозять людей, доправляють гуманітарну допомогу. Більше про роботу поліціянтів та мотиви цивільних на лінії фронту RFI розповів один із «ангелів» — Павло Дяченко.

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— Чому люди відмовляються від евакуації? Які в них зазвичай головні аргументи?

— Аргументи різні. Основне — це переважно стосується літніх людей. Шаблонні фрази: я тут народився, я тут і помру. Люди, які просто знаходяться в Бахмуті, та навіть родини з дітьми. У них аргументація така: начебто не зовсім і страшно, але якщо буде страшніше, то, звісно, поїдемо. Але тут немає розуміння, що може бути ще страшніше, коли люди живуть на війні. Постійно відбуваються обстріли, руйнуються домівки, гинуть та травмуються люди, навіть гинуть діти. Навіть нещодавно був випадок, що загинув хлопчик. І це незрозуміло.

— А як ви дізнаєтеся, де ці люди перебувають?

— Знаєте, як реально знайти? Тобто у нас є розуміння локацій, де перебувають діти. Ми ж дуже часто їздили з гуманітарною допомогою, роздавали, спілкувалися. Ми кожний раз заїжджаємо, спілкуємось, розмовляємо, наводимо аргументи. У деяких випадках це вдається, у деяких випадках — ні. Але все одно продовжуємо працювати в цьому напрямку.

— Як діти сприймають війну, постійні обстріли та смерть навколо?

— Діти знаходяться переважно в підвалах. Нема тут такого, щоб вони бігали по вулиці, гралися, проводили час зі своїми однолітками. Майже переважно по підвалах будинків, де живуть з батьками, з родичами. Усі кажуть, що страшно від обстрілів, коли бахає, бухає — це таке формулювання від дітей. Страшно, звісно, але все одно з батьками знаходяться тут.

— Як батьки аргументують відмову врятувати дитину? Чому вони залишаються до останнього, розуміючи, що це може призвести до їхньої смерті?

— Навіть сьогодні ми їздили по таких родинах. Переважно кажуть: ще не так страшно. От якщо буде страшно, є можливість, виїдемо. Як зрозуміти цю грань? От що для них не страшно? А що може бути страшно? Ми спілкуємося, навіть наводимо приклади от цієї події, де загинув хлопчик. Ви знаєте цю ситуацію? Так, кажуть, знаємо. І що? А ви продовжуєте тут знаходитись? Ні, ми ще тут більш-менш у відносній безпеці. Але якщо ось щось, то однозначно поїдемо. Як це розмежувати? От якщо, не якщо — ми не розуміємо.

— Як думаєте, що в голові у цих людей?

— Можу свою думку висловити. Це навіть не думка поліцейського, а думка людини, яка спілкується з містянами Бахмута. От мені здається, у людей зараз прийняття. І поточна ситуація, яка склалась, вона для них є своєрідною зоною комфорту. Тобто от все, це середина. І якісь зміни, навіть якщо це будуть найкрутіші зміни в житті, де людям нададуть суперове житло, гарні умови, їх це лякає. І найгірші умови — це теж лякає. От просто люди бояться вийти із цієї середини, якось щось змінити, щось поміняти у своєму житті, навіть місце дислокації. Це теж для людей, я так думаю, неймовірний стрес.

— А чи є якісь важелі тиску на таких опікунів, щоб забрати дітей, або їх немає?

— Щодо опікунів це окреме питання, якщо це родина опікунська. Це все залежить від рішення комісії. Тобто проводиться засідання — і можуть вилучити дитину. Що стосується батьків, є обов'язкова евакуація. Ми їздимо, спілкуємось. На щастя, так потихеньку цей процес іде. От буквально сьогодні розмовляли з сім'єю. Вони мають власну автівку і запевнили, що, найімовірніше, виїдуть найближчим часом. Це взагалі тривалий процес.

— Чи це тривалий процес — позбавлення опікунства?

