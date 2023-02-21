Голод, ампутація, у палаті з кадирівцем і пошуки коханої — Влад Бескровний про окупацію Маріуполя

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

«Завжди усміхнений та дуже активний», — таким Влада згадують друзі із рідного Краматорська. Мабуть, це й допомогло хлопцеві пережити випробування в окупованому Маріуполі. Тепер він опановує новий фах і готується до протезування у Латвії.

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Життя під ворожим вогнем

Уперше до Маріуполя Влад потрапив 2014 року, коли його рідний Краматорськ окупувала Росія. Тоді хлопця відправили до батька у більш безпечне місто. Після звільнення Краматорська Влад ще повертався до рідного міста, але дуже швидко зрозумів, що тепер він хоче жити в Маріуполі.

Хлопець працював барбером та планував відкривати свою перукарню: «У понеділок, 28 лютого, я збирався виходити на роботу, уже у власний барбершоп. Усе було готове — і приміщення, і обладнання. Уже і людей знайшов, але...».

Але замість клопотатися власною справою на Влада чекало життя, яке раніше він бачив лише в кіно: «Справді важко стало у березні, після того, як пропала електроенергія. Бо все у нашій квартирі працювало від електромережі. Тому довелося виходити на подвір’я та готувати їжу на вогнищі. Тоді усі почали так робити. Ми виходили із сусідами та починали шукати дрова, щось варити, смажити. Так потоваришували за цей час один із одним, хоча раніше навіть не були знайомі».

Місцевий житель готує у дворі свого будинку в Маріуполі, 29 квітня 2022 © AP / Alexei Alexandrov

Коли запаси їжі скінчилися, розповідає Владислав, люди почали грабувати магазини: «Але це навіть мародерством не можна назвати, бо люди просто шукали щось, аби вижити. Пам’ятаю випадок із аптекою, коли спочатку в неї зайшли військові. Вони взяли все, що було їм потрібно, і потім дозволили зайти цивільним».

«Але були моменти, коли я дивився на людей і просто не розумів, навіщо вони це роблять. Люди крали все, що можна було винести. Одна жінка тягнула коробку з шампунями, інша — кілька ящиків якихось солодких напоїв. Але в основному це, звісно, була їжа, цигарки та алкоголь. Люди дуже багато пили в той момент», — пригадує хлопець.

Маріуполь, 27 травня 2022 © AP / Alexei Alexandrov

Дуже швидко скінчилися запаси їжі й дров, на яких її можна було приготувати.

«Поряд із нами був покинутий військовий шпиталь. Ми звідти з сусідом почали тягнути дерево, бо потрібно було на чомусь готувати. Двері, шведські турніки. Окрім цього, я шукав батарейки, канцелярські ножі. Усе більш-менш корисне. Також я виніс звідти дві каски. Це було не бажання захистити голову, я хотів зробити з неї каструлю», — із сумною посмішкою зізнається Влад.

Коли надія на швидке закінчення війни почала згасати, усе більше людей виїжджали з міста.

«Одного дня ми зустріли нашого сусіда, який показав усе, що було ву нього у квартирі, віддав ключі та поїхав. Завдяки цьому ми дуже довго прожили, бо в них там були продукти, крупи, масло, консервація, ліки різні. До того ж в них там було вікно дуже зручне, яке ми змогли використовувати як холодильник», — розповідає юнак.

Один із найщасливіших днів у Маріуполі Влад згадує так: «Мене покликала до себе сусідка та запитала, чи потрібні мені ці штуки. Я подивився їй в руки та побачив стіки на айкос. Я так зрадів. Вона дала мені п’ять пачок. А потім я сказав, що мені би ще велосипед, наче життя би за нього віддав. Вона посміхнулася: "Ну якщо життя б віддав, то ходімо". Ми підійшли до її квартири, та вона витягнула мені велосипед».

