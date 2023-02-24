Крим — ключ до перемоги у війні: Бен Годжес про великий наступ, кульмінацію бойових дій та її ціну

Російське вторгнення: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Генерал Бен Годжес — колишній командувач армією США в Європі, а нині — старший радник міжнародної правозахисної організації «Г'юман райтс фьорст». Маючи понад 40 років досвіду у військовій справі, рік тому він попереджав про наближення широкомасштабного вторгнення Росії. Нині ж генерал Годжес прогнозує її неминучу поразку. Як, а головне, коли це станеться — читайте в ексклюзивному інтерв’ю RFI.

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— Пане Годжесе, коли рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення, ви були одним з небагатьох, хто пророкував програш РФ. А втім, і серед західних політиків, і військових переважала думка, що Україна не зможе опиратися російській навалі. Як змінилося це сприйняття за рік?

— Я визначаю три чинники.

По-перше, звичайно, люди були вражені українським опором: солдатами, але й громадянами, населенням. Я думаю, що це дуже надихнуло світ — від політиків до звичайних людей. По-друге, ми побачили загнивання, що через корупцію та погану підготовку зумовило неспроможність сил РФ, а також гниль усередині російської системи. І третє, це нарешті усвідомлення на Заході того, про що насправді йдеться. Не можна дивитися в інший бік, йдеться про щось більше, ніж просто Україна: про міжнародний порядок, який базується на правилах, про всі цінності, про які, як ми кажемо, ми дбаємо. Люди це усвідомлюють. І я думаю, що це три основні чинники, які змінили сприйняття.

— На території України зараз перебувають понад 300 тисяч російських військових. Це більше, ніж було рік тому. Чи розпочався наступ? Чи допоможе тактика «м’ясних атак» виконати завдання Путіна — вийти на кордони Луганської та Донецької областей до березня?

— Ні, не вийде. Насправді це тільки пришвидшить поразку Росії. Вони використовують «атаки людськими хвилями» і штовхають погано навчених солдатів у м’ясорубку, щоб виграти час, сподіваючись на те, що в Заходу зникне бажання продовжувати боротьбу. Це не спрацює. І я думаю, той факт, що, ймовірно, близько 80-90% усіх наявних сил Росії зараз беруть участь у боях в Україні, це свідчить про те, що кульмінація, імовірно, настане до кінця квітня. Вони виснажаться, тому що не мають нескінченної кількості людей і боєприпасів, щоб продовжувати.

Могили російських солдатів на кладовищі поблизу Волгограда, Росія, 26 травня 2022 р. AP

— З того, що ви наразі бачите, чи віддала Москва наказ про початок наступу?

— Так, я думаю, що так. Віддала. Але це не буде наступ у сенсі великої, гігантської атаки, що зосереджена на захопленні головної цілі за допомогою численної артилерії й танків, тому що їх у них немає. Тож ми насправді бачимо приплив ненавчених або погано навчених людей, а також нікчемно керованих та нікчемно залучених солдатів, якими підсилюють ділянки фронту, де РФ не змогла досягти своїх цілей. Це схоже на перекидання великої кількості особового складу. Технічно, коли йдеться про новий наступ, то на думку спадають свіжі зусилля, сильні й послідовні, на певному напрямку з усіма можливими засобами підкріплення. Але я цього не бачу. З іншого боку, напевно, завжди є можливість того, що щось може статися в іншому місці. Але я не бачу доказів цього.

— Які напрямки потенційно найбільш небезпечні: схід, південь, північ? Чи спробує Путін знову зайти з Білорусі, чи, можливо, з Придністров’я? Очевидно, що росіяни також хочуть заблокувати шляхи постачання західної зброї. Яка ймовірність, що це вдасться зробити?

— Я би сказав, що шансів зайти з Придністров’я немає. Я маю на увазі, що там зараз майже немає контингенту, крім якоїсь кількості придністровців, закріплених за російською армією. І вони категорично не хочуть у це вплутуватися. Сумніваюся, що хтось суне з Білорусі. Я думаю, що Лукашенко зробив усе, що міг, щоб уникнути анексії з боку РФ. У самій Білорусі, можливо, щось і буде, але нічого суттєвого. Крім того, уже понад рік росіянам не вдається відрізати або перекрити шляхи постачання нової техніки, що надходить в Україну із Заходу. Тож я не знаю, що у них є, де вони могли би зараз зробити це несподівано. Я цього не бачу. Можливо, є певні плани, але я не бачу ніякої підготовки. Отже, я маю на увазі, що цей так званий новий наступ, те, що ви бачите, це просто збільшення кількості тіл там, де вони вже воюють. Я не бачу нового великого напрямку, який з'явиться на мапі. Я думаю, що вони збираються й надалі вкривати тілами ті ділянки фронту, де вони вже присутні.

