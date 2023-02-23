Військовий каже «Прощайтесь»: Росія утримує в полоні тисячі цивільних українців

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Наталія Гур'янова з чоловіком Євгеном та дітьми. Фото з сімейного архіву

За попередніми даними правозахисників, у російському полоні перебувають приблизно дві тисячі цивільних українців, багато хто — із перших тижнів російського вторгнення. Людей тримають у нестерпних умовах у СІЗО Росії або тимчасово окупованих районів Донбасу. Як шукають своїх рідних і як їх можна повернути додому — в інтерв'ю RFI розповіли родичі бранців та правозахисники.

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Втішала себе, що все добре

7 березня чоловік Сніжани Сергій Любич повіз з Бучі воду людям у Гостомель.

Сніжана та її чоловік Сергій. Фото з сімейного архіву. © Наталія Гур'янова

Він набрав воду і поїхав в сторону Гостомеля. І більше не повернувся. Коли він зник, я чекала ще, думала, що можливо він заховався десь у підвалі в людей, бо така тоді була ситуація, — згадує Сніжана

За кілька днів до цього, 3 чи 4 березня, Сергій уже переховувався від обстрілів у підвалі. Тоді він поїхав в Ірпінь купити харчів — і зміг повернутися додому, розповідає Сніжана:

Він тоді попав під обстріл під Ворзелем і змушений був тікати. Ховався добу в підвалі, в одному з будинків у багатоповерхівці. Але там ще був зв'язок, він зміг сповістив, що його не буде на ніч, бо така трапилась ситуація

Український військовослужбовець іде серед знищених російських танків у Бучі, Україна, 6 квітня 2022 р. © Felipe Dana / AP

7 березня на Київщині вже зв’язку не було. Сніжана втішала себе, що із Сергієм усе добре, просто він не може додзвонитися:

Я себе налаштовувала, що все буде добре. Але вже 8 березня він не з'явився. Я все ж таки ще ніч почекала і вже 9 березня зателефонувала в поліцію.

Сина убили, а чоловіка забрали у полон

10 березня була евакуація у Бучі, з важким серцем з міста з меньшими дітьми та іншими родичами виїхала і Сніжана. Її старший син Влад відмовився їхати і як згодом дізналась Сніжана теж потрапив у полон:

Син Сніжани Влад. Фото з сімейного архіву. © Сніжана Любич

Сусід розповів, що 18 березня росіяни прийшли в наш дім і вивели мого сина.

Як розповіли Сніжані, Влад, рятуючись, вистрибнув із автівки, у якій везли бранців:

Його розстріляли, було щонайменше шість кульових поранень. А на тілі були сліди від знущань.

Сніжана не полишала спроб дізнатись, що з її чоловіком, як вдалось з'ясувати, він потрапив у полон:

Автівка Сергія Любич біля будинку в Гостомелі © Сніжана Любич

Там (у Гостомелі —ред.) йшли бойові дії. Сказали, що Сергій збирався виїжджати, уже підійшов до машини. Але під’їхали два БТРи, (російські військові — ред.) положили його на землю. Вони вистрелили у районі голови, але не в голову.Тримали вони його там десь пів години. Машину обшукали, а потім вдягнули йому мішка чорного на голову, посадили на БТР та відвезли.

Почувши «прощайтесь», опустилась на коліна до чоловіка

Полонили росіяни і чоловіка Наталі Євгена Гур’янова. Тоді військові РФ проводили так звані «зачистки» в Бучі, заразом грабуючи будинки жителів.

Наталія Гур'янова з чоловіком Євгеном та дітьми. Фото з сімейного архіву © Наталія Гур'янова

17 березня вони пішли по вулиці Тургенєвській, зайшли до будинку моєї свекрухи, яка живе з братом мого чоловіка. Тоді нам з чоловіком пощастило, що з нас ніхто там не був. І росіяни просто там дещо побили, дещо забрали і пішли далі, — згадує Наталя.

