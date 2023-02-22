Залишила бізнес і стала командувати мінометним взводом: інтерв’ю «Відьми» з Бахмута

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

До 24 лютого вона порядкувала власною юридичною фірмою, а тепер керує артилерією всіх калібрів. Офіцерка 241 бригади Сил ТрО Ольга Бігарь із позивним «Відьма» нещодавно повернулася з Бахмута, де понад чотири місяці виконувала бойові завдання. В інтерв'ю RFI Україна вона розповіла про життя до війни, службу в ЗСУ та плани після перемоги.

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Розбита мрія

Ольга Бігарь родом із Донбасу. До 2014 року планувала бути науковим співробітником, займалася медициною та нейробіологією. Уже навіть пройшла практику в Іспанії та хотіла зосередитись на цій професії.

«Війна почалася для мене у 2014 році. Коли це все сталося, то дуже сильно змінилося відчуття реальності. Я зрозуміла, що треба боротися з цією ситуацію», — пригадує Ольга.

Тож після початку російської агресії на Донбасі вона вимушено переїхала до Києва і докорінно змінила життя — почала вивчати право. Згодом відкрила компанію з надання юридичних послуг. Усе вийшло, цей бізнес працює досі.

«Я зрозуміла в той час, що саме треба реформувати, що більше користі я принесу як юрист. За рік до повномасштабного вторгнення я вступила в аспірантуру і почала писати дисертацію з податкового законодавства. Мрія була розробити свій законопроєкт щодо реформування податкової системи, але не склалося. Поки що», — каже «Відьма».

Ольга під час навчання у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України © фото з власного архіву

Позивний «Відьма»

«Я часто кажу, що можу запалити небо. Я дійсно можу це зробити. Є запалювальні міни, які вибухають красивим яскравим феєрверком», — напівжартома каже Ольга та серйозно додає, що справжню історію свого позивного, можливо, розкаже вже після війни.

Сімейний підряд

Війна для родини Бігарь, як для більшості, почалася з вибухів. Ольга згадує, що рішення йти до військкомату навіть не обговорювалося. Ольга, її молодший брат, якому було на той час 18 років, та їхня матір змогли потрапити лише наступного дня до Голосіївського військкомату столиці. Також в Ольги є середній брат, який служить сержантом Національної гвардії України з 2015 року.

«25 лютого ми все-таки потрапили у військкомат. Нас розподілили по підрозділах Територіальної оборони. У спортивних штанах і з кулеметом почувала себе досить комфортно, адже всі знали, навіщо це робиться. Однак це не було проблемою, тому що в наступні дні з’явилася і форма, і амуніція, і все інше», — пригадує, усміхаючись Ольга.

Брат Ольги у військкоматі. Люди проводили в черзі кілька днів. © фото з власного архіву

Я рада, що все почалось

«Ми знали, ми чекали. Я за тиждень до початку повномасштабного вторгнення відправила дитину за кордон з тіткою. Ми розуміли, до чого все йде. Просто чекали, коли це станеться. І чесно кажучи, якоюсь мірою, я навіть рада, що це нарешті сталося відкрито. Вісім років воювати приховано — морально складно», — зізнається Ольга.

Спочатку війна — потім навчання

Коли активні бойові дії почалися в Київській області, підрозділ Ольги давав відсіч противнику на ділянці від Вишгородської дамби до Гостомеля. У цьому напрямку підрозділ ТрО працював разом з 72 бригадою ЗСУ.

«Після того, як вдалося відбити атаку на Київщині, у нас з’явилась можливість розпочати навчання. І далі починається найцікавіше. Ми спочатку повоювали, а потім почали вчитися. І це дуже круто, адже ми розуміли, про що говорять, як це робити. Звісно, що нас ніхто не застосовував у перших ешелонах у перші дні війни. Але в перших ешелонах стояли кадрові військові і вони безпосередньо нас навчали в бою», — розповідає Ольга.

Тактичні навчання підрозділу Ольги на Київщині © фото з власного архіву

На той час Ольга була головним сержантом роти, у складі якої було 182 людини, організовувала навчання, які тривали по вісім годин щодня.

Згодом перші роти ТрО почали виїжджати в зону бойових дій: «На початку осені на нас чекав Бахмут. Ми були готові. Ми знали, куди і чому ми їдемо. На той момент я вже отримала посаду командира стрілецького взводу. У підпорядкуванні в мене було 30 чоловік, до цього було більше. Але тут відповідальності набагато більше, тому що це вже бойове управління».

Процес навчання. Розробляючи навчальні плани, Ольга консультувалася з президентською бригадою ЗСУ © фото з власного архіву

Тепер «Відьма» командує мінометним взводом. Вона каже, що артилерія подобалась їй завжди. У такому статусі Ольга поїхала «на нуль» вдруге.

«Відьма» за роботою © Johanna-maria Fritz

У бізнесі складніше

«Відьма» з перших днів служби мала командирські обов’язки і запевняє, що бути лідеркою у війську набагато простіше, ніж в інших сферах життя.

«Жінка в судах, жінка бізнесі — це набагато важче, ніж жінка в Збройних силах України. Я багато років пробивалася в соціумі бізнесменів, політиків, науковців. І там бути жінкою набагато важче. Бути жінкою збройних силах — це уніфікована річ. Ми носимо однострій, і в нас, у принципі, однострій у голові. Ми живемо, спимо, працюємо, перев’язуємо рани один одному. І в цьому немає жодного відтінку сексуалізації чи об’єктивізації», — каже Ольга.

Бахмут. Військові будні © Олег Пальчик

Найскладніше на війні

«Важко давати накази на наступальні, контрнаступальні дії в умовах, коли ти бачиш перевагу ворога і ти розумієш, що будь-які наступи — це важкі втрати, це ризик великої кількості поранень, — розповідає Ольга. — Важко не чути відповіді в рації від свого побратима. Важко відповідати на питання 18-20-літніх бійців, які самі прийшли до лав Збройних сил. Ти не розумієш, як їм пояснити все, що відбувається».

Ольга тримає уламки ворожих снарядів, що увійшли в землю за кілька сантиметрів від її ніг © Johanna-maria Fritz

Плани на майбутнє

Ольга хоче й надалі служити в лавах Збройних сил. Вона переконана, що звільнення України від загарбників — це лише початок: початок відбудови країни, проведення реформ.

«Ми ж не перебудуємо мислення і збочені наративи нашого сусіда. Декілька поколінь дітей виросли в цьому блювотинні, яким їх накачувати з провладних каналів. І в нас будуть проблеми в тому, що ті люди, які залишалися на окупованих територіях, знаходились в інформаційному вакуумі. Буде дуже багато колаборантів, буде багато російських агентів, тому на нас чекає дуже багато роботи в майбутньому», — підсумовує Ольга Бігарь.