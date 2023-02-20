Не було часу на страх і розпач: Олексій Давиденко про те, як вижити бізнесу під час війни

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Україна – Олексій Давиденко — власник мережі крамниць медтехніки по всій Україні. Одну з них, у Маріуполі, росіяни зрівняли із землею, іншу, у найбільшому спальному районі Харкова, потрощили обстрілами. Упродовж 8,5 місяців окупації в Херсоні продавчині щодня виходили на роботу. За рік війни підприємець не лише зберіг усі робочі місця, але й відкрив сім нових торгових точок. Про незламність українського бізнесу власник мережі розповів в інтерв'ю RFI.

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24-го зранку ми всі вийшли на роботу

— Пригадаймо рік тому. До початку повномасштабної війни лічені дні. Наскільки Ваш бізнес був готовим до роботи в умовах російського нападу? Яким був план дій?

— У нас не було розуміння, що розпочнеться війна. У нас було розуміння, що треба бути підготовленим. Десь за місяць ми планували навчання тактичної медицини в компанії, ми обговорювали походи в стрілкові клуби для співробітників, щоб можна було трохи повчитися стріляти із зброї.

Минулого лютого в нас у компанії було дві наради, першу з яких ми провели за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Ми говорили про можливу війну і план наших дій. Потрібно розуміти, що ми компанія медичної галузі. Велика частка продукції — це військово-польова медицина, це розхідні матеріали, товари для переміщених осіб, для людей із зон окупації чи бойових дій. Тобто якщо щось розпочнеться, ми зобов’язані разом із підприємствами критичної інфраструктури працювати.

Ми розуміли кожного, ми розуміли, що у всіх є сім’ї, тому ми попросили людей подумати, як вони будуть себе поводити, якщо розпочнеться війна, і ми як керівництво компанії, на кого з працівників можемо розраховувати. Перша нарада була проведена більш для того, щоб дати людям задуматись про свої наступні кроки. Друга нарада була проведена десь за два дні до початку повномасштабного вторгнення. Вона була більш жорстка. Уже тоді мені було абсолютно чітко зрозуміло, що війна — це питання годин. Ми сказали нашим працівникам, що ми компанія критичної інфраструктури України, що це медична галузь. І ми не зможемо закритись і розбігтись, коли розпочнеться війна. І ми розраховуємо на людей, які зможуть залишитись разом з нами. Тоді ми повідомили, що керівництво залишатиметься на робочому місці: «Два тижні тому на нараді ми дали вам час подумати, а сьогодні, будь ласка, до кінця дня дайте відповідь на питання: якщо війна розпочнеться через годину, дві, три, хто залишиться в компанії?»

24-го зранку в нас було повне розуміння кількості людей, яка буде на робочих місцях. Майже всі: водії, комірники, офісні працівники, продавці, — вийшли на роботу в перший день війни.

Співробітники крамниць медтехніки © Олексій Давиденко / Фейсбук

Я не боюсь, що Росія може щось забрати

— У перший місяць війни Ви вирішили розширювати мережу. Як для себе знайшли аргументи, що це потрібно зробити?

— Це вже особиста історія, яка звучить так: у кожної людини в житті є місія, навіть супермаленька. На початку війни я визначив свою — вселяти людям надію і показувати, що життя не зупиняється.

Це був період, коли кожен підприємець поставив собі питання, як бути далі? Я теж себе запитував. Для мене відкрити магазин у перший місяць війни — це на куражі показати людям, що треба жити далі. Я розумів, скільки мені коштує відкриття магазину. Я розумів, що ризики розширювати мережу в Івано-Франківську не настільки високі, проте це стало шаленим меседжем для мене, співробітників, знайомих про те, що навіть у цій ситуації не потрібно опускати руки та прощатись із життям.

У нас працює 46 магазинів, із них сім відкриті за рік війни. Зовсім скоро в Чернігові ми відкриємо 8-й магазин. Я не боюсь, що Росія може щось забрати. Цього не станеться.

Щоранку працівники в робочому чаті повідомляли про те, чи все добре © Олексій Давиденко / Фейсбук

— Упродовж 2022 року Ви не закрили жодної крамниці, проте одна з них не пережила рік війни.

— Ми втратили наш магазин у Маріуполі. Працювали тоді, коли все навколо вибухало, коли падали снаряди. Магазин у Маріуполі був відчинений навіть тоді, коли росіяни бігали по місту. Маріупольський магазин розташовувався біля центрального входу в пологовий будинок, який на початку березня розбомбили росіяни.

Наша дівчина-продавчиня за дві години залишила робоче місце, бо в районі розпочались сильні обстріли. Зараз нашого магазину в Маріуполі більше не існує — його Росія зрівняла із землею.

Люди залишаються людьми навіть у найгірших ситуаціях

— А як в інших регіонах, адже і під обстріли потрапляли. Чи були випадки мародерства?

— У перші тижні війни було дуже багато розмов про мародерство. Постійно щось розбивалось, шибки розлітались. І відповідно приміщення стояли просто відкритими. Охоронні компанії не працювали, системи сигналізації теж не працювали. І так було по всій країні. Тема розкрадання часто з’являлась у соцмережах.

