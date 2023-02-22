Подоляк: Україна — єдина країна, на яку не мала нападати РФ, щоб не програти

ЕКСКЛЮЗИВ

Україна – Україна може довести війну до правильного фіналу цього року, але потрібна зброя. Так каже радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. А для цього Захід має забути про бюрократичні процедури. Після перемоги у війні, на думку Михайла Подоляка, Україна дуже швидко вступить у ЄС та НАТО. В інтерв’ю RFI радник глави Офісу Президента розповів про боротьбу з корупцією в умовах війни, пояснив, завдяки чому Україна змогла вистояти, і згадав, що побачив в очах президента Зеленського 24 лютого.

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Ми можемо довести цю війну до правильного фіналу в 2023

— Минулими вихідними відбулась Мюнхенська конференція з безпеки. Багато йшлося про військову підтримку Україні. І є два підходи: надати Україні всю потрібну зброю одразу чи передавати її поступово, як, власне, це і відбувається. Як Ви можете пояснити саме таку позицію Заходу?

04:17 Чому Захід тягне із постачанням зброї © АР

— Тут можна відповісти прямо і достатньо жорстко. І сказати, що ця позиція зумовлена, певно, цікавістю спостерігати за тим, як Росія продовжує скоювати масовані військові злочини в Україні. Цікаво спостерігати за тим, чи зможе Україна вистояти. І, безумовно, це завдає нам певних проблем.

На Мюнхенській конференції чітко прозвучала єдина політична позиція європейської спільноти: Росія має програти, тому що в нинішньому вигляді вона дуже небезпечна держава для Європи в цілому. Не тільки окремо для України, країн Балтії, Молдови чи Грузії, а саме для контуру безпеки всієї Європи.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. 17 лютого 2023 AP - Michael Probst

Друге, що прозвучало в Мюнхені: Росія скоює величезний обсяг військових злочинів, робить це демонстративно, порушуючи міжнародне право вздовж і впоперек.

Третя складова: про це не говорять прямо, але всі розуміють, що тільки Україна може розставити всі крапки над «і» на полі бою. Підкреслюю, на полі бою, тому що те, про що може йтися в рамках переговорних процесів, — це буде не перемога.

І, нарешті, четверте. Якщо є політична воля, якщо вже немає страху перед Росією, якщо всі вже розуміють, що в нинішньому вигляді Росія загрожуватиме Європі, то в чому проблема? Які ви хочете вирішити інші питання? Дати шанс Росії зберегтися в такому вигляді? Це нонсенс. Тоді не треба публічно говорити, що ви за те, щоб Росія програла. Треба виснажити російську армію, щоб вона взагалі стояла на колінах? Тоді це трошки не так робиться, тому що ми не маємо своєю кров'ю платити за те, що ви хочете вигадати процедуру.

Давайте так. Є політична воля, політичні рішення? Є! Якщо ми розуміємо, що ця війна повинна закінчитися класичною поразкою однієї зі сторін, у цьому випадку для Європи важливо, щоб програла Росія, тоді забудьмо про всю бюрократію. Просто давайте максимально швидко надамо Україні все, що необхідно. Хочете це якось контролювати — контролюйте. Хочете розуміти, що ми не будемо атакувати Росію, — розумійте, ми про це постійно говоримо.

Зараз ключовий етап війни, коли йде битва за стратегічну ініціативу. І на цьому етапі важливо якомога швидше отримати певні інструменти. Називаю ці інструменти. Перше — це далекобійна зброя, яка може бити на 100 і більше кілометрів, тому що там Росія концентрує свої резерви. Друге — бронетехніка, тому що треба зламати оборону Росії, яка вже є на окупованих територіях, щоб їх деокупувати. Третє — системи протиракетної оборони, тому що Росія б’є крилатими ракетами, шукає можливості завдати ще страждань, ще вбити і знищити критичну інфраструктуру. Четверте — це снаряди 155-го калібру. Їх має бути багато, тому що Росія використовує мобілізованих як ресурс, щоб йти і йти вперед, убивати українців.

Далекобійна зброя - одне з того, чого терміново просить Україна AP - ELLIS NEEL

Це все треба якомога швидше. І тоді в 2023 році Україна доведе війну до безпосереднього правильного фіналу

Росія не є частиною Європи, Росія хоче там домінувати

— Крім бюрократичних перешкод, які загрози для продовження та нарощування західної підтримки ви бачите? І що українська влада може протиставити цим загрозам?