— Тобто, на сході та півдні?

— Так.

Українські військові ведуть вогонь з артилерійської системи «Піон» поблизу Бахмута, Донецька область, Україна, 16 грудня 2022 р. © AP / Libkos

— Що, на вашу думку, змінить правила гри на полі бою у контексті техніки? Чого зараз бракує українській армії, коли очікувати цю зброю та чи буде вона взагалі доправлена?

— Точність на великій відстані — ось, що потрібно. Щось, що має більший радіус дії, ніж має GMLRS (керована реактивна система залпового вогню,— ред.), які зараз випускаються «Хаймарсами». Є два, три або чотири різні види зброї, які можуть це зробити. Але я би зосередився не на конкретному типі зброї, а на її можливостях. Точність дозволить Україні перемогти навалу сил РФ, тому що велика кількість російської піхоти потребує великої кількості російської артилерії, а велика кількість артилерії потребує штабів, амуніції і транспорту. І всі ці три речі можна знищити високоточною зброєю великої дальності. І те саме щодо Криму. Кримський півострів — це вирішальна точка, а не Донбас. Вирішальним є Крим. І от якби в Україні була високоточна зброя великої дальності, понад 100 кілометрів, то вона вже могла би вражати цілі в Севастополі, Джанкої, Саках та інших таких місцях, де росіяни наразі, по суті, мають укриття. Тому що ми не надали зброю, яка могла би допомогти українцям дотягнутися до цих цілей.

— Чи вдасться Україні піти контрнаступом? Коли це може статися та як ви оцінюєте шанси на успіх?

— Український Генеральний штаб мене вразив своєю професійністю та дисциплінованістю. І саме тому там добре захищають інформацію. Ми знаємо більше про росіян, ніж про українські війська. Саме так і має бути. Я не повинен знати точних планів Києва. Громадськість не повинна знати точних планів. Тому, я думаю, що Генеральний штаб визначить певні умови для контрнаступу. Коли ці умови будуть виконані, тоді розпочнеться атака. Розглядаючи можливі сценарії, я дуже впевнений, що ЗСУ вдасться пробити російську оборону дуже-дуже потужним бронетанковим військом. Україна практично припинила російські атаки або стримує їх на Сході тим, що в них є. Очевидно, що ціною просто величезних втрат. Якщо українці зможуть, то я би рекомендував їм використати бронетехнічні сили, щоб зламати сухопутний міст (шлях від російського Ростова, який проходить через українські Маріуполь та Мелітополь, до Джанкоя — ред.) і розпочати ізоляцію Криму. Оскільки, знову ж таки, Крим є ключем для перемоги України в цій війні. Україна ніколи не буде в безпеці, поки Росія контролює Крим. Україна ніколи не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим. Тому я би рекомендував зберігати сили для чогось справді надзвичайно важливого, що має вирішальний вплив на результат війни.

«Сухопутний міст» з РФ до тимчасово окупованого Кримського півострову © RFI

— Звільнення Криму стане кульмінацією українського наступу?

— Такою була би мета. Звісно, бої на Донбасі триватимуть, але це те, що можна вирішити пізніше. Але якщо Україна отримає далекобійну зброю і якщо цей бронетехнічний контрнаступ буде успішним, я вважаю, цілком можливо, що цього року, до кінця літа, Крим можна буде звільнити. Без далекобійної високоточної зброї деокупація півострова, безсумнівно, буде повільнішою.

— Чи може Путін застосувати ядерну зброю для захисту Криму, адже, зрештою, це вкладається в стратегічну доктрину РФ?