Велосипедом Влад хотів дістатися до батька, який жив в іншому районі міста. Проте, дізнавшись подробиці, він зрозумів, що доїхати туди вже не зможе: «Один хлопець поїхав туди — і йому ноги прострелили. А інший поїхав — і взагалі не повернувся. Тому я побоявся їхати».

Нескінченні черги за гуманітарною допомогою та водою, вибухи та звуки пострілів, страх, голод — усе це, за словами Влада, злилося в один довгий спогад. Крім одного...

День, який я пам’ятаю майже по хвилинах

26 березня у двір до Влада прибігла дівчинка з іншого дому та розповіла, що вони з сусідами змогли відкрити рибцех. І тепер вона хоче поміняти рибу на якусь іншу їжу.

«Ми знайшли крупу та печиво. Вирішили обміняти їх на рибний фарш, аби зробити котлети. Ви лише уявіть, війна, а в нас котлети! — спочатку Влад сміється, а потім додає вже сумно: — Відтоді я рибу взагалі не їм».

Щасливий Влад вирушив на вулицю розпалити багаття, а його дівчина залишилася у квартирі готувати ті самі рибні котлети: «У цей час уже почалася комендантська година. Я чув ближній бій на нашому районі. Потому пам’ятаю, як я нахилився над тарілкою — і просто впав. Не було жодних звуків, нічого. Я просто впав».

Пізніше Влад дізнався, що уламки пробили йому артерію на правій нозі та потрощили кістку на лівій: «Я був вдягнений у дві худі, і в мене уламки застрягли в районі грудей. Трошки шкіру подряпали. У мене там шрам залишився. А міг би померти».

Почувши крики, на вулицю вибігла дівчина Влада: «Вона казала, аби я встав на ноги, але я їх тоді вже не відчував».

Дівчина змогла затягнути Влада до під’їзду, вколоти кровозупинне, накласти жгут та покликати на допомогу: «Коли вона відходила від мене, я втрачав свідомість, а коли поверталася — я знов приходив у себе».

Один із сусідів погодився відвезти Влада в лікарню: «Мене поклали на ковдру та закинули у "москвіч". Дівчина почала кричати з вікна, що в машині поранений, бо була вже комендантська година, і тому нас пропустили. Дорогою я намагався заспокоїти дівчину. Якось навіть жартувати. Але коли зрозумів, що машину хитає через те, що водій об'їжджає трупи, то більше я нічого не казав».

Лікарня — це пекельне місце. Я б із задоволенням засудив усіх лікарів та санітарів, які там були

У лікарні, а точніше у тому, що від неї лишилося, Влада поклали у загальну палату поряд із вікном.

«Зранку дівчина сказала, що буде приходити до мене кожні три дні. Я погодився. Відпустив її, хоча й не хотів, — зізнається Влад. — Потому день я мертво пролежав».

Лікарі оглянули хлопця лише на другий день у понеділок: «Це був поворотний момент. Зайшли три лікарі, один із них в ногу засунув мені голку. Він почав розмовляти зі мною. Я казав, що відчуваю ногу, бо мені здавалося, що я пальцями рухаю. А потім я побачив, як з мене голку дістали, а я цього не відчував взагалі».

Тоді Влад вперше почув слово «ампутація»: «Вони сказали мені, що під час операції я можу померти. Тоді я попросив не робити її, допоки я не побачу свою дівчину. Вона мала приїхати наступного дня, і я просто хотів попрощатися».

Третього дня біля лікарні стався вибух, через який вилетіли вікна: «Я встиг накритися ковдрою. Відчував, як скло падає мені на голову та шию. Але мені тоді здавалося, що це вже якісь дрібниці, якщо чесно».

Після цього лікарі перевезли Влада й інших пацієнтів у коридор, почали збирати речі: «Я побачив це і почав просити воду та ліки. Я розумів, що вони зовсім йдуть».

