10 речей, яких навчилися українці за рік великої війни

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Західні лідери відзначають мужність, здібність та кмітливість українських військових: вони за рік повномасштабної війни РФ проти України опанували новітнє озброєння, навчилися ефективно оборонятися та майстерно вести військові операції. Але й цивільні українці та українки за цей час здобули нові вміння та навички. Ось 10 із них.

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1. Заправлятися «до повного»

Перше, що я мусив зробити у разі наступу росіян, — це відвезти родину з Києва в безпечне місце. Тому ще з кінця січня стежив, щоб в авто був повний бак, і заправлявся щоразу, як витрачу більше ніж 10 літрів пального. Це знадобилося: уже о шостій ранку 24 лютого на автозаправках уздовж доріг на захід були довжелезні черги.

Наприкінці березня — початку квітня пальне взагалі стало зникати з заправок. Передусім тому, що імпортувати бензин та дизель з РФ та Білорусі стало неможливо, а російські війська знищили чи пошкодили 15 українських підприємств із нафтоперероблення.

Навесні 2022 року на українських АЗС вишиковувалися довгі черги © autotheme.info

Упродовж кількох тижнів на більшості АЗС або взагалі не було пального, або його реалізовували за талонами — лише для потреб критичної інфраструктури. На тих заправках, де бензин продавався вільно, автовласники могли стояти по кілька годин і, таки діставшись до колонки, хотіли заправити повний бак.

«Якщо до війни в середньому українець заправляв 18 літрів, то зараз українець хоче наповнити повний бак. Тож це теж викликає певний тиск на ринку», — сказала в травневому ефірі телемарафону міністерка економіки Юлія Свириденко. Згодом АЗС запровадили обмеження на заправку в один бак — не більше ніж 20, а іноді — і 10 літрів.

Ситуацію вдалося стабілізувати до кінця травня завдяки імпорту нафтопродуктів із західних країн. Бензин та дизель подорожчали, але з початку літа стабільно є на АЗС. А втім, звичка заправлятися «до повного» залишилася в багатьох українців.

2. Тримати гаджети зарядженими

Восени в українців з’явилася ще одна звичка: тримати зарядженими телефони та інші девайси і завжди мати під рукою павербанк.

Із початку жовтня Росія почала цілеспрямовано знищувати українську енергетичну інфраструктуру, окупувала ЗАЕС. Це призвело до перебоїв із електропостачанням. А в листопаді-грудні світла в деяких оселях могло не бути по 20 і більше годин поспіль.

Для того щоб компенсувати дисбаланс в мережі, «Укренерго» була змушена запровадити погодинні графіки відключень, а також вдаватися до аварійних, якщо навантаження на систему різко збільшується. Коли живлення вмикали хоча би на кілька годин, українці кидалися до розеток, щоб зарядити телефони, комп'ютери та відновити запас у павербанках.

А в соціальних мережах тоді стали популярні такі меми:

Мем про реалії життя в умовах блекауту © www.meme-arsenal.com

3. Отримав зарплату — задонать!

Щомісяця Олександр (ім’я змінено, — ред.) платить 180 євро абонентської плати за три «Старлінки», хоча сам не користується жодним із них. Ці прилади він привіз з-за кордону наприкінці літа, передав ЗСУ — і тепер вони забезпечують зв'язок на передовій.

З’ясувалося, що платити абонплату за «Старлінки» повинні самі підрозділи, які ними користуються, тоді Олександр вирішив взяти це на себе. «Якось тупо, що військові будуть самі платити за зв’язок», — пояснює він:

Їм і без того є чим займатися, крім того, щоб думати як і звідки платити, як підв’язати картку… Це має робити або держава, або волонтери, але явно не самі пацани

Подібних історій в Україні — тисячі. Хтось підтримує напряму своїх близьких на фронті чи якісь конкретні підрозділи. Інші регулярно перераховують гроші на рахунки благодійних фондів, наприклад із зарплати щомісяця або дрібнішими сумами щотижня. Треті долучаються нерегулярно до зборів на певні потреби.

В березні НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби ЗСУ © Національний банк України

За минулий рік НБУ та три найбільших фонди України зібрали близько 34 мільярди гривень пожертв (близько 900 мільйонів євро, — ред.). Про це повідомляє Опендатабот. Близько половини суми зібрав саме Нацбанк. На рахунки фонду United-24 надійшло 8,6 мільярда гривень. Понад п'ять із половиною мільярдів забезпечив Фонд «Повернись живим». І ще 4 мільярди зібрав фонд Сергія Притули.

Український науковець, військовий та волонтер Євген Дикий каже, що пожертви, які йдуть через кілька найбільших фондів, зіставні із тими потоками, які проходять через мікроволонтерів.

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4. Розбиратися в генераторах

Інвенторні, синхронні та асинхронні, дизельні та бензинові... Цієї зими українці дізналися про генератори все. З жовтня російські війська цілеспрямовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, що спричинює тривалі відключення світла. Українці відповідають автономними електростанціями.

