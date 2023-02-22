Розвал Росії неминучий і потрібний — лідер національного руху ерзян Сиресь Боляєнь

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Його ім’я в перекладі з ерзянської означає «старший роду». Прадавню історію його народу Росія не визнає, а його націю колонізувала, сторіччями насильницьки русифікує та знищує. Інязор ерзян, поет та перекладач Сиресь Боляєнь воює за Україну. Про боротьбу за незалежність, можливий розвал РФ та унікальну місію українців він розповів в інтерв’ю RFI.

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Я ерзя, тому захищати інтереси мого народу для мене природно

— Що стало поштовхом для того, що Ви стали головним захисником народу ерзя?

— Я ерзя, у мене тато також є представником ерзянського народу, тому захищати інтереси мого етносу, нашу мову та вести його до незалежності — це для мене природно. Наразі я живу в Україні, це мій дім, і я захищаю зараз і українців також.

Інязором (лідером національного руху — ред.) ерзянського народу мене обрали старійшини на родовому молінні ерзянського народу в 2019 році.

Інавгурація Інязора ерзянського народу © idel-ural.org

Тоді, відчуваючи тиск російської влади, вони вирішили, що частину національно-визвольного руху потрібно переносити за кордон. І вирішили вчасно. Адже невдовзі була рейдерськи захоплена наша газета «Ерзянь Мастор» — «Країна Ерзянь». Вона зараз абсолютно провладна і російськомовна. Був відібраний також фонд спасіння ерзянської мови. Старійшини мали рацію, бо з початком повномасштабного вторгнення в РФ ухвалили низку репресивних законів, посилили переслідування опонентів режиму, у тому числі національних активістів.

І зараз вже практично всі наші штаби розташовані за кордоном: в Україні, Польщі, Естонії.

У Росії немає історії окремих етносів — є тільки історія держави

— Яка історія народу ерзя? Чи визнають його в Російській Федерації?

— Народ ерзя живе на території Росії споконвіку: ми мешкали на землях від Нижнього Новгороду до Уральських гір ще до Золотої Орди. Та в Росії не було і немає історії окремих народів. Для власного населення та зовнішнього світу створена казка — «Історія Государства Россійского», написана за часів Катерини ІІ. Про корінні народи там дуже мало інформації. Але проживання ерзя на території РФ підтверджують і етноніми — Рязань, Арзамас, і прізвища — наприклад, Разін.

Етноцид у РФ завжди є і завжди буде

— Яких утисків зазнавали ерзяни після захоплення їхніх територій РФ? Чи був спротив?

— До 1600 року, доки РФ не прийшла на землі ерзя, наш народ жив більш-менш вільно. Ерзяни лише платили данину золотоординським правителям. Але пізніше автохтонні народи, зокрема й ерзян, почали пртискати. Росіяни обклали етноси важким оброком, почали агресивну християнизацію, відбирали землі, насильницьки русифікували.

Це викликало масове невдоволення, спалахнули повстання. За однією з версій, Степан Разін, наприклад, — ерзя. Після повстання Разіна народу ерзя заборонили ковальство, щоб він не міг виготовляти зброю.

Ерзянська жінка. Початок 20 сторіччя © Вікіпедія

Радянська влада спочатку загравала з корінними націями. Під час так званої націоналізації у 20-х роках ХХ століття відкрилось близько десятка видань ерзянською та більш як 10 училищ, де викладали нашою мовою. Але прийшов 37-й рік. Вісім тисяч ерзян відправили до таборів, близько 800 розстріляли.

Обкладинка книги репресованого ерзянського письменника Григошина © Музей історії репресій ерзянського народу

Коли СРСР розвалився, російська влада у 90-х теж була досить лояльною до автохтонних народів. Але пізніше вони перейшли на політику сили: обов’язкове вивчення ерзянської мови скасували — залишили факультативно одну годину. А перепис населення 2021 року показав, що за десятиріччя кількість мордви (два етноси ерзя та мокша, — ред.) скоротилась на 260 тисяч людей. Залишилося 484 тисячі осіб.

Ерзянський народ на національному святі © idel-ural.org

Росіяни забирають представників малих народів на всі війни. Автохтонні етноси активно агітують воювати за РФ, щоб використати як гарматне м’ясо та зменшити чисельність корінних народів. Приголомшлива статистика: на одного вбитого у війні проти України москвича припадає 87 дагестанців, 275 бурятів, 350 тувинців. Статистику втрат ерзя росіяни приховують, та я впевнений, що показники високі.