—У нас конкретно такої процедури не було, але я знаю, що були такі ситуації на Донеччині. От нещодавно за рішенням суду вивозили. Але ми з таким самі не стикались.

— А на батьків ніякого прямого тиску бути не може? Це в принципі тільки їхня добра воля?

— Це все залежить від умов. Можливий тиск. Це не зовсім тиск — це адміністративна відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. Але зрозумійте, адміністративна відповідальність і перебування дитини на війні — це зовсім різні речі. Ефективніше буде просто ось так — прикладами, спілкуванням — таким чином закликати до евакуації.

— Як ви вважаєте, чи має бути якесь правове рішення на державному рівні, щоб полегшити ваше завдання? Із дітьми особливо?

— Напевно, це було б простіше і ефективніше, якби були якісь чіткі механізми. Але тут інше питання. Це потрібно дослідити цю ситуацію, але дослідити в найкоротші терміни. Тому якщо, умовно, ми беремо якусь родину, у якій знаходиться дитина, родина не хоче виїжджати. І є якісь рішення забирати дитину. Приїжджають дядьки, поліцейські. Тягнуть дитину за руки. Дитина виривається... Як це, відірвати від батьків? Хто ми для цієї дитини будемо? Це суто моя думка, вороги, тому що ми розлучаємо з родиною. Потрібно зробити якийсь комплексний підхід, як я вважаю, щоб уся родина виїжджала. Або хоча б один із батьків, щоб він був представником дитини. Ось так буде правильніше.

— У чому полягає обов'язкова евакуація, яка не є обов'язковою. Люди можуть від неї відмовитись. У чому тоді взагалі її призначення?

— Обов'язковість її полягає в тому, що ми спілкуємось з громадянами, закликаємо. Обов'язковість, мабуть, полягає в тому, що це робиться не просто так, десь, умовно, в інтернеті. А те, що представники поліції та органів військових адміністрацій безпосередньо спілкуються з громадянами і доводять їм ту поточну ситуацію і ті умови, у яких вони перебувають.

— Яка історія евакуації була для вас найважчою і, можливо, найбільше запам'яталась?

— Їх багато. Я чесно скажу, майже кожна евакуація — це такий відбиток все одно в пам'яті. Як приклад, це історія з восьмирічним хлопчиком, батьків якого вбило міною чи артилерійським снарядом. Коли загинули батько та мати, хлопчик залишився в сусідів. Ми дізнались про цю ситуацію, потужно спрацювали в інтернеті контакти. Знайшлись рідні, спрацювала військова адміністрація, служба у справах дітей. Жінка почала оформлювати опіку, а ми тим часом вирішували шляхи, як дістатись, як забрати, щоб це було безпечніше врятувати дитину. На щастя, дитина вже тривалий час перебуває вже зі своєю тіткою. Хлопчик проходив реабілітацію, тому що такі обставини, що він залишився на самоті — і нікого поруч із рідних не було. А це ще район такий, що постійно потерпав від обстрілів. Ми навіть доїхати транспортом туди не змогли. Вирішили, що дитину потрібно забирати, тож йшли пішки тривалий час по району.

Ще одна евакуація запам'яталась, бо фізично важко. Ми виносили чоловіка, який лежачий і вже тривалий час не пересувався самостійно, та бабуся старенька. До нас звернулася жінка з проханням допомогти вивезти цих людей: чоловіка лежачого та сусідку його, стареньку бабусю. Це дуже важко було фізично, вони мешкали на третьому поверсі. Це все потрібно було зробити швидко. Потім їхали автівкою по багнюці майже в п'ятдесят сантиметрів, таке болото було. І ще одна складна така евакуація, якщо можна назвати складна, це коли з околиць Бахмута забирали батька з донькою. Вони жили в підвалі, поруч — жодного вцілілого будинку, приватний сектор, постійні прольоти по району. Швидко пролетіли, майже миттєва евакуація, якщо так можна назвати. І це теж запам'яталось, тому що було дуже небезпечно.