Проте коли зателефонувала незнайома людина і сказала: «Добрий день, я сусід з багатоповерхівки на Салтівці в Харкові. Ваш магазин повністю потрощений, треба щось робити. Я поки тут буду стояти, чергувати, чекати, охороняти. А ви подумайте, як вивести товар», я чітко усвідомив, що люди залишаються людьми навіть у найгірших умовах. Цей чоловік простояв весь день на холоді, чекаючи коли приїде бригада небайдужих волонтерів і вивезе товар із потрощеного приміщення. Це людяність.

Потрощений магазин на Салтівці в Харкові © Олексій Давиденко / Фейсбук

Херсонська крамниця в окупації

— Як магазин у Херсоні зміг пропрацювати 8,5 місяців в окупації, ні на день не зачинивши двері?

— Спочатку все було нормально, спокійно, нічого не змінювалось. Так тривало місяці 4-5. Взагалі ніяка тимчасова влада не приходила. Ніхто не просив перереєстрації. Перед окупацією крайній раз ми завезли товар у магазин у Херсоні 17 лютого. Тобто з 24 лютого по день звільнення, 11 листопада, наш магазин працював без жодної поставки товару і кожного дня забезпечував необхідним жителів міста.

Наші продавчині щодня виходили на роботу під час окупації. На п'ятий місяць почались проблеми, але не від росіян, а від херсонців. Це не росіяни приходили з питаннями: «А чому цінники не в рублях?» Це приходили місцеві жителі з питаннями: «Чому не приймаєте рублі, ми хочемо розрахуватися?» Я особисто розмовляв по телефону з людиною, яка просила прийняти оплату в російській валюті. Той чоловік мені пояснив: «Я не проти платити гривнею, але де її взяти? Банки не працюють, Україна не може завезти гривню в Херсон. Уся гривня, яка була в людей у шкарпетках чи під подушкою, за ці місяці витрачена. Де далі взяти гривню? От працюють комунальники, їм тимчасова адміністрація платить у рублях. Зараз мені потрібно купити смужки для глюкометра для дружини. У неї цукровий діабет. У вас вони є, але я не можу купити, бо всі гроші в рублях». Йому віддали пачку смужок безкоштовно.

У нас у Херсоні була знайома людина, яка приходила раз на кілька днів у магазин забрати виручку. Адже ми в Києві, магазин — на півдні країни в російській окупації, банківська інкасація не працювала, відділення банків не працювали. Залишати прибуток за кілька місяців у приміщенні магазину ніхто не буде. От цей знайомий раз у 2-3 дні заходив до дівчат в крамницю, забирав виручку і десь собі вдома складав. Ми домовились, що коли закінчиться окупація, ми приїдемо і все заберемо. Ніхто не знав, коли ця окупація закінчиться і чи закінчиться взагалі, чи побачимо ми ці гроші чи ні, чи побачу я цю людину і чи врешті-решт він залишиться в живих. Усе було незрозумілим. Після звільнення Херсона ми поїхали туди. Той чоловік виніс нам коробочку, усередині якої були кульочки з гривнею — там не було жодного рубля. Магазин за 8,5 місяців роботи в окупації не платив податки тимчасовій владі, не перереєстровувався, не переписав жодного цінника в рублі і приймав від покупців лише гривні.

Працівниці крамниці у Херсоні © Олексій Давиденко / Фейсбук

Онлайн-щоденник війни

— Що допомагало вам триматись у перші дні вторгнення і як підтримували своїх співробітників?

— Усі перші тижні війни мене дуже підтримували щоденні відеозвернення Зеленського. Я на них постійно чекав, їх слухав, орієнтувався по його словах. Кожен орієнтується на лідера: народ — на президента, працівники — на керівника компанії. Це дуже схожі історії. Якщо лідер тут, то і ти тут. Якби побіг лідер, то побігли би 90% людей. Це абсолютно так само виглядає в компанії.

Я перейняв практику відеозвернень у президента: кожного ранку, прокидаючись в офісі, я знімав відео до всіх співробітників компанії, на всі 40 плюс магазинів. Це звернення я надсилав у вайбер-чат. Щодня я розповідав, що відбулось вчора, що відвантажили, який з'явився товар, як змінилася ціна, яка ситуація, у яких магазинах гірша ситуація по обсягах, у яких краща, як наші працівники тримаються під окупацією, яка ситуація в Маріуполі. Співробітники також щодня писали, яка ситуація в регіонах, де стріляють, де шумно. Коли в тебе магазини по всій країні, тобі не потрібні новини. Ти отримуєш інформацію у вайбер-групі швидше, аніж по телевізору.

Це був такий онлайн-щоденник, який протягом декількох загострених тижнів війни працював кожного дня. У багатьох компаній є корпоративні групи чи чати. Вони формальні. Такі чати живуть напіввмираючим життям. Ось і в нас була така група, яка ожила з першим днем війни і стала єдиною комунікаційною платформою для всієї компанії.

