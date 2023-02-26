Україна готується до повоєнної відбудови понівечених міст

Підняти з руїн

Не просто відновити втрачене, а зробити краще, ніж було. Це одне із гасел майбутньої повоєнної відбудови України. І роботи вистачить, бо російська агресія нещадно вирувала українськими містами, селищами та селами. Після жорстоких боїв і масованих обстрілів деякі населені пункти залишилися тільки в спогадах їхніх мешканців. На місці ошатних будинків тепер лише груди обвугленої цегли, а там, де були доглянуті парки, всіяна осколками та гільзами випалена земля.

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Житловий будинок, зруйнований під час боїв у Бородянці © AP / Vadim Ghirda

Бородянка, Ірпінь, Буча та Гостомель на Київщині стали символом руйнувань, які спричинили росіяни. На момент відступу окупантів близько 70% будівель стародавнього Чернігова, за оцінками міського голови, буди пошкоджені. Ступінь руйнації зафіксували й на супутникових знімках.

Супутниковий центр ООН показав знімки з космосу, що фіксують рівень руйнування Чернігова © unosat-maps.web.cern.ch

Не пошкодували росіяни і, як вони самі його називають, російськомовний Харків. Місто-мільйонник засипали всім, чим могли: артснарядами, ракетами, авіабомбами. Атаки на Харків не припиняються досі.

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Міський голова Ігор Терехов зазначає, що нині в студентській столиці України не лишилося жодного району, який би не зазнав пошкоджень. За його словами, без даху над головою тепер близько 150 тисяч харків'ян.

Зруйнований будинок у Харкові © AP / Evgeniy Maloletka

«Безумовно, це Північна Салтівка, бо цей район був під обстрілами дуже багато часу. І там зовсім нема будинків, які б не мали «прильотів», не мали б руйнувань у тій чи іншій мірі. Крім цього, район П'ятихаток, крім цього, район Сонячний, так званий ХТЗ, район Рогань. І це такий виклик для нас усіх, бо ми розуміємо, що за дуже стислий термін ми повинні відбудувати місто. Ми повинні зробити таким чином, щоб мешканці повертались до міста Харкова і жили в нормальних умовах, і працювали на тих підприємствах, які ми також будемо відновлювати», — розповідає Ігор Терехов.

Фрагменти російських ракет, які влучили у Харків, 3 грудня 2022 р. © Libkos / AP

Хоч війна триває і досі, робота вже кипить. Зокрема, розробляють проєкт оновлення Харкова спільно із британським архітектором та дизайнером Норманом Фостером, якого називають флагманом сучасного британського будівництва. Він спеціалізується на архітектурі в стилі хай-тек і впроваджує енергоефективні технології.

«Співпраця розпочалась тоді, коли я виступав з доповіддю по зум перед громадою ООН. У цій залі був присутній лорд Фостер. І я демонстрував жахливі речі, яких у Харкові натворив наш ворог. І ці, які я демонстрував, вони були такими жахливими, що Норман Фостер отримав такі емоції, що він сам зателефонував мені та запропонував почати роботу над планом розвитку міста Харкова. До речі, він сказав, що робота над Генеральним планом Лондона була розпочата в 1943 році, коли німецькі фашисти нещадно нищили та бомбардували Лондон. Зараз це чудове місто. І зараз Лондон живе теж за тим планом, який був тоді створений, хоч певні корективи в нього з часом і внесли», — розповідає Ігор Терехов.

Митець запалився ідеєю не просто залікувати шрами Харкова, а подарувати йому нове унікальне обличчя.

«Це такий чудовий план розвитку міста Харкова. Він створює певний колорит, базований на наших традиціях, на нашій історії... І забудова, яка буде зроблена, — це житлові будинки у 6-7 поверхів, зведені за новітніми технологіями. Що дуже важливо, будуть застосовані енергоощадні технології — це автономні котельні, це автономне водопостачання. І зараз ми повинні зрозуміти певні уроки з війни і будувати зовсім по-іншому. Зокрема, обов'язковими будуть підземні паркінги», — розповідає очільник Харкова

Повноцінні бомбосховища планують обладнати у всіх школах та дитсадках. Деталі проєкту поки не розголошують, зауважує Ігор Терехов, бо план ще тільки розробляють. І зізнається, що вже має улюблені об'єкти, які в майбутньому прикрасять Харків.

