Любов і війна: закохалися під час мінометного обстрілу

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ: РІК ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

Військова журналістка та сержант Збройних сил України. Валерія та Дмитро познайомилися в Пісках, що на Донеччині. Закохалися під час мінометного обстрілу — і вже за місяць одружилися. Про кохання, сімейне життя на війні та плани на майбутнє Валерія Грода розповіла в інтерв’ю RFI Україна.

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Перша зустріч, яка не відбулася

Валерія та Дмитро познайомилися наприкінці весни 2022 року. Лера приїхала на свою першу ротацію знімати сюжет про життя військових в одній з найгарячіших точок Донеччини: «Речниця батальйону хотіла, аби відзняли саме його, бо він такий бойовий, до кацапів під ніс лазив. Але він відмовився. Сказав, що в нього немає часу, багато роботи, і взагалі тут навкруги війна. Тому він не буде зніматися, не буде нічого казати і, більш того, навіть не вийде до нас», — розповідає Валерія.

Тоді Дмитро відправив на інтерв’ю двох своїх підлеглих, про що пошкодував уже за кілька годин. «Коли хлопці повернулися після інтерв’ю, то почали розповідати Дімі про мене. Наче казали, що така дівчина точно би йому сподобалася. Але Дмитро тоді не хотів відносин, у нього була лише війна на думці. Тільки перемога — і більше нічого не цікавило. Він відповів: "Хлопці, ви знаєте моє відношення до цього, тому навіть не починайте"», — згадує Лера.

Валерія під час роботи © Фото з особистого архіву

Коли речниця показала Дмитру фотографію Валерії, він сів за стіл, схопився за голову і лише промовив: «Боже, що ж я наробив?» Після того хлопець постійно цікавився, коли ще приїде Лера.

Рішення знайшлося несподівано. «Ми тоді залишили свою гоупро (камера, — ред.), аби хлопці познімали нам вночі. І Діма, коли дізнався про це, відразу сказав, що буде сам все знімати й сам передасть мені відео. Так і почалося наше листування в мережі», — пригадує Валерія й усміхається.

Я зрозуміла, що мені поряд з ним не страшно

Під час листування Валерія та Дмитро домовилися про наступну зйомку. Так Лера приїхала на позицію за 350 метрів від ворога. «Я була дуже рада тоді, бо дуже цікаво було познімати, що в них там відбувається», — згадує військова журналістка.

Під час знімання почався мінометний обстріл. Тоді Дмитру довелося швидко відводити знімальну групу в безпечне місце. «Ми не очікували такого розвитку подій і, звичайно, розгубилися, не знали, що взагалі нам робити. Воно по нас все летіло, вибухало... До того ж над нами літала ворожа пташка, яка коригувала. І Діма почав нас звідти виводити. І в той момент я зрозуміла, що коли він був поряд, мені було не страшно. Я відчувала, що нічого поганого не може статися. Для мене це був переломний момент, тому що я вже розуміла, що поряд із цією людиною мені надійно та комфортно», — зізнається Лера.

Подібне відчув і Дмитро, бо вже незабаром почав писати Валерії, що сумує за нею. Згодом у симпатії зізналася і дівчина: «Перше побачення було на мій день народження. Ми виїхали в Дніпро. Просто гуляли та пили каву, і це було дуже класно».

Після того закохані постійно шукали зустрічі одне з одним. Навіть якщо зустріч тривала лише кілька хвилин. «Я просила його ротного або комбата влаштовувати так, нібито десь потрібна його допомога. Він весь такий серйозний приїжджав на точку, а на точці була я», — сміючись, згадує Валерія.

Валерія та Дмитро © Фото з особистого архіву

Коли ситуація у Пісках почала загострюватися, закохані були вимушені зв’язуватися раз на день, щоби просто повідомляти одне одному, що вони живі. «Я була в тому ж районі, але не саме на позиції Діми. Тому я чула, що там відбувається. Піски просто рівняли з землею. Зі зв’язком вже були серйозні проблеми, — розповідає дівчина. — Раз на добу, як я потім дізналася, Діма вилазив на дах будинку, щоб зловити хоча би якийсь зв’язок, аби просто мене набрати та сказати, що з ним все добре, запитати, як я, і почути мій голос».

