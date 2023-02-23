Вплив війни на стан психіки: чи залишимось ми травмованим суспільством

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Гучний звук — ти одразу пригинаєшся. Кілька секунд на усвідомлення — і ти розумієш, що тривога не оголошена, а звук пролунав з будівельного майданчика напроти. Це відчуття знайоме кожному українцю, який торік бодай раз пережив російський обстріл. Чи залишиться це з нами назавжди і які ще психологічні проблеми провокує війна, RFI запитали в психолога та психіатра.

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З чим звертаються українці?

Від початку повномасштабної війни роботи в спеціалістів із ментального здоров'я стало значно більше. Як розповів нам психіатр приватної практики Костянтин Шевченко-Бітенський, до початку активних бойових дій нових пацієнтів було 3-4 на тиждень, а тепер стільки людей звертається щодня. Водночас він зазначив, що військових серед них зовсім небагато:

По-перше, це пов’язано з тим, що вони зараз, власне кажучи, у зоні конфлікту. Тобто для того, щоб їх комісували, щоб вони приїхали сюди, має бути серйозний психічний розлад, наприклад психомоторне збудження або дуже сильна контузія. Такі якісь серйозні психічні порушення, які призвели би до неможливості вести бої. Унаслідок того, що в людини, яка перебуває у такому військовому осередку, організм використовує всі свої мобілізаційні властивості. Повірте мені, ви не знайдете зараз в окопах жодної ангіни, жодного грипу, жодної бронхіальної астми. Нічого ви не знайдете, тому що в цей період, коли організму загрожує смертельна небезпека, усі мобілізаційні властивості піднімаються. Це називається в медицині "гетеростаз". Це означає підвищення всіх функцій організму та імунітету: і ендокринології, і спати їм потрібно менше, і їсти їм потрібно менше. Те саме стосується і психічної реакції: вони менше значно страждають від тривоги. Зрозуміло, їм страшно, звичайно, але в період знаходження на передовій це значно менше дестабілізує їх

Пан Костянтин додає, що справжні психологічні проблеми почнуться у військових вже після завершення бойових дій. На думку психіатра, багато хто з наших захисників зіткнеться з тяжким ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, — ред.).

Серед цивільних від ПТСР може страждати п'ята частина населення, каже ізраїльський психолог Олександр Гершанов. Він наголошує, що люди часто помилково самодіагностують у себе цей розлад:

Інші 80% справляються. Цей діагноз ставить лише лікар-психіатр. І тут потрібен комплексний підхід. Є психотерапевтичні методи, є медикаментозна підтримка, тобто ліками ПТСР не лікується в чистому вигляді. Він лікується психотерапією плюс медикаментозною підтримкою. Якщо людина страждає на безсоння, то можна дати ліки, наприклад. Ось такі симптоми, комплекс дуже складний. І ось так просто психолог не має права ставити діагноз, тільки лікар-психіатр. І я ось ще раз наголошую, статистика говорить про те, що ПТСР — це, слава богу, не для всіх. Більшість людей не розвивають цього в себе. Можуть бути окремі посттравматичні симптоми, але вони проходять із часом, знижують інтенсивність. Дуже важливою є роз'яснювальна робота, що ми називаємо, це рівень нормалізації. Тобто, що це нормально, Ось сіпатися, коли ти чуєш гучний звук, а ти пережив бомбардування, це нормально. Там якусь реакцію ще видавати, коли якийсь тригер, це теж нормально. Але коли є великий комплекс симптомів — тоді до лікаря

Чоловік плаче після того, як його дружина загинула через ракетний обстріл РФ у Запоріжжі © AP / Andriy Andriyenko

Говорити про те, що цивільне населення не має психіатричних проблем, на думку психіатра Костянтина Шевченка-Бітенського, не можна:

У мене 90% пацієнтів — це тривожний стан, панічні атаки, нереалізовані тривожні розлади, депресії. Ще є РХП (розлад харчової поведінки, — ред.). Ви знаєте, справа в тому, що, напевно, усе те, що ми, навіть не ми, а наш мозок міг якось компенсувати, стабілізувати стан. Наприклад, від тривоги. Чим ваш мозок міг компенсувати ваші тривоги? І тут ось, коли ці можливості компенсаторні порушені, то вся ця гидота нарешті розкрилася, як гнійник. І те, від чого ви довго відверталися, що, може, не треба буде лікувати, зараз уже повилазило. І пацієнтам нікуди подітися, вони біжать лікуватися

Костянтин Шевченко-Бітенський додає, що є такий патологічний засіб захисту мозку від тривалої тривожності, як психосоматика:

Дивіться, психосоматика — це нудота, це біль у грудях і, напевно, шкірні прояви (псоріаз, атиповий дерматит тощо). Це, як правило, виникає, коли ви перебуваєте в тривозі. Мозок такий: усе, я це більше не витягую. І ви відволікаєтеся на це все, починаєте ходити до лікарів, починаєте лікувати свою вигадану хворобу. Бо хвороба вигадана, ваш мозок через деякий час прибирає це. І все. І ось ви відволіклися від тієї дійсності, яка оточує вас, розумієте? Тобто це своєрідна форма захисту. Інше питання, що за цей час нічого не змінилося. І ви як були у стані війни, так і залишились. І він вигадує знову, уже за вторинним механізмом, психологічні явища. Отже, у якийсь момент, на жаль, психосоматика може стати домінуючою патологією. Тоді ви йдете лікуватися не від депресії, а від психосоматики

Вплив на суспільство в довгостроковій перспективи та засоби боротьби

Без роз'яснювальної роботи Україна отримає травмоване суспільство, вважає Олександр Гершанов. Він каже, що така потреба назріла ще 2014-го:

Тому що люди говорили: "Ось я травмований, у мене травма, я переселився з Луганська, Донецька. Ось ми будинок втратили". Це травма, коли йдеться про ось таку зацикленість на самій травмі, а не на тому, як долаються її наслідки. Ось тут велика ймовірність того, що суспільство може бути таким, є таке слово, інвалід. У довгостроковій перспективі, якщо не займатися, якщо не звертати уваги на людей, саме на механізми подолання, тоді буде полюс інший: "Як мені погано і яку травму я пережив". В Ізраїлі ми завжди дивимося, як людина справляється. Тобто навіть у нашій термінології немає слів "жертва", "постраждалий". Якщо немає фізичного якогось пошкодження, то людей, які пережили психологічні травми, ми називаємо "людина, яка долає". Тобто йде опора на здорову частину психіки. І тоді в довгостроковій перспективі, якщо люди будуть дивитись, що так, є проблеми, так, "я втратив будинок", так, "але я долаю і впораюся", "у мене є ось ці механізми подолання", то тоді знижуватиметься рівень травматизації. Дивіться, будь-які катастрофи, аварії, ще якісь події, над якими в мене немає влади, що відбуваються з людиною, вони позбавляють почуття контролю та забирають почуття

Жінка стоїть біля свого зруйнованого житлового будинку після ракетного обстрілу в Києві © AP / Emilio Morenatti

Торік наприкінці травня перша леді України Олена Зеленська ініціювала Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Її мета — допомогти людям подолати стрес, пов’язаний із війною, та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розроблення та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я, тісно співпрацюючи з українськими та іноземними фахівцями. Одним з них є Олександр Гершанов, який входить до Ізраїльської коаліції травми:

Ми запроваджуємо, буквально створюємо першу лінію. Вчимо вчителів, медпрацівників, поліцейських, банківських службовців, рятувальників. Загалом усіх навчаємо простим таким протоколам самодопомоги і підтримці тієї людини, із ким вони працюють. Той самий вчитель зможе допомогти дитині, у якої виявляє якісь симптоми травматизації, не бувши при цьому психологом. Ми не готуємо нових психологів, але ми навчаємо якимось речам, як аптечка першої допомоги. Ось є, наприклад, курси домедичної допомоги: як накласти джгут, зупинити кровотечу, ще щось таке. Ми проводимо таке навчання та поширення таких знань у сфері психології. По-перше, це сприяє підвищенню життєстійкості. І коли навчена так звана перша лінія, у нас така статистика, що знижується звернення до психологів, психіатрів та лікарів

Травмовані війною діти позують для фото з американським пітбультер’єром «Біс» у Центрі соціально-психологічної реабілітації © AP - Vasilisa Stepanenko

На думку психіатра Костянтина Шевченка-Бітенського, відмовлятися від візитів до спеціалістів не варто:

Насамперед перші кроки, які має робити наш уряд після закінчення війни, — це вливання грошей. Волонтерські організації та створення грошового пулу для підтримки цих солдатів, тобто відкриття центрів підтримки психологічної. Нам складно змусити себе йти до лікаря. Те саме стосується і психолога. Змусити людину піти до психолога, пояснити, що це потрібно, бо "ти там отримав незабутній шрам у твоєму ментальному здоров'ї", буде нелегко. Тому чи змушувати цих військових відвідувати примусово психологів, фінансувати знову ж таки лікарів, а не безпосередньо цих військових