Етноцид завжди був і завжди буде, тому ми виступаємо тільки за створення незалежної ерзянської держави.

Рятувати РФ — це як спробувати оживити небіжчика

— Як ерзянський народ бореться за незалежність?

— Об’єднавшись з іншими націями, ми створили рух «Вільний Ідель — Урал», куди увійшли татари, башкіри, удмурти, марійці, чуваші, ерзя та мокша, а також організацію «Ліга вільних націй», у рамках якої ми виборюємо свободу. Восени ми провели з’їзд ерзянського народу в екзилі. Він відбувся в Естонії.

З'їзд ерзянського народу в Естонії © idel-ural.org

—Чи є шанси, що в Росії відбудуться радикальні зміни державного устрою?

— Я не маю сумніву, що Росія найближчим часом припинить існувати. Росія є недогризком Радянського Союзу і успадкувала також причини його розпаду. До того ж у РФ уже відбулися незворотні процеси — і зараз там колапс управління.

Розвал РФ, я впевнений, не лише потрібний, а й неминучий. Цей процес уже запущений.

А намагатися врятувати Росію від розпаду — це як спробувати оживити небіжчика.

РФ має великі системні проблеми, доказами цього є вся організація війни Росії проти України. По-перше, необґрунтовані сподівання захопити Київ: вони думали, що тільки введуть війська — і українці злякаються. Тактика виявилась повністю провальною.

По-друге, невдала ідея з мобілізацією, яка спричинила напруження у РФ.

По-третє, уже всім очевидно, що Росія загрузла у війні. І для того щоб врятувати державу, Путін має вивести війська. Але вони не зупиняються і просто самі все глибше та глибше заштовхують себе в яму. Вони навіть досі не змогли сформулювати мету війни: Путін уже кілька разів її змінював.

Це очевидний початок колапсу. Люди не можуть цього не бачити. Росію ніхто та ніщо не врятує.

Захищати Україну — це поклик душі

— Чому Ви вирішили піти захищати Україну спочатку на Донбасі, а потім і після повномасштабного вторгнення?

— Я вважаю, війна Росії проти України триває з 2014 року, коли РФ напала на Крим. Спочатку я поїхав на Донбас волонтерити, пізніше пішов у військо, 2018 року демобілізувався.

Та в лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, відразу вступив у тероборону Києва. Це був поклик душі, інакше я вчинити просто не міг. Я не вважаю себе якимось особливим, таких добровольців були тисячі. Ці люди, які стояли в черзі за зброєю, є справжніми героями. Адже тоді російські танки були в Бучі, і ніхто не знав, що буде далі. Наразі я не в лавах ЗСУ. Мені вже 64 роки, тож я просто не можу бути мобілізованим. Звичайно, я кадровий військовий, тому певну діяльність веду. У публічних колах про неї говорити не можна.

Сиресь Боляєнь у лавах захисників України © idel-ural.org

Та я не єдиний ерзя, який воює за Україну: невдовзі ми зустрічаємось у Києві з хлопцями, які беруть участь у бойових діях. На жаль, наша нація має вже й одного загиблого на фронті.

Місія українців — показати російським корінним народам, як боротися за свої землі і незалежність

— Ви давно і системно боретеся проти російської влади. Як вважаєте, які методи найефективніші?

— Я часто питаю моїх співрозмовників, що для них є перемогою. Багато хто відповідає, що перемога настане, як ми звільнимо свої території. Але після повернення всіх територій війна не завершиться.

Я вважаю, що виграти війну проти РФ тільки воєнним шляхом неможливо, потрібен ще й ідеологічний складник. І українці мають такий досвід. Ще під час Другої світової, 1943 року, українські націоналісти організували антиросійський блок народів. Документи про боротьбу за незалежність, які вони тоді ухвалювали, цілком актуальні сьогодні для нас, корінних народів РФ.

Місія українців — показати російським автохтонним народам, як боротися за свої землі і незалежність. Українці мають дати сигнал, що перемогти РФ можна, і настанови, що для цього потрібно робити.

Адже зараз корінні нації РФ тільки прокидаються, бо дуже довго й потужно діяла на них російська пропаганда. Для ерзя цей процес не є лінійним, але він триває. Наприклад, ерзяни першими висловились у 2014 році проти захоплення Криму. Старійшини ухвалили ноту протесту проти повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Під час мобілізації у нас горіли два військкомати, були й теракти на залізниці.

Для зміцнення цього руху потрібно, щоб українці вселили віру, що замість перебування в путінській диктатурі можна побудувати власну національну державу за європейською моделлю.