Співробітники мережі крамниць медтехніки © Олексій Давиденко / Фейсбук

Обрали продовжувати роботу

— Приблизно половина товару у Ваших магазинах — це імпорт. Чи вдалось виконати всі підписані контракти з іноземними виробниками? Як міжнародні партнери відреагували на форс-мажорні зміни?

— У тебе є контракти з виробниками з різних куточків світу. Якщо ти їм напишеш: «Хлопці, у нас почалась війна, грошей немає. Скасуйте, будь ласка, замовлення», абсолютно всі постачальники напишуть: «Добре, тримайтесь». Тут вже питання до кожного підприємця, як поводити себе. Хтось скасував свої замовлення, хтось зупинив виробництво, хтось сказав: «Не на часі». А хтось продовжив виконувати свої фінансові зобов'язання, виплачувати за контрактами, забирати товар, ускладнювати логістику.

Наша компанія не скасувала жодного замовлення. Той товар, що їхав на Одесу, довелось перенаправляти через Польщу чи Румунію. За рік війни ми виконали всі імпортні контракти в повному обсязі.

Зрозуміло, що в якийсь момент тобі треба підписати платіжку зі свого рахунку на сотні мільйонів гривень чи доларів і ти думаєш: «А якщо це останні гроші? А якщо завтра нічого не буде? А якщо прийдуть росіяни, і ці гроші тобі знадобляться в іншій країні для облаштування нового життя? А зараз ти ці кошти платиш постачальнику з Китаю, Індії чи Америки?» Схожі питання ставив собі кожен українець рік тому: «Скільки коштів у мене є і на скільки часу їх вистачить, якщо у мене більше нічого не буде?» Саме тому не всі погоджуються йти далі. Ми обрали продовжувати працювати.

Нам пощастило пережити ковід перед війною

— Упродовж 2022 року лише через «Дію» були зареєстровані понад 140 тисяч нових ФОПів, із них 114 тисяч було відкрито вже після 24 лютого. Чим пояснити безстрашність та впевненість українських підприємців?

— Нам дуже пощастило як нації, що в нас був ковід. Тому що система відпрацювалась ще за часів пандемії. Усі «ланцюжки» ми вже відпрацювали: як понаднормово працювати, як оберігати себе, як об'єднуватись між собою, як працювати в зумі, як налаштовувати свою роботу в домашніх умовах. Усю цю історію ми пройшли впродовж ковідного часу. Ми навчились дуже мобільно та ефективно використовувати свої знання в різних умовах.

У нашій мережі працюють люди по 10, 12, 15 років. Ми разом пережили різні часи, у тому числі локдауни, пандемію. Ми цілодобово відвантажувати розхідні матеріали, пульсоксиметри, кисневі концентратори і таке інше. Тобто це все вже було.

Ми працюємо в медичній галузі. Під час ковіду ми були в постанові Кабміна як підприємство критичної інфраструктури. Люди на ментальному рівні зрозуміли, що вони працюють навіть тоді, коли всюди відбувається жах. Наші працівники до цього звикли.

Гарувати 24/7

— Ви плануєте розширювати мережу і на європейський ринок. Наскільки українські підприємці можуть бути конкурентоспроможними за кордоном?

— У Європі українці будуть на першому місці. Там система більш повільна та забюрократизована. Ми — із прагненням до життя, із бажанням досягати успіху, із працелюбністю і, головне, із тим, як ми проживаємо революції, майдани, війни і кожного разу піднімаємось і розбудовуємо країну — за кордоном приречені на успіх. Підприємці в Україні вкалують 24/7. Це і є нашою перевагою.

Олексій Давиденко, власник мережі крамниць медтехніки в Україні © Олексій Давиденко / Фейсбук

На страх не було часу

— Чи пригадуєте моменти відчаю упродовж року війни?

— У мене не було часу для зневіри. Коли могли б опускатись руки, наприклад, у березні-квітні, ми просто падали з ніг від роботи. Ми працювали нон-стоп. На страх також не вистачало часу. Може, я й боявся, але в мене не було вільної години про це подумати. Якби було 2-3 години сісти, подивитися новини, усвідомити небезпеку, то фізіологічна реакція була би точно іншою.

Коли ти в колективі, коли ви команда, коли ти не один — тобі легше. Хтось пожартував, хтось розповів історію, хтось приготував їжу, хтось добре слово сказав — і ти одразу згадуєш, що ти серед добрих людей.

— Чого навчив Вас рік війни? Як він змінив український бізнес?

— Ми вчора з дружиною дивились фільм, герой якого сказав досить влучно: «Замовкни — і працюй». Я не знав, що робити 24 лютого: просто їхав на роботу і працював. Я себе відношу до людей, для яких робота — це життя. У стресі хтось замикається в родині, хтось — у собі. Комусь потрібно кудись їхати чи тікати. А для себе я зрозумів: мені просто потрібно опинитися там, де моє «я». Воно знаходиться на роботі, я повинен їхати туди.

Цей рік війни зробив нас ще міцнішими. Український бізнес став ще витривалішим.