Реакція на стрес

Вимкнути реакції у стресовій ситуації неможливо, пояснює психолог Олександр Гершанов. Проте є спосіб зменшити їхній вплив на організм, що називається «чотири стихії»:

Перша — повітря. Це дихання під час стресу. У жодному разі не робіть глибокий вдих, лише видих. Потрібно вчитися дихати так, щоб видих був довшим, ніж вдих. Тоді в момент стресу це автоматично спрацює. Ви зробите довгий видих. Під час стресової ситуації інстинктивно хочеться зробити глибокий вдих. Це як паровоз мчить, а ви туди ще вугілля додаєте. Тобто організм у стресі, він на підвищених обертах працює. А коли робиться глибокий вдих, то це ще більше посилює роботу всіх систем. Тому робити видих. Друга стихія — вода. Під час стресу у нас пересихає слизова рота, і ми цього не відчуваємо. Але організм сигналізує в мозок про стрес. І замкнене коло. Тому потрібно або викликати слину, просто поворушити щоками, або попити води. Якщо є вода із собою, то можна полоскати. Третя стихія — земля, це наше тіло. Тут ми працюємо над тим, що під час стресу відбувається або тремор, або напруга м'язів або тіла. Тому потрібно напружити та різко розслабити м'язи. Можна кулаки. Не має значення, яку групу м'язів. Це дуже такий експрес- метод чи армійський метод, "насос" називається: піднімаєте плечі, тягнете м'язи та різко вниз кидаєте. Тобто принцип розслаблення через напругу. Ось основний принцип. І четверта стихія — вогонь. Уявіть, що у вас в очах вогонь горить, смолоскип чи прожектори. І поверніть голову ліворуч та побачте великий предмет. Назвіть його, прямо подивіться. Назвіть якийсь великий предмет праворуч, великий предмет перед вами. Усе, достатньо. Це ми працюємо проти тунельного зору, що виникає під час стресу. Проробили ці чотири стихії — і ви вже в рази знизили вплив фізіологічних реакцій

Жінка, яку дістали з-під завалів у Дніпрі. Її сім'ю вбила російська ракета © AP / Pavel Petrov

Ще один жахливий супутник війни — втрата близьких. Це дуже важка та складна емоція, але, за словами психолога, можна дотримуватия певних правил спілкування:

По-перше, треба уникати таких фраз втішних, у плані, "ти молода, ще народиш", чи "ти молода, вийдеш заміж", чи "що ж ви хотіли, він був уже старий чоловік". Таких загальних фраз потрібно, звичайно ж, уникати. Ось кожна втрата — вона втрата. Не має значення, у якому віці хто загинув, помер і так далі. Це наша частина. Наші близькі, тому це дуже тяжко. Тому спочатку бути поруч. Я ось 10 років пропрацював у центрі із супроводу сімей, які втратили близьких. І перше, що ми робили, це така соціальна підтримка, тобто допомогти продовжити функціонувати, відвести дитину до садка, допомогти приготувати їжу. У гострий час, наприклад перші 40 днів, ніяких таких душевних розмов чи ще чогось. Просто бути поруч, вислухати і, головне, допомагати тому, щоб була безперервність життя. Тобто щоб людина або сім'я продовжила жити так, як вона жила і до втрати. Ще дуже важливо, коли гострий період закінчується, то для багатьох людей ніби втрачається актуальність цієї втрати для сусідів, для родичів. Але насправді це мінімум рік. Це такий цикл, який людина мешкає без близької людини, вчиться жити. Тому теж треба звертати увагу, не зникати, бути присутнім у житті цих людей

Як розповідає Олександр, госта реакція, зокрема на гучні звуки, із часом припиняється:

Інтенсивність скорочуватиметься. Ось зараз, припустімо, я чую звук якоїсь сирени, яка нагадує сирену повітряної тривоги. Припустімо, я стежу, що так, я трохи відреагував, звернув на це увагу — і все. Я продовжую діяти, я продовжую свою якусь діяльність. Тобто ця інтенсивність знижується без тригерів. Якщо є тригер, то інтенсивність підтримуватиметься. Але це не ПТСР, це окремі симптоми

За даними ВООЗ, унаслідок війни 10 мільйонів українців, або приблизно чверть населення України, можуть страждати від розладів психічного здоров'я.