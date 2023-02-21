Після візиту до Києва Байден провів телефонну розмову з Мелоні щодо допомоги Україні

підтримка союзників

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні обговорили координацію оборонної, економічної й гуманітарної підтримки Києва.

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Про це повідомляє пресслужба Білого Дому.

В адміністрації президента зазначають, що розмова відбулася після того, як американський лідер «провів майже 24 години в Україні, де напередодні річниці вторгнення Росії зустрівся з президентом Володимиром Зеленським».

Мелоні, яка очолює шосту за чисельністю населення країну НАТО, 21 лютого приїде до Києва на знак підтримки українців.

«Президент Байден з нетерпінням чекає можливості привітати її у Вашингтоні, округ Колумбія, коли їхні графіки узгодяться», – додають у повідомленні.

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🔻 20 лютого Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн. Пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, ракети Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, зазначив президент США.

🔻 20 лютого Джо Байден приїхав до Києва. Це його сьомий візит до столиці України. Раніше він приїжджав на посаді віце-президента США. Останнім президентом США, який приїжджав до України, був Джордж Буш молодший. Його візит до Києва відбувся у 2008 році.