Розстріляні та спалені авто в Бучі на вулиці Енергетиків, березень 2022 року. © Наталія Гур'янова

А вже наступного дня російські військові приїхали до її будинку:

Вони вже цілеспрямовано приїхали, бо вони так БТРом направлялись до воріт. А там, якраз у дворі, був чоловік мій, Євген. Він побіг їм назустріч, щоб сказати, щоб вони не ламали ворота, ми їх просто відчинимо, бо ми тут. А вони сказали: «Отошел быстро», ще трохи поламали ворота, потім від’їхали і вже зайшли озброєні. Вони вивели нас на вулицю, сказали підняти руки, обшукали нас і тримали під прицілом

Росіяни розділили подружжя: чоловіка залишили біля будинку, а жінку відвели до квартири свекрухи. Згодом Наталя в супроводі солдатів РФ знову повернулась додому:

У цей час мій чоловік стояв на колінах перед будинком, під прицілом. Мене привели, поставили поруч із ним. І тоді військовий каже: "Прощайтесь". А я стою і не розумію. Він каже: "Мне что нужно ударить или накричать?". Тоді вже я опустилась на коліна до чоловіка, але ніхто з нас не зміг нічого сказати. І вони сказали, що досить

Відтоді Наталя свого чоловіка не бачила.

Де РФ тримає цивільних українців та за яких умов їх звільняє

Чоловіки Наталі та Сніжани вже понад 11 місяців перебувають у російському полоні. З досвіду інших родин, відомо, що РФ інколи відпускає цивільних, але лише тих, хто має важкі хвороби, зокрема й такі, що загрожують оточенню, розповідає Наталія:

Ось один із полонених, Олег, коли його брали в полон, йому прострелили ногу, а медичну допомогу особливо не надавали. Він уже почав втрачати свідомість, починала гнити нога і його відпустили швидко

Згодом від декількох звільнених бранців жінки дізнались, що їх чоловіків спочатку утримували в Білорусі, а потім перевезли до СІЗО в російському Брянську.

Спочатку Росія приховувала, що вони в полоні. У кінці серпня з РФ вже надіслали листа в Міноборони та підтвердили факт полону Сергія та Євгена, — каже Наталя.

Фото Євгена та іншого полоненого в російському телеграм-каналі © Наталія Гур'янова

У січні вона знайшла фотографії Сергія та Євгена в російських телеграм-каналах. Побачене приголомшило Наталію:

Фото Сергія в російському телеграм-каналі © Наталія Гур'янова

По Сергію дуже видно, що його дуже били. У нього перенісся перебите і такий мутний погляд. Ми знаємо від хлопців (бранці, що були в полоні разом з Сергієм та Євгеном — ред.), що його дуже били. По Євгену видно, що він дуже схуд

Як і Сергій з Євгеном, уже 11 місяців у полоні в РФ перебуває і водій Данило Купцов, мешканець села Дорогинка, що на Чернігівщині.

Данило Купцов © Ольга Кічка

Як розповідає його дружина Ольга, він випадково натрапив на колону російських військових:

Там було два "Тигри" (бронемобіль РФ — ред.) і танк. Вони їхали якраз із лісу туди, де він виїжджав. Данило зупинився, а сусід, що із ним був, утік та встиг заховатися. Мій чоловік уже не міг втекти, адже побачив, шо росіяни вже поряд. Він вийшов з машини і підняв руки. Вони (військові РФ — ред.) почали кричать, підняли автомати. Чоловік підняв руки. Його машину обшукали, нічого там не знайшли… Потім його скрутили, закинули в той "Тигр", робочу машину чоловіка розстріляли і поїхали

Данило Купцов з дружиною Ольгою © Ольга Кічка

Усе це трапилось 11 березня. Про те, що чоловік живий та перебуває в полоні в РФ, Ольга дізналась у квітні:

13 квітня вийшов хлопець, який із ним у полон також потрапив. Тільки мій чоловік в полон потрапив 11 березня, а цей хлопець — 7 чи 6 березня, тобто ще раніше. Зустрілись вони в Курську, в одній камері на території РФ. І цей хлопець передав, що мій чоловік живий, що він там у полоні

