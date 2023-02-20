Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС – МЗС України

ядерна небезпека

Російський військовослужбовець несе варту в районі Запорізької АЕС, 1 травня 2022 року

Російські війська перешкоджають роботі Міжнародного агентства з атомної енергії та створюють загрозу життю міжнародних експертів.

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Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

Дії Кремля можуть призвести до масштабної катастрофи в усій Європі, зазначає пресслужба українського відомства.

РФ продовжує активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців. Це порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки, а також демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, наголошують в заяві.

Українське МЗС закликало міжнародних партнерів розширити санкції проти російської корпорації «Росатом», афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

«Єдиним можливим шляхом відновлення ядерної безпеки та захищеності в Європі є негайне виведення військового і цивільного персоналу РФ із ЗАЕС, її демілітаризація та відновлення контролю України», – підкреслила пресслужба.

Також у відомстві зауважили, що очікують від Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі активних зусиль задля протидії злочинам РФ.

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🔻 12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни свідомо експлуатують обладнання ЗАЕС таким чином, щоб Україна в майбутньому не могла підключити її до енергомережі.

🔻 20 січня Гендиректор МАГАТЕ закликав якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС.