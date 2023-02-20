Як «російськомовна» Одеса змінилася за рік повномасштабного вторгнення

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Україна – «Одеса — русскій город» — теза, яку російська пропаганда поширювала задовго до відкритого вторгнення в Україну. Її повторюють і на тлі ракетних обстрілів Одеси, проте люди та місто вже стали іншими, кажуть співрозмовники RFI.

Реклама Читати продовження

Одеса з 24 лютого кілька разів змінювала свій вигляд. Тривожні перші дні війни перетворили місто на закриту фортецю з протитанковими їжаками, волонтерськими укріпленнями та замінованим узбережжям.

Пам'ятник герцогу де Рішельє накритий мішками з піском, щоб захистити від можливого пошкодження. Одеса, 9 березня 2022 © AP / Max Pshybyshevsky

Навесні Одеса відчинила свої залізні двері для сотень тисяч переселенців і стала надійним вузлом міжнародної допомоги, улітку — невіддільною ланкою зернової угоди. А восени та взимку через російські обстріли — чи не найтемнішим тиловим містом.

Люди йдуть повз генератор у середмісті. Одеса,16 лютого 2023 © RFI / Дмитро Долматов

«Основний звук міста зараз — гуркіт генераторів», — каже історик та гід Олександр Бабіч.

Цей шум та завивання сирен швидкої допомоги вплітаються у новий звуковий ландшафт Одеси, який з початку війни має ще одну особливість.

«Ми розуміємо, що у нас мова змінилась. Я української мови чую більше, ніж російської, чого в Одесі не було вже років сто», — ділиться Бабіч.

Сам він народився в російськомовній родині, але зараз намагається частіше спілкуватися українською. Його син взагалі відмовився від російської.

Історик пояснює, що війна стала каталізатором змін і руйнівником колишніх міфів.

«Проросійське минуле»

«Коли я читаю лекції з "Великого терору", "Голодомору" чи бандерівського руху ОУН-УПА, я бачу в аудиторії дуже багато молодих людей. Це та річ, яка завжди з’являється, коли в тебе питання: "А за що мене прийшли вбивати люди, із якими я розмовляю однією мовою?"», — розповідає Олександр Бабіч.

Стіну зачиненого ресторану на Дерибасівській завішали плакатами воєнного часу. Одеса 16 лютого 2023 © RFI / Дмитро Долматов

За словами історика, динаміка війни спонукає швидше шукати відповіді на давно назрілі питання. Він порівнює це з виживанням бійця на фронті: познач себе, біжи, закопуйся. Тільки цивільні «закопуються» в історію власної країни.

Це допомагає зрозуміти, чому в українській Одесі так багато російськомовних.

«Мені завжди кажуть, в Одесі так склалось, що ми всі російськомовні тут. А я пояснюю, що не "так склалось", а "так склали". Так працювала імперська влада, радянська, щоб мегаполіси ставали центрами, які декларують російську культуру. Ви до суду приходили, засідання було російською. Йшли до книжкової крамниці і, скоріш за все, купували книжку російською, тому що українською видавали що по нудніше і виставляли на далеких полицях. Так чином формувалося повністю російськомовне середовище», — пояснює Олександр Бабіч.

На фасаді міського стадіону «Чорноморець» змінюють назву на українську. Одеса, 16 лютого 2023 © RFI / Дмитро Долматов

У незалежній Україні Одеса піддавалася потужному російському медіавпливу. У міськраді з 2008 функціонувала проросійська партія «Родина». Один із її лідерів Олег Савенко 2014 року вступив до лав бойовиків так званої «ДНР». А глава партії Ігор Марков утік до Росії, де регулярно виступає на пропагандистських каналах, за що отримав підозру.

До цього Марков, маючи власне медіа, був рупором російської пропаганди в Одесі.

«Одеса впродовж багатьох років, десь із початку двохтисячних щонайменше, була під потужним цунамі російської пропаганди. Тут діяли не тільки російськомовні ЗМІ, а й ЗМІ, які просували абсолютно російські наративи. Це ЗМІ того ж Ігоря Маркова», — каже Євгенія Генова, медіаекспертка.