— Давайте не забувати, що Росія вкладає багато грошей у проросійське лобі. Воно досі працює. І воно говорить про те, що це Європа, так не можна, така війна не повинна бути. Давайте думати про якісь переговорні процеси. Але переговорні процеси в інтерпретації РФ означають, що давайте змусимо Україну стати на коліна і дозволимо себе ще трошки повбивати.

Друга складова, що впливає на повільне ухвалення певних рішень, — це участь певних європейських компаній у бізнесі з Росією.

Президент РФ Володимир Путін та канцлер ФРН Герхард Шредер. Берлін, 8 вересня 2005 AP - HERBERT KNOSOWSKI

Третя складова — це суспільний діалог, у тому числі, у Франції. І на формати цього діалогу, на жаль, упливають радикальні політичні партії і течії, які так чи інакше орієнтовані на російські цінності. Про це публічно не говорять, але ці праворадикальні і ліворадикальні течії синхронізують свої дії, у тому числі протести, із Російською Федерацією. І вони мають право голосу, вони є в медійному просторі. Це не безпосередньо російське лобі, це внутрішні партії, але вони все одно говорять, що не все так однозначно і треба якось зважати на інтереси Російської Федерації.

Четверта складова — це те, що звучить від деяких європейських політиків. Мовляв, ми не можемо так чинити з РФ, треба шукати можливості знайти їм нове місце в Європі, бо без Росії Європи не існує. Це величезна помилка.

Росія не є частиною Європи, Росія хоче домінувати в Європі. Ми пояснюємо нашим партнерам, що немає ніякої Росії для Європи. Росія завжди буде опонентом Європи, тому що Росія — це інші цінності. Це несвобода, неконкуренція, недемократія. Саме так і треба писати — разом. І тому з РФ не можна домовитися.

А домінування Росії — це страх, це пропаганда, це криміналізація європейських соціальних відносин, це корупція політичних еліт в Європі, це втручання в політичні процеси, це політичні вбивства і таке інше. І ми пояснюємо, що Європа має чітко зрозуміти: є Європа, часткою якої є Україна, і є Росія, яка по своїх цінностях є опонентом Європи

Має бути кордон між Європою, наголошую, не Україною, а саме Європою і Росією. І маємо чітко зафіксувати, що є європейські цінності. І Європа має їх захищати. А Росія повинна зрозуміти це.

Росія має показово програти. І тоді світ зрозуміє: Європа масштабна, міцна, єдина і вміє захищати свої цінності.

Не можна, щоб корупціонер дискредитував Україну

— Наприкінці січня — початку лютого на тлі повідомлень про можливі зловживання під час закупівель для ЗСУ сталися кадрові перестановки в Міноборони та в органах місцевої влади. Чому це сталося саме зараз і чи вдалося ліквідувати те, що хотіли ліквідувати цими перестановками?

— Частково вдалося. Є політичні відставки, є розслідування, є юридичні наслідки для певних осіб: вони отримали підозри, перебувають під арештом.

Корупція — це, на жаль, невід’ємна частина взагалі глобальної економіки. Але в країнах колишнього Радянського Союзу була побудована досить дивна неконкурентна економічна модель. У ній домінували великі бізнесмени, які поступово починали впливати на політичний процес. Ми їх називаємо олігархами. Вони завжди хотіли отримати неконкурентні адміністративні переваги. І для цього корумпували політичні системи тих чи інших країн, у тому числі й України.

Коментар Міноборони України щодо інформацію про зловживання при закупівлях для ЗСУ © mil.gov.ua

Безумовно, початок масштабної війни трохи зменшив апетити цих людей, вони втратили на певний час вплив на державні інституції. Але поступово, по мірі того, як Україна відбивала атаки Російської Федерації, ці всі корупційні схеми знову починали працювати. Президент вкрай нетерпимий до цього. Він вважає, що війна — це не можливість олігархам чи корупціонерам спокійно працювати, поки інші люди вмирають. Це деморалізує країну.

І ми бачимо, що низка людей, які мали би забезпечувати армію, насамперед думають про себе. Це неможливо, тому що з іншого боку знаходиться суспільство. У нас 14 мільйонів людей, які втратили житло, роботу, були змушені переїхати або за кордон, або в інші регіоні України. У нас багато людей, які віддали своє життя. І для нас важливо, щоб інститути держави мали довіру суспільства.

І друге — важливо, щоб українська держава в цілому мала довіру наших партнерів, тому що від цього залежить і швидкість постачання зброї, номенклатура зброї, яку постачають, і підтримка України до кінця війни. Не можна, щоб корупціонер дискредитував Україну.

Усі ці прояви будуть вичищатися. І це навіть не корупція, це мародерство. Безумовно, ми не зможемо одразу ідеально все вичистити. І це не одноразовий процес. Це почалося, і це буде постійно.

Для ЄС та НАТО буде символічно прийняти Україну

— Як змінилася готовність ЄС та НАТО до інтеграції України за рік повномасштабної російської війни? Чи змінилося щось в розумінні європейських політиків?

— Відбулася фундаментальна трансформація світогляду європейських країн. Вони сьогодні набагато більш відверті в обговоренні і своїх проблем, у тому числі. Європа змінилася. Так, є певні обговорення. Мовляв, це незрозуміла війна, може, Росія має якісь свої аргументи, може, треба її послухати… Але в цілому ми побачили фундаментальні трансформації.

«Майбутнє України — в ЄС», — Шарль Мішель AP

По-перше, Європа називає речі своїми іменами і говорить про те, що Росія — це не сучасна демократія. Це банальна авторитарна країна, яка існує тільки за рахунок експансії на інші території.

Друге, Європа готова відмовитися від Росії як такої: і з точки зору бізнесу, і з точки зору традиційних лобістських впливів Росії, і з точки зору інформаційних впливів на своїй території.

Третє, Європа чітко розуміє, що безпека — це не якась абстракція. Це не просто якісь партнерські угоди, які усувають ризики війни. Європа бачить, що якщо ти не продовжиш активно будувати адекватну архітектуру безпеки, то велика війна може статися в будь-який момент навіть на території Європи.

Сьогодні ми бачимо, що Європа абсолютно інакше дивиться на Україну. І в дуже-дуже короткій перспективі Україна буде членом Євросоюзу, тому що це символічно для Європи. Тому що Європа бачить: так, в Україні є певні проблеми, у нас ще немає такої архітектури держави, яка є в багатьох європейських країнах, Так, нам є, над чим працювати. Нам треба модифікувати свою державу як інституцію, треба зробити її більш компактною, більш професійною, менш корумпованою. Але Європа бачить дуже потужну велику країну, яка готова платити максимальну ціну за ті цінності, які є базовими для Європи: за свободу, за право бути таким, як ти хочеш, за право говорити те, що ти хочеш, за право обирати, кого ти хочеш, за право вести дискусію і так далі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у зустрічі НАТО в Бухаресті © nato.int

Тому для Європи буде символічно прийняти Україну. А Україна сьогодні працює над тим, щоб виправити певні нюанси, синхронізувати своє законодавство і свою систему з європейськими системами.

І так само Україна буде прийнята у військовий альянс НАТО, тому ще це свідчитиме про те, що НАТО чітко розуміє і роль України, і силу України. І чітко розуміє ті ризики, які проявила ця війна.

У мене тут дуже оптимістичні настрої. Я вважаю, що це буде дуже справедливо для історичного процесу.

Україна не та держава, на яку можна натиснути — і вона зламається

— 24 лютого 2022 року. Як Ви дізналися про початок повномасштабної війни? Що відбувалося в перші дні в Офісі Президента? І як вдалося втримати цілісність української влади?

— Ми ж в Україні. В Україні суспільство вміє швидко мобілізуватися і брати на себе відповідальність. І говорю саме про суспільство, а вже потім про державу. Суспільство можна налякати, але лише на кілька годин. Після цього воно приймає всі рішення. Тому що українське суспільство побудовано не вертикально, а дуже сильно горизонтально. І воно бере на себе всю відповідальність. Говорить: так, нас обстрілюють, але нам треба вставати і робити. І в мене не було жодного сумніву в тому, що Україна — це не та держава, на яку можна просто натиснути і вона зламається.

О 4:30 ранку я почув вибухи. Я був удома разом із родиною. І о п’ятій ранку я вже поїхав на роботу. Президент сказав, що треба бути на роботі — і вже до сьомої ранку всі ті, хто був йому потрібен, були на робочих місцях.

Одне з засідань представників уряду та президента України. 24 лютого 2022 AP

Президент у цей час достатньо ефективно і конкретно приймав рішення. У нас проходило засідання РНБО, щоб напрацювати необхідні рішення, проходило засідання парламенту, щоб прийняти відповідні закони. Проходили постійно засідання Кабінету Міністрів щодо забезпечення продуктами харчування, медикаментами, паливом і таке інше.