Данило Купцов з дружиною та донькою © Ольга Кічка

Потому Данила разом із іншими полоненими українцями росіяни доправили в Курськ на обмін. Він зірвався, тож бранців перевезли в місто Донський, Тульської області, і, наскільки відомо Ользі, тримають там і досі:

Мені розповідали, що чоловік сильно схуд. Він і так був 65 кілограмів при зрості 1,86. А зараз я взагалі не уявляю, що від нього лишилось, якщо він ще схуд

Російський гімн та катування

За словами українського правозахисника Михайла Савви, умови утримання цивільних українців в Росії суперечать всім Женевським конвенціям:

Доктор політичних наук, професор, голова правління ГО «Експертна група "Сова"» Михайло Савва, експерт ЦГС © Центр громадянських свобод / Facebook

Це російські слідчі ізолятори або виправні колонії. Але, у будь-якому випадку, це в’язничний режим. Женевські конвенції суворо забороняють це навіть відносно військовополонених. Тобто мають бути табори, де людина має право пересуватися територією цього табору. А в'язниця — це коли людину закривають у камері і виводять на прогулянку на годину або дві години на добу

Правозахисник наголошує, що РФ тримає українців у шкідливих для їхнього здоров’я умовах. Тривале перебування в камері викликає кисневе голодування, яке згодом може спровокувати серйозні захворювання. Крім того, розповідає Михайло Савва, у полоні російські охоронці тиснуть на українців психологічно:

Вони змушують співати гімн Росії, такі пісні, як "Дядя Вова, ми с тобой". Там є такі слова, що якщо вождь поведе в останній бій, то вони всі за ним підуть і готові померти. Зрозуміло, що це такий психологічний тиск, який приводить до того, що людина починає думати, що ось, я співаю російський гімн, то, може, я зрадник? Тобто вони таким чином ламають людей

Колишній житель Донецька Богдан Сергієць, який побував у полоні РФ, де йому вирізали на спині свастику. © Zoya Shu / AP

За словами Савви, у полоні з українців усіляко знущаються, їх катують:

Доволі часто використовують, у прямому сенсі, тортури. Наприклад, охорона ставить на максимум електрошокер і завдає тортур за допомогою електрошокерів. Інколи людей просто б'ють. Ми це знаємо, тому що в російських пабліках періодично викладають фото українців, у тому числі тих, хто є в нашій базі. Це цивільні українці. І ми бачимо, що в людини, наприклад, нещодавно поламаний ніс або якісь інші пошкодження. Людина там із березня, а ці травми свіжі

Статус полонених цивільних українців у РФ

Усі цивільні українці в РФ, як пояснює Михайло Савва, вважаються затриманими «за протидію СВО» (спеціальній військовій операції — ред.):

Офіційно такого статусу (затриманий за протидію СВО — ред.) немає. Тобто в жодному російському законі його немає. Але саме про цей статус родичам пишуть у відповідях. Тобто Російська Федерація діє навіть за межами правового поля саме Російської Федерації

Усупереч міжнародним нормам, зауважує пан Михайло, Росія утримує захоплених цивільних українців так само, як і військовополонених:

Якщо військовополонених, згідно міжнародного гуманітарного права, країна, яка веде війну, може утримувати до закінчення війни, то цивільних ця країна має звільняти негайно, як тільки зникає причина, яка викликала затримання. Тобто більшість громадян України з окупованих територій, яких зараз утримують у Росії, уже мають бути звільненими

Російська виправна колонія © AFP/ Dimitar Dilkoff

Фахівець пояснює, військової потреби в цивільних українцях, яких РФ захопила під час окупації територій, які зараз уже контролює Україна, немає. Зокрема, це звільнені Київська, Чернігівська, Сумська та Харківська області:

Проблема в тому, якщо Росія вважає їх військовополоненими, то вона буде їх утримувати до закінчення війни

Колонія в Оленівці, Донецька область. © AP

Наразі Червоний Хрест є єдиним посередником, між цивільними бранцями та їхніми рідними, адже у відповідях чиновники РФ пишуть, що листування через Червоний Хрест.