Через близькість ворога такі дзвінки могли коштувати Дмитру життя, але хлопця це не зупиняло. «В один із таких запеклих днів Діма не виходив на зв’язок. Лише ввечері набрав на кілька хвилин і сказав, що скоро побачимось. Але я не звернула уваги на ці слова, бо він майже завжди так казав. І тут о четвертій ранку мене розбудили. Стоїть Діма з величезним букетом троянд і робить мені пропозицію, — із сяючими очима згадує Валерія. – Ми тоді ночували на старій турбазі, розташованій на воді. Тобто це було дуже гарне місце насправді. А якби ще не було там вибухів, то взагалі ідеальне».

Дмитро робить пропозицію Валерїї © Фото з особистого архіву

Так, після кількох тижнів спілкування Валерія погодилася стати дружиною Дмитра. Справжнє весілля з білою сукнею, квітами та альтанкою закоханні зіграли вже за два дні. Розписав молодят комбат. До вінця Валерію повів керівник, якого дівчина називає другим батьком.

Сімейне життя на війні

Після весілля закохані мали змогу кілька днів побути разом, після чого знову вирушили на службу. «Ми проходимо службу в різних підрозділах, але завдяки керівництву так виходить, що ми максимально багато зустрічаємося», — зізнається Лера.

Валерія та Дмитро на позиції © Фото з особистого архіву

Найскладніше в сімейному житті на війні, каже молода дружина, це невідомість: «Складно насправді, коли ти знаєш, що йде бій. Діма не виходить на зв’язок, і ніхто мені нічого не каже. Був випадок, коли мені написав побратим його, який знаходився з ним на одній позиції, що все добре, а Діма не написав. Це було дуже дивно. Я намагалася себе не накручувати й вночі вже дізналася, що мій чоловік поранений і знаходиться в лікарні».

Серед ночі дівчина поїхала у шпиталь, щоб бути поруч із коханим. «Кілька секунд він не міг зрозуміти, хто я. А я не знала, як себе поводити. І я просто взяла його за руку», — розповідає Лера.

На щастя, поранення було неважке: уже за кілька тижнів, хлопець написав відмову від лікування і повернувся на фронт захищати Україну.

Плани на майбутнє

«Коли ми зустрічаємось, ми відкладаємо всі військові питання, та намагаємося залишатися цивільними, наскільки це можливо, — зізнається дівчина. – П’ємо каву, дивимося фільми, готуємо їжу. Намагаємося просто жити, не дивлячись ні на що».

Також молодята думають про розширення сім’ї, але народити дитину хочуть вже після закінчення війни. «Я хочу, аби мій чоловік був поряд. Аби не було такої ситуації, що я змушена буду поїхати кудись за кордон із дитиною, а він залишиться тут, — каже Лера та додає: — Діма виштовхуватиме мене з країни, аби ми були у безпеці. Для мене це буде дуже складно».

Зараз закохані служать на Донеччині, іноді не бачаться по кілька днів, але, за словами Валерії, кожна хвилина разом із коханим для неї безцінна: «Ми в різних підрозділах, але ми шукаємо кожної хвилиночки, аби зустрітися. Іноді я просто приношу йому каву. Це наш ритуал. Просто побачити його дві хвилинки й віддати йому теплий стаканчик».

«Ми не належимо самі собі, не належимо один одному. Якщо буде наказ, ми змушені будемо поїхати, адже ми давали клятву на вірність народу України, — каже дівчина. — Але коли я погоджувалася стати його дружиною, я розуміла, на що йду. Я свідомо робила цей вибір. І я вдячна тому мінометному обстрілу, що він об’єднав нас».

Дмитро та Валерія © Фото з особистого архіву