Після цього були безкінечні розмови з нашими іноземними партнерами. Ми пояснювали їм ситуацію. І тоді партнери говорили: може, вас треба всіх там евакуювати. На що президент відповів тією легендарно фразою: «Нам потрібне не таксі, а зброя».

На той момент президент ухвалив рішення, що ми знаходимось у центрі України, у Києві, тому що це буде важливими для організації ефективного спротиву.

В перший день вторгнення президент Зеленський вирішив, що залишається в Києві, - Подоляк AP

І протягом кількох годин, десь до обіду, мені було вже очевидно, що система управління вже ефективно працює. Є постійний потік інформації, потік аналізу, є розуміння, хто, де і що робить. І є розуміння, що ситуація керована.

В очах президента і військового командування було чітке розуміння, що робити

05:01 Як вдалося втримати ситуацію в перші дні після 24 лютого 2022? © АР

— А в який момент ви зрозуміли, що Київ вистоїть? Бо від початку мало хто це розумів.

— О 8:45 ранку, коли я вийшов на перший брифінг. На ньому я сказав, що Київ точно вистоїть. У момент, коли я побачив в залі медіацентру Офісу Президента багато українських журналістів, подивився в їхні очі, я зрозумів, що Київ вистоїть. Сумнівів не було жодних. Інакше я би не знаходився на цих публічних позиціях, на яких перебуваю.

Більш того, коли я піднявся до президента, то побачив в його очах абсолютне розуміння, що будемо робити все, щоб не тільки Київ вистояв, а щоб переломити хід цієї війни.

Безумовно, такий обсяг вторгнення мав би шокувати. І він дійсно шокував багатьох. Мається на увазі, не в Україні, а в інших країнах. Але, між тим, я побачив, що президент розумів, що він робить. Він чітко віддає накази, чітко формулює завдання, які мають виконувати інші державні інституції. Я побачив військових — головнокомандувача, представників Генерального штабу, які також чітко розуміли, що вони будуть робити.

Михайло Подоляк після зустрічі української та російської делегації в Білорусі. 28 лютого 2022 AP - Sergei Kholodilin

У країнах, які знаходяться далеко від війни, це здається неможливим. Але коли ти знаходишся в Україні, то розумієш, що таке Україна. Це не просто слова. Єдина країна, на яку РФ не мала би нападати, щоб не програти, — це Україна. Росія помилилася принципово і напала на єдину країну, яка точно доведе цю війну до правильного фіналу. І поставить Росію в правильну позицію: країни-аутсайдера, країни-вигнанця, країни, яка не може сидіти за глобальними столами і формувати порядок денний.

Якщо можете брати більшу відповідальність — беріть

— На саміті Україна — ЄС 3 лютого президент сказав, цитую, «деякі міста зараз на відпочинку». Хоча на початку всі були згуртовані. Що зробити, щоб всі знову були згуртовані, щоб були не на відпочинку, а працювали на фронт і на перемогу?

— Розмовляти. Розмовляти з людьми. Люди різні. Одні відмобілізовані з 24 лютого 2022 року і досі. Вони працюють. Вони розуміють ризики і вони розуміють, що відпочити зможуть в момент фіналу цієї війни, не раніше.

А є інші люди, які думають, що хтось буде працювати, хтось буде брати на себе відповідальність. Так завжди було. Не всі готові бути пасіонарними, нести на собі всю відповідальність. Це треба розуміти і не треба ображатись на когось.

Якщо ви готові нести відповідальність і брати більше — беріть. У перші дні, до речі, я побачив багатьох непублічних людей, які брали на себе дуже великий обсяг функцій, які їм були непритаманними в мирний час.

Що ми з вами можемо робити? Ми повинні розмовляти з людьми, казати їм: ви маєте розуміти, якщо хочете жити у своїй державі, хочете не бачити на свої очі, що коїть Росія, що вона робила в Бучі. Якщо хочете, щоб ваші діти не боялися постійних сирен, щоб не робили уроки в бомбосховищах, тоді робіть усе, що можете, для загальної перемоги. І менше думайте, що все вже закінчилося.

Ми маємо це пояснювати щодня. Просто говорити, що ще нічого не закінчилося. Ще багато роботи попереду, багато втрат, на жаль, багато трагедій попереду. Але якщо ми хочемо, щоб Україна, яка вже вписана в історію, була вписана туди золотими літерами, то маємо це довести до кінця.