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Це теж порушення міжнародного гуманітарного права, каже правозахисник:

Женевська конвенція чітко каже, що країна, яка утримує людей, військовополонених або цивільних, нема різниці, зобов'язана забезпечувати листування… Але цього немає

Волонтер, активіст, журналіст, вчителька: хто та за що потрапляє в полон РФ

За останніми даними українського Центру громадянських свобод (ЦГС), у полоні РФ та на окупованих територіях наразі може перебувати понад дві тисячі українських цивільних полонених. До ЦГС з 24 лютого 2022 року вже звернулись 945 родин бранців РФ, вдалося звільнити 302 людей.

Координаторка управління проєктів Центру громадянських свобод Наталія Ящук © ЦГС

Убитими було знайдено ще 15 людей. І доля 628 людей: або ми знаємо про те, що вони перебувають у полоні, або місцезнаходження їх не встановлено на сьогодні. Це тільки те, що надійшло до Центру громадянських свобод, — каже координаторка управління проєктів ЦГС Наталія Ящук

За її словами, багатьох цивільних українців росіяни захопили в полон під час окупації, зокрема йдеться про представників місцевого самоврядування:

Скрізь, де вони (росіяни, — ред.) побували, найперших, кого вони розшукували, — це органи місцевого самоврядування, сільські голови, голови територіальних громад, міські голови, депутати. І серед цієї групи людей також дуже багато затриманих, які утримуються в місцях неволі, як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Також є ще місця утримання на тимчасово окупованій території з лівого берега Херсона

Умови, у яких росіяни утримують таких полонених, пояснює Наталія Ящук, суперечать нормам міжнародного права:

Ми знаємо, що вони їх не годують, що вони їх катують. Від звільнених людей знаємо про те, що ці люди втрачають половину ваги в перші 10-14 діб

Росіяни, за словами правозахисниці, захоплюють також волонтерів і тих, хто проявляє активну громадянську позицію:

Волонтер роздає їжу у місті Вишгород, Україна, п’ятниця, 25 листопада 2022 р. © Efrem Lukatsky / AP

Були там жінки і чоловіки, які розвозили гуманітарну допомогу: хтось воду, хтось хліб, хто щось робить. Тобто активність проявляли. І російські війська брали і цю активність придушували. Карали за таку активність. Є така категорія людей, яких затримали саме за те, що вони вели активну діяльність щодо цивільного населення і надання допомоги

Чимало цивільних українців військові РФ затримали без вагомих причин, як це було з Євгеном Гур’яновим із Бучі, каже Наталія Ящук:

Євген Гур'янов © Наталія Гур'янова

Людину затримали за те, що в неї руки в мазуті. Це було ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, у Київській області. Це справа Євгена Гур’янова. Що цій людині інкримінували російські війська? Ти маєш справу зі зброєю, бо в тебе руки в мазуті. А людина фактично все своє життя працювала із машинами, у нього своя автомайстерня була

За її словами, з надуманого приводу у квітні 2022 року росіяни затримали й вчительку з Броварів — Вікторію Андрушу:

Звичайна вчителька, їй інкримінували, що вона навідниця, хоча вона перебувала просто зі своїми батьками в Чернігівській області, у сільській хаті.

Вчителька з Чернігівщини Вікторія Андруша, яку майже пів року утримувала у полоні РФ © Центр громадянських свобод

Спочатку в РФ навіть не підтверджували, що Вікторія перебуває в Курському СІЗО, хоча правозахисникам це було вже відомо. Але зрештою, завдяки зусиллям представників ЦГС та розголосу цієї справи, учительку все ж вдалося звільнити.

