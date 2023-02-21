Ми давно в кризі: 5 головних питань та відповідей про демографію в умовах війни

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Через повномасштабне вторгнення Росії населення України може скоротитись утричі. Такі прогнози озвучує Рада ЄС. Українські науковці вже давно кажуть: кількість населення і так безперервно та стрімко зменшується. Як війна поглибила ці процеси, які наші прогнози та які існують виходи з нинішньої демографічної кризи — ми запитали в заступника директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександра Гладуна.

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— За вашими оцінками, яким може бути населення України зараз? Скільки нас?

— У сучасних умовах взагалі термін «населення України» потребує певних пояснень. Що ми маємо на увазі? Кількість людей, яка знаходиться зараз на території України. Чи взагалі ті люди, будемо їх рахувати, які виїхали тимчасово як біженці. Якби в мирний час, такого питання не виникло. Тепер так, є таке питання. І в більшості випадків розуміється чисельність населення. Це чисельність людей, які знаходяться в даний момент на території України. Коли ми кажемо про Україну, виникає й інше питання: на яку дату і в яких кордонах?

Чотирнадцятого року Крим було окуповано, частина території Донецької Луганської області теж була фактично під протекторатом Російської Федерації. І Державна служба статистики в оцінку чисельності населення не закладала чисельність населення Криму, але враховувала ОРДЛО. Яким чином вони враховували, сказати важко. Але, тим не менш, от тут були оцінки не в кордонах, як ми кажемо, 91-го року, а без Криму.

Якщо ми кажемо про чисельність населення, яке зараз знаходиться на території України, у кордонах 91-го року, це, приблизно за нашими оцінками, може бути 33 мільйони, плюс мінус мільйон. Отак приблизно.

У Європі зараз перебувають приблизно 5 мільйонів українців © AP - Visar Kryeziu

— Які демографічні тенденції спостерігались в Україні до повномасштабного вторгнення? І як на них вплинула відкрита агресія РФ?

— Ситуація була кризова і до повномасштабного вторгнення. У нас постійно зростала смертність і знижувалась народжуваність. Тобто країна знаходилась в стані демографічної кризи. Просто війна це дуже все загострила.

Якщо так в динаміці подивитись, то на початку 90-х років в Україні було п'ятдесят два мільйони мешканців. Але потім постійно скорочувалася: і от зараз ми маємо таку чисельність населення. Можу сказати, якщо порівняти кількість народжених і померлих, то в нас у 2022 році на сто народжених в Україні було 272 два померлих. Причому, якщо в порівнянні з 2017-м, тобто за п'ять років, практично у півтора раза збільшилось це співвідношення. Один цей показник характеризує глибину демографічної кризи, яка була.

Те, що стосується сучасної ситуації, то ми достеменно не можемо оцінити кількість народжених і померлих, тому що частина території взагалі непідконтрольна уряду. І дуже загострили ситуацію міграційні процеси. У нас офіційних оцінок наші державні органи не дають, тому що заборонено оприлюднювати інформацію під час війни. Вона буде відкрита трохи пізніше, хоча ніякої державної таємниці вона не становить. Але, за даними Верховного комісара ООН у справах біженців, у Європі зараз знаходиться трохи більше п'яти мільйонів українців. І ще приблизно три мільйони дітей, 2,9 мільйонів, — на території Росії. Це величезні, із демографічної точки зору, когорти населення. І людей можна зрозуміти, якщо вони виїхали під час війни, рятуючи себе і своїх рідних. Але виникає питання, скільки з них повернуться на територію України? Це дуже складне питання, яке не має однозначної відповіді на даний момент.

— За минулий рік українці одружувались більше, ніж 2021-го. Водночас дітей народилось на третину менше. Чому так і як ці тенденції пов’язані з повномасштабною війною?

— Я би не сказав, що одружень було значно більше, приблизно така ж сама цифра, як було в минулому році. Річ у тім, що коли почалась війна, деякі люди, які жили цивільним шлюбом, консенсуальним шлюбом, просто вирішили оформити свої стосунки. І, можливо, це трохи збільшило статистику.

Що стосується певного падіння народжуваності, воно відбувалось постійно останніми роками і дуже стрімко. Під час війни багато жінок, у тому числі вагітних, виїхали за кордон. І, можливо, частина дітей просто не попала ще в облік. Тому що існує таке правило, що за кордоном треба зареєструвати народження дитини. Мають право реєструвати це наші консульства чи посольство. І, можливо, не всі жінки там зареєстрували дітей. Чи, можливо, інформація з Міністерства закордонних справ ще не надійшла і не була опрацьована Міністерством юстиції і Державною службою статистики. Тобто точних чисел немає, а те, що менше народжень, — це є в загальному тренді демографічних процесів в Україні.

Поранена вагітна жінка з обстріляного росіянами пологового будинку в Маріуполі © AP - Evgeniy Maloletka

— Чи можемо ми розраховувати на так званий бебі-бум після завершення бойових дій?

— Розраховувати не слід. Після Другої світової бебі-бум був у деяких країнах європейських, але в республіках колишнього Радянського Союзу він був не дуже великий, тому що був голод 46-47-го років. І це не сприяло підвищенню народжуваності. Що стосується теперішньої ситуації, то у нас відбувся перехід у моделі репродуктивної поведінки населення. І, у принципі, зараз все більше населення орієнтовано на однодітну сім'ю, ніж на дводітну.

Для того щоб не було скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника, на сто жінок повинні народжувати приблизно двісті двадцять дітей. У нас у 21-му році сто жінок народжували сто десять дітей, тобто вдвічі менше. Тобто одна жінка — одна дитина, приблизно так. Під час війни народжуваність, як правило, зменшується. В Україні вона теж зменшиться, тому що сім'ї розірвані, більше жінок виїхало, чоловіків залишилося.

Після війни, можливо, буде невелике підвищення народжуваності, так зване компенсаційне підвищення народжуваності. Але через два-три роки знову воно вийде на той рівень, який є зараз. Тому я би не очікував великого підвищення народжуваності і зростання чисельності населення. Чисельність населення буде все одно скорочуватися.

— Як можна покращити демографічну ситуацію в Україні?

— Примусити жінок народжувати неможливо. Це треба створити певні умови, економічні умови, соціальні умови. Під економічними я маю на увазі заробітну плату, житло. Потім соціальну інфраструктуру: це дитячі садочки і допомога при народженні дитини повинна бути. У нас, наприклад, народження дитини, особливо другої, підвищує ризик того, що родина буде за межею бідності. Тому такий комплекс. Плюс треба впливати на репродуктивні настрої суспільства. Це повинна бути якась агітаційна робота в сенсі дводітної сім'ї. Але без цього комплексу заходів це не спрацює, тому така ситуація.

Це повинні бути довгострокові програми, розраховані на десятиліття. За один — два роки, за п'ять, за десять років... Демографічна ситуація не міняється так стрімко, демографічні процеси дуже-дуже інерційні.