Люди лежать у холі лікарні у Маріуполі, 15 березня 2022 © AP / Evgeniy Maloletka

Коли весь персонал залишив лікарню, у коридорі залишилися покинутими вісім лежачих людей та дехто з рідних, хто за ними доглядав: «Час від часу в лікарню приходили якісь люди. Вони шукали ліки. І я постійно всіх просив передати моїй дівчині, що я живий і зі мною все добре. Я всім давав її адресу».

У покинутій лікарні Влад з іншими пацієнтами під постійними обстрілами пролежали півтора тижня: «Звичайні цивільні допомагали мені. Давали ліки, воду, якусь їжу. Не було жодного лікаря. Нас просто кинули».

Чергового дня в лікарні через вибух сталася пожежа. Тоді всіх пацієнтів перетягли в гараж швидкої допомоги, де хлопець провів ще добу: «Я прокинувся десь о шостій ранку. Якась бабуся зазирнула до нас, аби запитати, де лікарі. Я почав брехати їй, що знаю, де вони. Але потрібно, аби вона перетягла мене до підвалу. І вона перетягла. Там я провів ще три доби».

Лікарня у Маріуполі, 9 березня 2022 рік © AP / Evgeniy Maloletka

Тут я вперше поїв

Потому у підвалі з’явилися люди у формі з нашивками так званої «ДНР». Вони повідомили про евакуацію в Сартану. Звідти Влада перевезли до лікарні в Новоазовськ. Там хлопцю зробили рентген, після чого він почав непритомніти: «До мене хтось підійшов та потягнув у хірургічну. Вони зв’язали мене, і далі я прокинувся вже без ноги».

У лікарні хлопець зв'язався з рідними та постійно продовжував пошуки коханої: «Я знайшов волонтера, який за тисячу рублів міг піти шукати мою дівчину в Маріуполі. Але грошей в мене не було, тому я відмовився від його послуги. Але йому, скоріш за все, стало мене шкода, бо він пішов до мого батька і передав йому мій номер та адресу дівчини. Так я зміг зв’язатися із коханою».

Лікування у Макіївці © Фото з особистого архіву

Лікуватися Влада перевезли в Макіївку. Там він опинився в одній палаті із кадирівцем. Про цей період хлопець розповідає із неприхованою відразою: «Його рідні приносили йому спирт по три чотири штуки. Він його пив. Він постійно був чимось незадоволений. Сварився, кричав, а я нічого не міг йому відповісти. Бо, як мінімум, він міг ходити, а я — ні. Потому до нього почали приходили друзі, і вони почали колотися в палаті. Це було страшно. Я просив, аби мені змінили палату, але ніхто цього не робив. Тому мені доводилося просто терпіти та чекати».

Повернення додому

Коли до Макіївки приїхала дівчина Влада, удвох почали думати про те, як вибратися з окупованої території: «Ми постійно шукали шляхи, як виїхати звідти. Але потрібно було знайти мінімум 40 тисяч гривень, а оскільки я лежачий, то ще більше. Таких грошей в нас, звісно, не було».

Після проходження так званої фільтрації закохані знайшли спосіб повернутися додому: «Ми знайшли перевізника, який сказав, що зможе забрати нас в Маріуполі. Ми приїхали у місто, і він просто пропав. Тому ми просиділи в Маріуполі ще два тижні, допоки знайшли організацію, яка нас вивезла».

Далі була важка та страшна дорога під звуки обстрілів, згадує хлопець: «На черговому пості ми побачили напис «Слава Україні!» і почали плакати. І тоді ми почули: “З поверненням додому!”».

Дорога з Маріуполя © Фото з особистого архіву

Зараз Влад із дівчиною живуть у Львові. Тут хлопець проходить реабілітацію та опановує нову професію: «Я вивчаю таргет, бо працювати барбером вже не зможу. У цій професії потрібно постійно стояти на ногах, а це для мене тепер неможливо», — із жалем ділиться хлопець.

Навесні у Влада запланована реабілітація у Латвії. Там йому мають зробити протез та навчити із ним жити.