Проросійський мітинг біля обласної адміністрації. Одеса, 3 березня 2014 © Думская

2013—2014-го Одесою, окрім проукраїнських маршів, прокотилася хвиля проросійських. Нерідко між ними виникали сутички, піком яких стало протистояння 2 травня. Тоді загинуло 47 людей. Для російських ЗМІ ця трагедія стала ключовою темою і супроводжувала майже всі згадки про Одесу.

«Я не здивована, що на початок 2014 року величезна кількість одеситів піддалася цьому впливу, бо нічого іншого не було. Держава фактично ніяк із цим не боролася, не протистояла, а РФ вливала в це мільярди газових рублів. Тому є об’єктивні причини, чому багато одеситів вірили, що Одеса була "русским містом"», — каже Євгенія Генова.

На самому місці трагедії, Куликовому полі, невелика кількість прихильників Росії, переважно пенсіонерів, продовжувала збиратися та щороку проводити мітинги. Зараз уявити таке неможливо.

Куликове поле. Одеса, 16 лютого 2023 © RFI / Дмитро Долматов

«Біля Куликова поля була група бабусь, які виходили гуляти з собачками. І вони всім розповідали, як тут спалили людей, які кляті нацисти тут живуть, а люди зупинялися і слухали їх. Із 24 лютого туди ніхто нічого не повісив, не збирався. Уже не волали про Радянській Союз. Їх наче повністю знесло. І сказати, що є люди, які готові виходити з прапорами або вмирати за їхні ідею, я думаю, таких людей нема», — каже журналістка Олена Балаба.

Вона була активісткою «Євромайдану» в Одесі, брала участь в проукраїнських акціях. Бачила, як у місті розвивається та зникає проросійських рух.

«По-перше, гроші перестали надходити, по-друге, вони просто злякалися. Такі люди поважають тільки силу, а сила зараз — це Україна. І тому вони не будуть виходити за Росію, Радянський Союз і вбитих, як вони кажуть, у Будинку профспілок. Це як маркер, якщо вони знов покажуть носа, це означатиме, що Україна стала слабшою», — каже Олена Балаба.

Лояльне ставлення до Росії формувалося в деяких містян і через пропагандистську тезу, що «в Путіна особливе ставлення до Одеси, і її обстрілювати не будуть».

У квітні після смертоносного влучання ракети в багатоповерхівку стало очевидно, що це не так.

Пожежник стоїть біля житлового будинку, пошкодженого російськими обстрілами в Одесі. 23 квітня 2022 © AP / Max Pshybyshevsky

«Ми ніколи не будемо такими, як до війни»

У цьому впевнений історик Олександр Бабіч. Одеса змінила не лише свій вигляд. Через війну до міста переїхали десятки тисяч переселенців, водночас чимало одеситів виїхали і самі стали переселенцями. В обох випадках велика ймовірність, що це надовго.

«Переселенці поступово стають одеситами. Спочатку ходили за пакетами до гуманітарного центру, зараз знайшли десь роботу. Уже не питають, як і куди доїхати», — каже Бабіч.

Переселенка біля гуманітарного штабу в Одесі. 4 листопада 2022 © RFI / Дмитро Долматов

Така асиміляція природно підвищує відсоток українськомовного населення. До того й більше одеситів починають спілкуватися державною мовою.

«Я знаю багатьох одеситів, які переходять на українську з різних причин. Деякі, повертаючись до неї. Не секрет, що впродовж тривалого часу в українських містах, які входили свого часу до Російської імперії, а потім до складу СРСР, спілкуватися української було немодно, соромно. Якщо розмовляли українською в Одесі, могли тикати пальцями, називати вихідцем з села, тому переходили на російську», — розповідає Євгенія Генова.

Експертка вважає, що попри такі причини Одесі не завадить світоглядний обмін із людьми з різних областей. До того ж це розвиває різноманіття південного діалекту української мови.

«Цього не потрібно боятися. Діалекти мови є в будь-якій країні. І дуже круто, що в нас є свій південний діалект української мови, який ми зараз чуємо на одеських вулицях. Для Одеси мультикультурність — це нормально, і буде лише збагачувати. Ми завжди були дуже різноманітними, і це наша фішка. Тому переселенці — це добре, бо ми, певною мірою, усі переселенцями в якісь момент були», — вважає медіаекспертка.

