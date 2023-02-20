«Ми стріляємо у ворогів»: історія військової психологині з Києва

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Україна – Майже 60 тисяч українок служать у лавах Збройних сил. Ольга — військова психологиня, яка з першого дня повномасштабного вторгнення взяла зброю до рук. Про те, як і чому полишила мирне життя й обрала бути на фронті, про жінок на війні і про психологічну допомогу бійцям, захисниця розповіла RFI.

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Молодша сержантка Ольга Еверт приїхала до столиці в десятиденну відпустку. До цього вона 11 місяців перебувала на сході країни, зокрема в Бахмуті. До початку війни 2014 року Ольга керувала книгарнею та вивчала авіаційну психологію. Із початком агресії залишила бізнес і працевлаштувалась до Збройних сил як фахівець із психологічного забезпечення.

«Я не мобілізувалася в той час лише через те, що в мене була маленька дитина, їй було 5 років. Я прийшла в армію як працівник Збройних сил. Тобто я кажу, що я психолог. Я можу і хочу допомагати. Тоді ще воєнна психологія не була такою розвиненою, ми весь 2014 рік вчилися. До нас приїжджали іноземні фахівці. Це ізраїльтяни, американці, канадці. Ми вчилися і паралельно отримували досвід», — розповідає психологиня.

Спочатку Ольга працювала у військовому шпиталі з полоненими. Восени 2015-го почала виїжджати в зону бойових дій. Там вона мала надавати психологічну допомогу військовослужбовцям: спочатку визначала, яким бійцям потрібна реабілітація та декомпресія (психологічна реабілітація військових, які перебували в екстремальних умовах — ред.), і далі вже працювала з ними.

«Знову ж таки, я була цивільною особою. І мене не могли примусити, але це було моє бажання. За 2016—2017-й роки ми проїхали майже всю зону розмежування», — пригадує Ольга

2018 року, звільнившись із лав Збройних сил, Ольга поринула у волонтерство. Разом із однодумцями заснувала «Ветеран Хаб». Відтоді організація надає психологічну та юридичну підтримку ветеранам та їхнім родинам.

Війна і служба в Нацполіції

Велику війну Ольга зустріла в Києві. Каже, до останнього не вірила в повномасштабне вторгнення, але тривожна валіза та план дій в неї були.

«Мені подзвонив знайомий із волонтерської роботи і сказав: “Почалося, виїжджай”. Я відповіла, що нікуди не поїду з країни. Відправила маму і дитину на Захід України. А сама разом зі своєю ветеранською спільнотою долучилася до патрульної поліції міста Києва».

З 3 березня Ольга стала патрульною поліціянткою. Її загін одним із перших зайшов у деокуповані Бучу та Ірпінь, щоби патрулювати вулиці й допомагати місцевим.

Патрулювання Київщини © фото з власного архіву

«Це, напевно, окремий розділ життя. Тому що, побачивши таке, мала відчуття нереальності, що це відбувається в ХХІ столітті в центрі Європи. Братські могили, гори трупів, спалені та знівечені тіла досі в пам’яті», — пригадує Ольга Еверт.

Позивний «Валер'ян»

Згодом підрозділ Ольги передислокували ближче до сходу — у Дніпро. Тоді, каже Ольга, постало питання, що робити далі. У червні вона звільнилася з патрульної поліції і мобілізувалася до Збройних сил України. На той час у ССО формувався новий загін. Саме його бійцям вона мала надавати психологічну допомогу. Ольга згадує: «Так, мені було страшно, але точно нескладно. Але ще більш лячно від бездіяльності. Страшніше нічого не робити в такій ситуації».

Служба на Донбасі © Ян Доброносов

Нині Ольга Еверт служить на Донбасі. Розповідає, що найпоширеніша скарга від бійців — постійна втома, а вже від неї виникають ментальні проблеми.

«Коли проводила декомпресію з бійцями, то скарг на побачену кров чи апатичні настрої не було, лише на втому. Я думаю, що це можна вважати й моїм величезним плюсом, що в нашому підрозділі є три тактичні групи. І вони два з половиною місяці працювали в зоні бойових дій і всі вийшли без втрат», — каже психологиня.

Але, звісно, розповідає Ольга, виникають і психологічні травми, і моральні дилеми, з якими бійці приходять до неї: «Це як бойове завдання, із ним наші військовослужбовці вправляються на 100%. Ніхто людей не скальпує, ніхто з них не знущається. Але це війна, і не завжди виходить брати росіян у полон. Тому я постійно кажу колегам, що ми не стріляємо в людей, ми стріляємо у ворогів»

Через свою спеціалізацію психологиня отримала позивний «Валер'ян».

Військова психологиня Ольга Еверт © фото з власного архіву Ольги Еверт

Жінки в армії

Ольга відчуває зміну в ставлення до жінок на війні, адже працює в силових структурах уже вісім років. Військовослужбовиця каже, що процес прийняття чоловіками жінок у війську досі триває.

«Мобілізовані, люди які прийшли в армію з цивільного життя, сприймають жінок досить позитивно. Для них це нормальне явище, і нічого в цьому такого немає. А от кадрові військові, люди, у яких це сімейна професія, на жаль, іноді мають трохи упереджене ставлення. Звичайно, це потрібно змінювати і це поступово змінюється. Цей процес довготривалий, ми над ним працюємо», — розповідає Ольга.

Найважче в житті

«Найскладніше — це пояснити моїй дитині, чому я зараз там, а не з нею. От з усім можу впоратися — із фізичними навантаженнями, і зі стресом, і з тим, що бачу на війні. Але не з цим», — зізнається психологиня.

Ольга з дванадцятилітньою донькою © фото з власного архіву

Ольга поки не будує планів на майбутнє, але точно знає, що після перемоги України консультуватиме як психолог постраждалих від війни військових та цивільних.