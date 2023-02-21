Історичний візит Джо Байдена в Україну — потужний сигнал, сповнений символізму

СЕКРЕТНИЙ ВІЗИТ

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден перед Михайлівським Золотоверхим собором у Києві, Україна, 20 лютого 2023 р.

Київ – Рік тому Джо Байден не вірив, що Україна вистоїть — рік потому він гуляє вулицями Києва. Того самого міста, яке Путін обіцяв захопити за три дні. Візит, що готувався під грифом «цілком таємно», сповнений символізму та чіткими меседжами підтримки.

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Байден у Києві

Перекриття вулиць у центрі, правоохоронці буквально всюди — кияни ще вранці почали здогадуватися, що столиця приймає високого гостя. Невдовзі почали з’являтися перші фото Президента США Джо Байдена у компанії українського лідера Володимира Зеленського.

Президент США Джо Байден, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська біля Маріїнського палацу Києві. 20 лютого 2023 © REUTERS / POOL

Зустрівшись на ґанку Маріїнського палацу, Президенти рушили на переговори віч-на-віч. Це вперше за 15 років Президент США відвідує Україну. Для самого ж Байдена це вже 7 приїзд до Києва. Попередні 6 — відбулися, коли він обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Барака Обами.

«Дуже вам дякую, пане Президенте. Це значущий момент підтримки для України», — наголосив Володимир Зеленський. Він нагадав, що 24 лютого 2022 року перший дзвінок надійшов саме з Білого дому.

Тоді Байден сумнівався у тому, що Україна протистоїть російській навалі. А втім, Президент США визнав, що він надзвичайно вражений мужністю всього українського народу:

Тієї темної ночі світ буквально готувався до падіння Києва, можливо, навіть кінця України. Знаєте, через рік Київ вистояв, вистояла Україна. Демократія вистояла. Це вражає, хто заступився. Всі — жінки, маленькі діти — намагаються щось робити

Джон Байден наголосив, що так само заступився за Україну і світ. Свою безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну допомогу надали понад півсотні країн від Атлантики до Тихого океану:

Разом ми виділили майже 700 танків і тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, понад 50 передових ракетних систем, протикорабельних систем і систем протиповітряної оборони – все це, щоб боронити Україну. І це не враховуючи допомогу на ще півмільярда доларів, яку ми оголосимо з вами сьогодні та завтра

32-й пакет домоги вартістю 460 мільйонів доларів США включає нагальні потреби України:

додаткові боєприпаси для «Хаймарсів»;

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм;

чотири радіолокаційні станції повітряного спостереження;

додаткові системи «Джавелін»;

приблизно 2 тисячі протитанкових ракет;

чотири машини групи вогневої підтримки піхоти «Бредлі»;

два тактичних автомобіля для підйому техніки;

протипіхотні боєприпаси «Клеймор»;

підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

тактичні захищені системи зв'язку;

медичне приладдя;

запчастини та інше польове обладнання.

Окрім того, Президент США анонсував запровадження додаткових санкцій проти російської еліти й компаній, які намагаються обійти обмеження і продовжують фінансувати військову машину РФ.

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого 2023 © REUTERS / GLEB GARANICH

Після зустрічі у Маріїнському палаці очільники США та України відвідали Михайлівський Золотоверхий собор, де Байден зустрівся з керівництвом ПЦУ. Митрополит Епіфаній побажав Президенту Сполучених Штатів та його народові божого благословення.

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Коли виходили з собору, у Києві почала лунати повітряна тривога. Без жодної паніки та змін програми візиту, Зеленський та Байден рушили до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Хвилиною мовчання вшанували воїнів, які загинули протягом останніх 9 років російської агресії.

Президенти також відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички Джо Байдена. Володимир Зеленський наголосив, що там закарбовані імена тих, хто підтримав Україну у найскладніші часи — період протистояння Росії.

«Київ полонив частинку мого серця»

Kyiv has captured a part of my heart.