Тільки впродовж місяця після перших обстрілів продаж генераторів у найбільшій мережі господарських товарів України зростає вдесятеро. Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram написав, що за 2022 рік в Україну ввезли майже 670 тисяч генераторів.

Автономні електростанції потужністю 2-3 кіловати стали виходом для тих, хто живе в приватних будинках. Найбільше генераторів купили представники бізнесу, зокрема дрібного, такі як Сергій Лодигін. У січні вони з партнером відкрили кав'ярню в одному з житлових комплексів Києва. Заклад мав запрацювати принаймні на два місяці раніше, але через перебої з електрикою затягнувся ремонт.

«Ми не планували купувати генератор, — розповідає Сергій, — думали, що обійдемося газовими балонами, на яких будемо робити сніданки. Але потім зрозуміли, що хочемо, аби наші клієнти забули, що немає світла вдома».

Сергій із партнером відкрили кав'ярню. І одразу купили генератор © Сергій Лодигін

Сергій із партнером обрали генератор у 8 кіловатів, щоб повністю забезпечити потреби кухні. На злеті попиту такий коштував в Україні близько 100 тисяч гривень (понад 2,5 тисячі євро, — ред.). Власники кафе змогли знайти такий за 60 тисяч у Польщі.

Генератор вписався в наш бізнес-план зі сльозами на очах, — зізнається Сергій, — але це того вартує. Коли немає світла, заклади без генераторів просто чекають, а ті, де він є, працюють і заробляють. Утім тепер генератори є майже в усіх. Раніше це було перевагою, а тепер це ніби так, як і належить

5. Тримати готівку

Я стояв дванадцятим у черзі в обмінний пункт посеред великого торгового центру в Києві. У цьому районі саме вимкнули світло, і заклад перейшов на автономне живлення. Але через поганий зв'язок розрахуватися на касі карткою було неможливо. Хтось розрахувався готівкою, а інші, такі як я, вишикувалися в черзі, щоб обміняти відкладену раніше валюту. Я простояв так із десять хвилин, після чого вийшла касирка і сказала, що гривні закінчилися.

З початком повномасштабної російської агресії навчені попередніми кризами українці почали ще ретельніше ставитися до заощадження в готівці. За даними Нацбанку, в Україні станом на 1 січня 2023-го в обігу перебувало понад 716 мільярдів гривен, що на 14% більше, ніж рік тому:

На початку повномасштабного вторгнення через невизначеність ситуації попит громадян на готівку суттєво зріс. Спершу українці не розуміли, чи будуть працювати банки, чи можна буде розраховуватися платіжними картками

Друга хвиля попиту на готівку почалася в листопаді — після російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через знеструмлення відділень, люди не завжди могли зняти гроші в банкоматах. До того ж тривалі відключення енергії погіршують мобільний зв’язок, через що не працює більшість терміналів для розрахунку картками. «Усе це впливає на бажання громадян сформувати певний запас готівки на тривалий час», — пояснює Нацбанк.

Структура готівки в обігу в Україні станом на 1 січня 2023 © Національний банк України

Водночас банківська система України витримала вторгнення РФ, і більшість відділень працює за звичним графіком із перервами на повітряну тривогу. А коли почалися масштабні перебої електроенергії, Нацбанк запустив проєкт Power Banking.

У його рамках автономним живленням обладнані вже понад 1800 відділень по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та районів, де точаться бойові дії. Це 40% від усіх робочих відділень, де надають базові банківські послуги, зокрема й проводять операції з готівкою. Подивитися можна на інтерактивній карті.

6. Волонтерити

57% українців з центру та заходу країни долучилися до волонтерства чи благодійності, а 11% ще планують це зробити. Такі дані в середині лютого 2023-го оприлюднив Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

За даними ж Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), лише за перші чотири місяці повномасштабної російської агресії в Україні зареєстрували понад чотири тисячі організацій громадянського суспільства, передусім благодійні фонди.

Дрібні волонтери втомлюються швидше, ніж великі фонди, — Дикий AP - Stefano Porta

Багато мікроволонтерів працюють без формальної реєстрації. Світлана, про яку раніше розповідав RFI, із листопада шиє одяг для ЗСУ у звичайному помешканні в Гостомелі, на Київщині.

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Машинки їй передають небайдужі, а гроші на тканину допомагає знайти Юлія із сусідньої Бучі. Останні 10 тисяч гривень, які були потрібні на рулон флісу, вона зібрала за два дні. Хоча в соцмережах волонтерки не більше ніж тисяча підписників.

Сергій приєднався до благодійного фонду «Коло» торік на початку березня, відтоді тільки волонтерить. Фонд збирає гуманітарну допомогу для цивільних, а також закуповує все потрібне для ЗСУ: від автомобілів та генераторів до аптечок, дронів і тепловізорів. Сергій жартує, що тепер розбирається в позашляховиках не гірше за професійних автомеханіків, хоча сам навіть не вміє водити.

Фонд «Коло» входить у десятку волонтерів, які зібрали найбільше грошей за підсумками 2022 року. Цей рейтинг склала українська служба новин ТСН. До першої п’ятірки списку увійшли: «Повернись живим», Фонд Сергія Притули, Razom for Ukraine, Ігор Лаченков та благодійна платформа UNITED 24.

