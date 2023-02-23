Путін досі хоче окупувати Київ — Зеленський

Річниця вторгнення

Київ – І за рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін не полишив надії окупувати Київ. Про це в інтерв'ю БіБіСі заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну», — сказав Зеленський у відповідь на питання, чи досі є загроза для Києва.

Також, як наголосив український президент, для припинення війни необхідно на світовому рівні підтримувати суверенітет й територіальну цілісність кожної країни:

Тому, будь ласка, ви (росіяни — ред.) маєте повернутись на свою територію, деокупувати нашу територію, всю територію, яка була визнана світом, включно з Росією, з 1991 року

На переконання Зеленського, лише деокупація Криму допоможе відновити мир в Україні та Європі. Без цього, не буде «нормального миру для України, українців, Європи, світу».

А потенційний напад з Білорусі, Зеленський назвав історичною помилкою.

«Для них це означає втрату історії, це означає втрату Білорусі. Тому я сподіваюся, що Білорусь не приєднається до Путіна і не піде на ці кроки», — сказав український президент.

Додавши, що, навіть якщо це станеться — Україна вистоїть: «ми будемо боротися. Ми будемо битися, ми витримаємо».