I knew I would be back. pic.twitter.com/5HYcoEL47Y — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

Візит Джо Байдена до української столиці тривав усього кілька годин, а втім, був сповнений символізму, стверджує політолог, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець:

Йому потрібно було надіслати потужний сигнал, що Америка залишається з Україною, а що може краще надіслати цей сигнал, крім як слова Байдена у зверненні до світу з Києва

Цей сигнал був адресований союзникам, щоб консолідувати країни-члени НАТО, але також ця поїздка мала внутріньополітичні мотиви, вважає експерт:

Йому потрібно зміцнити внутнішню американську коаліцію, тому що зараз через критику у частини республіканців почнуться проблеми бюджетні, ну і третє – це було важливо для України. В першу чергу приїхати перед річницею вторгнення

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Як повідомив сам Байден, його візит є підтвердженням непохитної відданостя демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Але, на думку Тараса Березовця, візит до Києва став потужним меседжем і для Путіна:

Мовляв, ти сподівався рік тому пройтися вулицями Києва, ти був впевнений, що так звана СВО закінчиться окупацією України, ти бачив себе як Гітлер, який гуляє полями, вулицями Парижа після його окупації в 40 році, а бачиш — сталося не так. Ти сидиш в Москві, а я приїхав в Київ, який залишається столицею нескореної тобі України. Це і був в принципі ключовий меседж до Путіна

Символізм цього візиту також і в тому, що він відбувся за день до послання Президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Візит Байдена був доказом поразок РФ в Україні на тлі будь-яких заяв про перемоги російської армії на фронті.

«Цілком таємно»

Джо Байден прибув до Києва потягом «Укрзалізниці», Київ, 20 лютого 2023 © via REUTERS / POOL

В Україні про візит Джо Байдена заздалегідь знало надвузьке коло людей. За даними Березовця, українській стороні лише наприкінці минулого тижня повідомили про намір Президента США відвідати столицю:

Не знав ні Кабінет міністрів, включно з прем'єром, не знали силові структури. Знало дуже обмежене коло людей: Президент і люди, які опікувалися питаннями безпеки. От і все. Ми можемо говорити там, можливо, десяток, півтора десятки людей як максимум

У Білому домі неоднаразово заявляли, що неможливо організувати приїзд найвисокопоставленішої особи США до країни, яка воює. Публічно лунали заяви лише стосовно приїзду Байдена до Польщі. І саме там, як гадали іноземні журналісти, могла б відбутися зустріч американського лідера з Володимиром Зеленським.

Журнал «Ролінг Стоун» з покликанням на джерело у Білому домі пише, що Байдену запропонували кілька варіантів зустрічі з українським колегою. Перший передбачав переговори у секретному місці на кордоні Польщі, інший — у Львові. Проте Байден вирішив їхати саме до української столиці.

Як пояснює Тарас Березовець, такі візити не відбуваються експромтом. Ситуацію в Україні та Києві протягом кількох тижнів вивчали представники американських спецслужб:

Вони дивляться безпекову ситуацію на місці, визначають... Якщо секретна служба вирішила, що цей візит можливо здійснити — вони його зробили. За цим стоїть титінічна робота тисяч людей з американських спецслужб, в першу чергу, і українських в тому числі

Джо Байден і Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого 2023 © REUTERS / GLEB GARANICH

Нині Україна дуже сподівається на рішення Вашингтона про надання бойової авіації. А втім, як пояснює політолог, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець, візит Байдена був не про літаки, а про сигнали:

Про те, що Америка залишиться з Україною до кінця, що не буде перерви, тому що почала ширитися теорія змови, що, мовляв, американці шукають уже домовленості з Путіним. Тут чіткі були сигнали про те, що домовленостей не буде до моменту військової поразки Кремля

А от питання бойової авіації, на думку експерта, піднімалося на Мюнхенській безпековій конференцій. І невдовзі буде зрозуміло, якими є результати цих переговорів.