На думку Олени Балаби, таке спілкування також сприяє тверезому погляду на події, адже багато переселенців на власні очі бачили «русскій мір».

Воєнне графіті на стіні на вулиці Дерибасівській. Одеса, 16 лютого 2023 © RFI / Дмитро Долматов

«У деяких є родичі на окупованих територіях, які розповідають, що роблять з українськими патріотами або як себе ведуть росіяни. Багато хто приїхав до Одеси влітку і розповідав про ситуацію у Херсоні. І це побутове спілкування діє більше, ніж новини з телевізора», — каже Олена Балаба

Ще одним рушієм для розвитку всього українського є молодь. Для нового покоління питання, чиїм є місто Одеса, уже не постає, упевнені експерти. Підлітки органічно залучаються до української культури без зайвої агітації та самі заохочують старше покоління.

«Я була в кав’ярні. І там була бабуся з онукою, років 12. Вона розповідала бабусі вірш, а бабуся в неї іноді перепитувала, що означають деякі слова, і ця дитина їй пояснювала. Це було круто насправді. Видно, що це стає модним. Це мова тих же соцмереж, вірусних відео в інстаграмі, тіктоці, де сидить молодь», — розповідає Євгенія Генова.

Проте залишаються болючі питання, на які місту доведеться відповісти.

Чи потрібен Одесі новий міф?

В Українському інституті майбутнього вважають, що так. Експерти розпочали цикл дискусій «Виграти війну і не програти відбудову», який передбачає обговорення майбутнього суспільного договору. Він має стати основою майбутнього образу українських міст.

На місці пам’ятнику засновникам міста з Катериною II на чолі стоїть український прапор. Одеса, 16 лютого 2023 © RFI / Дмитро Долматов

«Ми маємо перевигадати Україну в багатьох аспектах, один із них — регіональний. Ми маємо перевигадати велику кількість регіонів і, очевидно, маємо перевигадати Одесу. Коли ми говоримо про новий міф про Одесу, це суспільний договір регіонального рівня. Ми повинні дати відповідь на ці п’ять питань: що для вас майбутнє, свобода, довіра, гордість і ворог», — пояснює Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього.

За словами Денисенка, через міграційні процеси багато міст України суттєво змінилися. Треба створити додатковий чинник об'єднання на рівні держави та ідеології.

Олена Балаба не згодна з таким підходом і вважає, що створення міфів — це відголоски «комсомольщини». На її думку, не треба викреслювати з історії Одеси незручні факти, потрібно їх адекватно приймати і рухатись уперед.

«Люди відчувають, коли їм нав’язують. Треба бути вільними і навчатись, знати свою історію і сьогодення», — каже Балаба.

Схожий погляд в Олександра Бабіча. Історик вважає, що декомунізація міста успішна, а ось з деколонізацією і деімперіалізацією — усе набагато складніше.

Як приклад наводить знесення пам’ятника Екатерині ІІ, яке розділило думки містян.

«Умовно її ж (Катерини, — ред.) адмірал Дерибас, коханець. Ми будемо Дерибасівську перейменовувати та зносити пам’ятник Дерибасу? Дюк де Рішельє — генерал-губернатор Російської імперії, але він найулюбленіший і найдорожчий персонаж нашої одеської історії. Ми будемо Дюка чіпати?», — риторично запитує Олександр Бабіч.

Пам’ятник Дерибасу. Одеса, 16 лютого 2023 © RFI / Дмитро Долматов

Історик зазначає, що попри полярність думок, містянам вдалося «зберегти мозок» і не йти шляхом радикалізму. Пам’ятник зносили після голосування, громадських слухань та сесії міськради.

Одеса почала змінюватись у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення цей процес значно прискорився, але ще не закінчився. За словами експертів, у місті досі є незначна кількість прихильників Росії, і сам Кремль не відмовився від планів захоплення.

«Рано видихати і казати, що ми вже поставили на цьому хрест. Росія ще дуже потужна в плані пропаганди. Це їхня головна зброя, брехати вони вміють найкраще. Вони вміють запудрювати мізки, і не лише українцям. Ми бачимо це і в інших країнах. Не важливо, із яких джерел ми черпаємо інформацію, бо у будь-який момент можемо вчергове стикнутись із продуктом цієї пропаганди, яка оновлюється постійно», — каже Євгенія Генова.