— Я так не думаю. Вони можуть заявляти, але насправді вони на це не підуть. Я не вірю, що вони це зроблять. Вони вже рік погрожують ядерною зброєю, і ніхто у світі не визнає і не визнає Крим територією Росії, навіть Білорусь. Отже, окрім Росії та, можливо, Північної Кореї, ніхто більше цього не визнає. Отже, ми повинні перестати стримувати себе. Ми перебільшили ризик ядерної зброї. Я думаю, що Росія знає, що США, мій президент серйозно говорив про катастрофічні наслідки, якщо Росія коли-небудь застосує ядерну зброю. А Крим не є вітчизною Росії, а тому це не її суверенна територія. Я думаю, що росіяни знають, що їм невигідно використовувати ядерну зброю. Для них немає позитивного результату, тому я думаю, що шансів, що вони це зроблять, дуже мало. Звичайно, такі погрози сприймаються серйозно, адже вони мають ядерну зброю і їм байдуже, скільки невинних людей буде вбито. Але я не вірю, що в цьому випадку вони би на це пішли.

— Захід передає зброю повільно й дозовано, санкції помірковані. Деякі серед європейських лідерів готові продовжувати діалог з Путіним. Чи означає це, що західним країнам потрібно послабити, але не зруйнувати РФ, бо ніхто не знає, що робити з такими змінами світового порядку далі?

— Розвалиться Росія, чи ні — це частково залежатиме від росіян. Але важко уявити, щоб хтось думав, що ми можемо повернутися до якоїсь нормальності з чинним режимом. Нинішній уряд Російської Федерації потрібно здолати, повністю перемогти на полі бою. А що відбудеться після цього? Звісно, що треба думати про наслідки. Ми повинні передбачити, що може статися і які наслідки це матиме для всіх нас. Але відновлення суверенітету України на всій її території включно з Кримом — це пріоритет. Повернення тисяч депортованих українців, особливо дітей, в Україну — це пріоритет. А потім притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини — це три пріоритети. Це три складники того, якою має бути перемога.

Український військовослужбовець стріляє з автомата АК-74 під час наступально-штурмових навчань у Запорізькій області, Україна, 23 січня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

— Чого чекати, коли війська РФ зазнають поразки на полі бою?

— Я не зовсім впевнений, але нам потрібно буде хвилюватися про те, де вся їхня ядерна зброя, хто контролює енергетичну інфраструктуру? Тому що багато країн, на щастя, не Європа, але багато країн все ще залежать від Росії в енергетичному плані. Я думаю, ми побачимо, що деякі республіки, наприклад, Чечня чи Дагестан, побачать можливість відокремитися. Отже, буде щось таке. Є багато можливих сценаріїв. Коли я спостерігаю за Кадировим, Пригожиним і Шойгу, я не думаю, що хтось із цих трьох хлопців подобається один одному. І я думаю, що в Росії є ворожнеча між різними фракціями. І всі вони будуть думати про те, де вони опиняться, коли все це закінчиться. Чи буде Путін при владі? Хтось із них стане керманичем? Чи є ще претенденти? Путін, безумовно, міцно утримує владу. Існує дуже потужний апарат внутрішньої безпеки, мета якого придушити росіян і переконатися, що ніколи не станеться перевороту. Але хто знає, що станеться після звільнення Криму...

— Наостанок, ви говорили, що війна — це випробування волі та логістики, і що росіяни не мають волі воювати. На вашу думку, наскільки ймовірний сценарій, що Путін завершить війну цього року, лише щоб наростити міць і пізніше вдарити знову?

— У цьому і полягає проблема тих, хто виступає за врегулювання шляхом переговорів на умовах, що Росія окупуватиме Крим і надалі. Якщо Росія збереже Крим, то те, що ви щойно сказали, я гарантую, станеться. Вони просто відновлять сили, тому що будуть впевнені, що у нас немає волі боротися далі і що ми втратимо інтерес. Отже, це продовжуватиметься. Україна не зможе відновити свою економіку, тому що Росія домінуватиме на всьому узбережжі Чорного моря і перекриє доступ до Азовського. А Крим залишиться стартовим майданчиком для росіян. Тому Україна не може погодитися, і ми не повинні тиснути на українців, щоб вони погоджувалися на таке. Оскільки РФ зараз утримує Крим, навіть коли Україна відновить контроль над ним, росіяни все ще зможуть завдавати ракетних ударів. А втім, я думаю, що буде інша динаміка. І, звичайно, Сполучені Штати та інші держави допомагатимуть Україні відновлювати та модернізувати її оборону. Отже, ключовим є Крим.