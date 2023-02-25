На часі. Українська культура в рік гарячої фази російської агресії

З нами відбувається війна

Відчайдушний спротив, який українці чинили російським нападникам після 24 лютого 2022 року, сфокусував на українській культурі міжнародну увагу. Масштаб воєнних злочинів росіян підштовхував світ до віктимізації українців, а втім вдалось довести своє право на свободу та гідність бути собою. Про реакцію українських митців на ескалацію війни розповів для RFI український арт-критик Костянтин Дорошенко

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В тіні імперії

Століттями українська культура, як і культури інших поневолених московським імперіалізмом народів, залишалася в російській тіні. Митці, зацікавлені у розвитку, мусили шукати його в метрополії. Яскраві художні прояви примусово зводились до імперських наративів або знищувались фізично, так само, які і їхні автори. Національне в тюрмі народів спрощувалося до примітивного, декоративно-етнічного. Попри цю політику в Україні зберігалася власна культурна традиція, яку підживлювали взаємовпливи різних національностей, що співіснували на її теренах.

Тиск радянського тоталітаризму як кульмінації російської імперської історії насильства й уніфікації викликав в українському культурному середовищі зворотну реакцію — намагання зберегти різноманіття.

Плакат Миколи Гончарова у вітрині Центру випускників Міського університету Нью-Йорка © Марія Баранова

Селяни ховали в льохах і на горищах ікони зі зруйнованих більшовиками церков, містяни зберігали на антресолях плівки заборонених кінострічок, розмножували на друкарських машинках та ротапринтах літературні твори репресованих авторів.

Легендарний київський колекціонер Ігор Диченко врятував сотні робіт українських авангардистів, модерністів, художників-дисидентів, іноді знаходячи їх на смітниках або викуповуючи у музейників твори, що підлягали утилізації через ідеологічну невідповідність. 2015 року зібрання, яке в роки розвалу СРСР подивувало глядачів і знавців від Нью-Йорка до Токіо, удова Диченка Валерія Вірська-Котляр подарувала народові України. Нині колекція зберігається у Мистецькому Арсеналі.

Тригер війни

На виставці «Hi-Resolution: українська культура та сучасне мистецтво зараз!» © Костянтин Дорошенко

Природно викликав спротив і нинішній замах Росії на знищення української культури. Протягом 2022 року Український інститут провів чимало заходів та дискусій, що актуалізували деколоніальний дискурс стосовно не лише України, але й Східної Європи та пострадянського простору.

Мистецьке середовище зреагувало на виклик у творчий спосіб, рефлексуючи особистий досвід зіткнення з війною. Так, художнику Олексію Саю прийшла ідея виставки, що стала наймасштабнішою репрезентацією українського сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Персональну виставку Сая, яка мала відкритися в Києві, зірвав російський напад, галерея перетворилася на бомбосховище, де митець із друзями під ракетними обстрілами розмірковував про загрози майбутнього. Зокрема, про можливість фізичної загибелі як художників, так і їхніх робіт, бо окупанти прицільно бомбардували громадські будівлі включно з музеями, бібліотеками, навчальними закладами. На часі виявилося питання порятунку цілого корпусу культурного надбання.

Hi-Resolution

Виставка «Hi-Resolution: українська культура та сучасне мистецтво зараз!» © Марія Баранова

Так з’явився план виставки відеопроєкцій репродукцій робіт українського мистецтва від кінця 1980-х до 2022 року. До ініціативи долучилися кураторка Ксенія Малих, художник Нікіта Кадан, кінорежисерка Тетяна Ходаківська. Ідею підтримали американські кураторки Кетрін Карл та Інга Люце. Результат — виставка «Hi-Resolution: українська культура та сучасне мистецтво зараз!» в James Gallery Центру випускників Міського університету Нью-Йорка.

П’ятдесят одну роботу сорока українських художників різних поколінь, включно з масивом антивоєнних плакатів, створених за перші місяці гарячої фази війни, експонували в респектабельному центрі Нью-Йорка.

Тендітність мистецької спадщини підкреслювала окрема зала з графікою мисткині-шістдесятниці Алли Горської та художника-візіонера 1980-х Федора Тетянича (Фрипульї). Плакати частково розмістили у вітринах, що виходили на П’яту авеню.

На виставці «Hi-Resolution: українська культура та сучасне мистецтво зараз!» © Олексій Новіков, надано організаторами

У розмові зі мною Тетяна Ходаківська згадувала інцидент, коли росіяни висловили претензію, мовляв, їх фруструє видимість у міському просторі плакатів, що засуджують Росію.

На що вона відповіла: «У вас є вибір — дивитися або ні на ці вітрини. Тоді як у моїх рідних і близьких в Україні вибору немає: ракети влучають не розбираючись».

Експозиційне рішення «Hi-Resolution», де глядачі в напівтемряві мандрують між відеопроєкціями, іноді закриваючи їх власними тінями, іноді самі перетворюючись на химерні живі екрани, стало метафорою самої української культури.

Донині вона затемнюється і розмивається російськими імперськими наративами, підживленими в західних культурних та освітніх інституціях потоком спонсорських нафтодоларів із Москви. Натомість відкриття, пізнання, сприйняття української культури сьогодні вимагає пошуку індивідуального куту зору, позиції, особистого підходу, налаштованого на відмову від стереотипів.

Щоб світ зрозумів наші відчуття

Виставка «Не цвіти, війна надворі» © Фото надано організаторами

Мистецький підхід у проговоренні української позиції в протистоянні російській агресії виявився притаманним не тільки професіоналам культури. Українська молодь обирає цю мову як відповідну сучасності.