Більше ніж тиждень провів у полоні російських військових журналіст із Херсонщини Олег Батурін. Він згадує, що його схопили без пояснень 12 березня на вокзалі у Каховці:

Журналіст Олег Батурін, який провів 8 днів у полоні РФ © Олег Батурін / Facebook

«Це, скоріше за все, Росгвардія. Вони виглядали як військові, у військовій формі, шоломі з балаклавами, із зброєю. Вони одразу ж мені закрили обличчя капюшоном моїм, кинули на асфальт і заломили руки за спину»

Журналіста повезли до Новокаховської міськради, а там вже почали допитувати:

Там одного з них (колаборантів — ред.) я знав. На той час це був гауляйтер Каховського району, Нової Каховки, Володимир Леонтьєв, місцевий мешканець. А другий чоловік, який був поруч з ним, я його не знав, але він потім був героєм моїх публікацій, оскільки він приймав активну участь в захопленнях органів влади в Каховському районі. І завдяки цьому вдалося його ідентифікувати, це був Валентин Мотузенко з Донецької області

Журналіст каже, що саме перший день затримання був найстрашнішим:

Вони описували, як будуть вбивати, що вони мене засуджують до смерті. Вони згадували трійки тридцятих років і насолоджувалися тим, що вони можуть вирішувати долю людей.

Перші два дні Олега не годували, майже не давали пити:

Мені перший раз дали попити 12 березня половинку пластикового стаканчика води. І це тому, що я просто не міг розмовляти, бо в мене все в роті пересохло. Наступного дня дали води в Херсонській обласній адміністрації із загальної пляшки. У туалет дозволили вийти лише 13 березня у Херсоні один раз. А вже потім, коли в ізолятор привезли, то там був туалет в камері. Але в самій камері нічого не було, крім нар, на яких можна було спати

За словами журналіста, за ці вісім днів його не раз допитували, жодного разу не пояснивши причин затримання. Загалом його чотири рази перевозили в різні будівлі у Херсоні, зокрема й ізолятор тимчасового утримування. Там Олег уперше і востаннє побачив відомого волонтера з Іспанії Мар’яно Гарсіа Калатаюд про зникнення якого 19 березня писали всі ЗМІ.

Мар'яно Гарсіа Калатаюд - громадянин Іспанії, який впродовж восьми років проживав в Україні та займався волонтерською діяльністю. © Херсонська міська рада

Він дуже відрізнявся від інших бранців. Він іноземець. Російською, українською, англійською мовою взагалі не розмовляв і спілкувався виключно іспанською, а росіяни його не розуміли. Він дуже голосно кричав. І навіть на його іспанській мові можна було зрозуміти, що він їм розповідає. І про те, що Путін х***о, і про те, що Україна — найкраща країна у світі, і що вони покидьки. Він свою ненависть до них висловлював максимально експресивно. Це було дуже яскраво на тлі тотального депресиву, адже це було місце, у якому просто пахло смертю

Батуріна відпустили на волю 20 березня, і він досі не розуміє, за що його утримували та що насправді від нього хотіли. Каже, ймовірно, тоді росіяни із колаборантами самі ще не вирішили, що з ним хочуть зробити, тож зрештою відпустили. Після звільнення журналіст із родиною переїхав до іншого міста, а згодом дізнався, що за кілька днів після від’їзду його почали шукати росіяни:

Мені дуже багато погроз надходило, особливо в перший місяць, коли ми виїхали на територію, підконтрольну Україні. А потім уже періодично надходили і дзвінки, і все. Скажу відверто, я не почуваю себе в безпеці. Я дуже багато викриваю у своїй діяльності колаборантів, описую воєнні злочини росіян і колаборантів. У мене багато ворогів. І в них є друзі, і родичі на підконтрольній українській території. У разі чого, у принципі, вони дійсно можуть мене дістати

Як полонені можуть повернутися на батьківщину

У січні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час перемов між Україною та Росією за участі Туреччини вдалося домовитись про створення гуманітарного коридору для обміну пораненими й полоненими.

Дмитро Лубінець © Дмитро Лубінець / Телеграм

Крім того, для створення механізму повернення цивільних полонених треба, відповідно до Женевських конвенцій, ініціювати призначення так званих країн-покровительок. Вони не беруть участі у війні, але стежать за дотриманням прав громадянського населення. За словами Лубенця, у цій ролі розглядають, зокрема, Туреччину.

22 лютого омбудсман розповів, що українська влада має деякі ініціативи щодо звільнення депортованих цивільних громадян України, але поки що їх не розголошує.