7. Не боятися

«Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює. Без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього», — це слова з вечірнього звернення Президента України від 24 лютого.

За словами директорки Директорату з питань інформаційної політики ОПУ Ірини Побєдоносцевої, головним завданням перших звернень президента було підтримати моральний дух людей. Важливо було скріпити єднання і власним прикладом показати, що влада докладає максимальних зусиль, щоб вистояти і вигнати ворога з країни.

Але через 8 місяців війни представники влади вже закликали українців не збивати самостійно іранські дрони.

На восьмому місяці війни деякі українці спробували самостійно збивати ворожі дрони АР

У середині жовтня росіяни почали атакувати українську цивільну інфраструктуру БПЛА «Шахед», купленими в Ірану. Вони летять значно повільніше і нижче за ракети, тому теоретично можуть бути уражені звичайною стрілецькою зброєю. Деякі українці, які володіють нею, не змарнували нагоди спробувати збити ворожі дрони. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський були змушені застерігати від цього.

«Я хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю, з тим, що з пістолета і карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків, тому що це може призвести до травмування і до більшої біди», — закликав, зокрема, глава МВС.

Через рік війни все більше українців нехтують сигналами повітряної тривоги, продовжуючи займатися своїми справами. Представники і центральної, і місцевої влади, а також силових структур щоразу нагадують, що в разі оголошення тривоги слід пройти в укриття.

8. Мати «тривожні валізи»

Ще з кінця 2021 року в українському сегменті соціальних мереж почали з'являтися рекомендації, як правильно зібрати «тривожну валізу». Зазвичай це невеликий наплічник, у який складають документи, гроші, засоби гігієни та зв'язку, елементи живлення, а також аптечку, запас їжі та води на кілька діб.

Українці навчилися збирати "тривожні валізки" © mon.gov.ua

Експертка з особистої безпеки та директорка з розвитку Федерації Крав-мага України Світлана Михальчук каже, що тепер люди взагалі не розбирають тривожних валізок. Крім того, українці навчилися сортувати речі першої потреби відповідно до нагальності. Гроші, документи, мобільні телефони та зарядки, наприклад, тримати з собою, а ліки та їжу — у спеціальному наплічнику. Як каже пані Михальчук, є протокол «ЩУР» (Щоденно Уживані Речі, — ред.), який регламентує, що і як варто підготувати для евакуації.

До торішнього травня був сильний сплеск цікавості до курсів домедичної допомоги, продовжує Світлана Михальчук. Але останні місяці інтенсивність знижується: ті, хто хотів, уже навчилися. Крім того, зараз таких навчань стало набагато більше, ніж було навесні, каже експертка. Але зауважує, що іноді їх проводять некомпетентні тренери.

9. Говорити українською

Із початком повномасштабної російської агресії навіть російськомовні українці почали переходити на українську: у публічному спілкуванні, у родині, а також в інтернеті. Ця тенденція спостерігається на Сході на Півдні України, українськомовних людей тепер не менше, ніж російськомовних.

Про це свідчать дані соцопитувань, зокрема проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) дослідження. Його організували торік у грудні на замовлення Володимира Кулика — провідного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса.

41% опитаних повідомили, що спілкуються тільки українською, ще 17% — використовують її «у більшості ситуацій». Тільки російською говорять 6% респондентів, а «переважно російською» — 9%.

В інтернеті тільки або переважно українською користуються по 26% опитаних. Тільки російською — 2%, а переважно російською — 4%, 38% використовують обидві мови однаково.

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Торік у березні 83% громадян України виступили за те, що українська — єдина державна мова. Це дані соціологічної групи «Рейтинг».

10. Довіряти ЗСУ

96% українців довіряють Збройним силам України. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені 13 січня 2023-го. За рік цей показник зріс на майже 25%. ЗСУ стала першою державною інституцією за рівнем довіри, друге місце посів президент країни (84%).

96% українців довіряють Збройним силам України AP - Scott Heppell

Автори дослідження констатують зростання довіри до СБУ та Нацполіції, а також до інших органів влади, крім Верховної Ради. Рівень довіри до парламентарів зріс за рік лише на 2%. Найбільш критично українці і надалі ставляться до органів прокуратури та судів. Це єдині українські інституції, яким опитані швидше не довіряють, ніж довіряють.

Опитування проводили в торік у грудні. А 21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, у якому йдеться про розкрадання коштів ЗСУ за участі Міністерства оборони. За інформацією журналістів, ціни відповідних закупівель завищили в 2-3 рази.

Після цих публікацій були звільнені глави кількох військово-цивільних адміністрацій, у відставку пішов заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Кадрові зміни відбулися і в Міноборони. Точилися чутки про відставку і глави відомства, але Олексій Резніков зберіг посаду.

Міноборони забезпечує Збройні сили України і прямо не впливає на дії командування і військових. Безпосередньою питаннями оборони України від російської агресії займається Генеральний штаб та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У січні кожен десятий українець назвав його «політиком 2022 року». Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова. Перше місце із майже 60% посів президент Зеленський.