Серед прикладів — ініціатива Тетяни Козачанської, студентки Університету Вашингтона і Лі (Лексингтон, Вірджинія), одного з найстаріших у США. В колаборації з університетським клубом SAIL вона створила в бібліотеці вишу мінімалістичну, але промовисту виставку «Не цвіти, війна на дворі».

На конструкціях з деревостружкової плити візуалізований таймлайн війни з трьох перспектив.

По-перше, те, що відбувалося в Україні в певний день певного місяця, — фотографії міжнародних ЗМІ або фотографів на місцях.

По-друге, те, як світ це побачив, — роздруківки перших шпальт «The New York Times».

І по-третє, те, як це проживали молоді люди з різних регіонів України, — цитати з нотаток, скетчів, листувань.

Якщо фотографії, що облетіли світ, та заголовки масмедій розміщені на рівні очей, то побачити індивідуальні висловлення глядач може, сівши навпочіпки або низько нахилившись. Ці зусилля мають нагадати відвідувачам про емоційний та фізичний стан авторів рефлексій — дискомфортний, напружений.

Джерелом цього матеріалу для виставки, як і її назви, став відкритий архів «Відбуваємось».

«З нами — відбувається війна. З нами — відбувається молодість. Ми — відбуваємось, — читаємо в маніфесті проєкту. — Розказуємо світу про те, як проживає війну молодь в Україні. Що відбувається поза новинами і кадрами з гарячих точок».

Генерація, народжена у державі, що перша на пострадянському просторі продемонструвала приклад мирного і цивілізованого переходу влади від першого президента до другого та за короткі 30 років незалежності пережила низку революційних виступів на захист свободи і демократії, не збирається бачити себе «втраченою». Ці люди не віддають окупантам ані свого сьогодення, ані майбутнього, хоча й розуміють, що війна змусила їх подорослішати завчасно.

На часі

Виступ «Структури Щастя» на фестивалі «На часі» © Фото надано організаторами

Вибухом творчих енергій української молоді, маніфестацією жаги до життя як реакції на смертельні загрози війни став мультимедійний фестиваль «На часі» на території колишньої Стрічкоткацької фабрики в Києві. Уперше він відбувся в липні 2022 року, а тепер є регулярним.

Куратор події Андрій Сігунцов запропонував реалізувати найширше коло мистецьких потенцій: музика без обмежень за напрямом і стилістикою, публічні інтелектуальні дискусії, лекції та круглі столи, сучасне мистецтво, дизайн, мода, стріт-арт, стріт-фуд, татуювання, декоративно-ужиткове ремісництво заповнюють майданчики й будівлі колишньої промзони.

Тут вийшли до живих слухачів нові музичні зірки, чиї створені після підступного російського нападу 24 лютого композиції зібрали мільйони переглядів в соцмережах — «хейтспіч» з Одеси, ТУЧА з Хмельницького, «Структура Щастя» з Київщини, Jockii Druce з Дніпра.

З’явившись на початку гарячої фази війни, трек Jockii Druce «Шо ви браття» надихнув критично мислячу верству українського суспільства, незалежно від віку. «Ворога щас тікі два у нас — це деза і тривога», — впевнено пояснив Jockii Druce.

Музичне видання «Слух» назвало виконавця головним феноменом 2022 року, а «На часі» відкрив публіці переконливість образу, природну пластику і сексуальну харизму артиста.

Обличчя української музики різних часів © Колаж інтернет-радіо Chervona Kalyna. Надано Дмитром Олійником

У березні черговий, уже сьомий фестиваль «На часі» відбудеться в колаборації з інтернет-радіо «Chervona Kalyna».

З’явившись у червні 2022 року, воно також стало майданчиком для треків найновіших українських виконавців без обмежень формату, але в унікальному концептуальному контексті. Засновники радіо Дмитро Олійник та Єгор Веклич пропонують сприйняти українську музику як повну несподіванок міжстилістичну, міжчасову та міжетнічну мандрівку.

Тут живуть мелодії і голоси, що звучали в Україні чи породжені нею більше ніж за століття: козацькі марші, гуцульські коломийки і менонітські колискові, Олександр Вертинський і Богдан Весоловський, єврейські, кримськотатарські, караїмські, ромські народні пісні, хіти, якими Україна розквітла у 1960-х і ті, хто захоплював слухачів незалежної України, — від «Братив Гадюкіних» і Віки Врадій до «Курган&Агрегат» і DakhaBrakha, від Марічки Бурмаки і Ірини Білик до alyona alyona і Wellboy.

Контрастність творів, зміксованих радіо «Chervona Kalyna», не те, що працює на популярність, — задля задоволення слухачі воліють обирати передбачуване. Але з культурологічної точки зору проєкт суголосний часу розуміння українцями себе політичною нацією, перевідкриття багатства власного культурного різноманіття на противагу колоніалістським практикам спрощення та асиміляції.

«Енджі Крейда» © Фото надано організаторами фестивалю «На часі»

Лайнап «На часі» від «Chervona Kalyna» складається з музики доби гарячої фази війни. Серед найочікуваніших виконавців — гурт «Енджі Крейда» з Рівного. Їхня пісня-замовляння на вірш Людмили Горової «Враже» стала одним із народних гімнів торік. Кліп на неї на YouTube переглянули понад 12 мільйонів разів. Пісня відповідає провідним настроям українського суспільства — це зібраність і дієвість кожного на своєму місці заради перемоги, відсутність страху і презирство до окупантів. Звідси проростає й оновлене, більш уважне й дбайливе ставлення до культури як маніфестації права бути собою.