«Відверто хочу сказати, що це Даунтаун, бо це родзинка, яка буде в місті. Також це будівля Харківської обласної державної адміністрації, бо ж є дуже потужний проєкт, який, я вважаю, буде дуже привабливим. І вже він буде навіть родзинкою всієї України. Окрім цього, це житлова забудова, це науковий парк. Дуже гарно, дуже красиво буде виглядати», — ділиться Ігор Терехов.

Не тільки краса, а й функціональність важливі для повноцінного життя та розвитку міста, тож значно зміниться вся його інфраструктура.

Реалізовувати проєкт планують за рахунок різних джерел фінансування: кошти міського бюджету, державні дотації, закордонні вливання і, головне, репарації, які має сплатити Росія. Підрядниками можуть стати як українські, так й іноземні компанії. Відбирати кандидатів будуть ретельно, і головна вимога до них — бездоганна репутація. Окрім того, кожна будівельна фірма має надати докази, що має всі потрібні технічні можливості та відповідний досвід.

Реалізація амбітного плану

Масштаби майбутніх робіт вражають, а, як доводить міжнародний досвід, реалізувати можна навіть амбітні проєкти. Один із яскравих прикладів у світовій історії — Варшава. Під час Другої світової війни місто методично і нещадно, будівля за будівлею обертали на руїни.

«Уже після боїв, коли польських бійців вивезли в табори для військовополонених, а населення Варшави вивезли в, так би мовити, табори для біженців. Або їм, скоріше, наказали втікати з Варшави, бо Варшава буде зруйнована. То ці три місяці, тобто жовтень, листопад, грудень і половину січня, німецькі війська ходили по всіх будинках, які ще стояли, і руйнували їх. Приходили з різними вибуховими речовинами, із динамітом та різною технікою — і підривали їх», — розповідає знавець історії Варшави, гід Альберт Вєжбіцкі.

І таки домоглися бажаного: 1945-го польська столиця являла собою гори обвугленого каміння, із яких де-не-де бовваніли стіни-привиди колишніх будинків.

Варшавське гетто, яке зрівняли з землею ASSOCIATED PRESS

«Місто мало краєвид Місяця. Нічого взагалі не було, по всьому місті тільки цегла. Десь там, можливо, стояла одна-дві стіни. Але те, що стіни стояли, не значить, що хоч якийсь поверх залишився. Якщо порівнювати, то дуже часто люди порівнюють це з Маріуполем. Але Маріуполь мав утричі менше населення. Це як збільшений утричі Маріуполь», — каже Альберт Вєжбіцкі.

Варшава, 1941 рік © AP / Henry Griffin

Тож після закінчення Другої світової війни поляки мали не просто відновити столицю, а заново її звести. Так з'явився «План відбудови Варшави».

«Його розробляло "Бюро відбудови столиці". Це була така організація, якій ми завдячуємо. Уся їхня документація відбудови, плани тощо зараз внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО... Це Бюро створили 1945 року. Це був дуже добрий момент, бо наша комуністична влада вже не була настільки впевненою в собі. І процес насправді ініціювали люди. Тобто. люди поверталися до Варшави, ті, кого вивезли після повстання, і починали відбудовувати все самі. Звичайно, держава комуністична не може такого дозволяти у великих масштабах, тому створили бюро, до складу якого ввійшли кільканадцять архітекторів», — пояснює знавець варшавської історії.

Одне з доленосних рішень, яке ухвалили архітектори, відбудувати Старе місто як туристичну принаду. Яну Захватовічу, авторові проєкту, вдячні поляки кілька років тому встановили пам'ятник.

Робітники під час відбудови Старого міста, 1946 рік © респ. ФоКа / Форум, 1950.

«Те, що, скажімо, було обмежене стінами, відбудували згідно з історичним планом міста. Звісно, є якісь частини, які не зовсім мають вигляд, як 1938 року. Але все переважно згідно з історичними стилями, які колись були представлені в Старому місті, зрозуміло, пристосовані до сучасних умов Варшави після війни», — розповідає Вєжбіцкі.

Відбудова тільки Старого міста тривала до 1956 року, але Варшава й далі загоювала повоєнні шрами. Наприклад, Замок Уяздов (Schloss Ujazdowski), де нині базується Центр сучасного мистецтва, закінчили відновлювати вже 1975 року.

Schloss Ujazdowski © Wikipedia

А подекуди велике історичне будівництво триває і досі, розповідає Альберт Вєжбіцкі.

«А ще й варто згадати Королівський замок у Варшаві. Його відбудова почалася тільки 1971 року і закінчилася 1984-го. До сімдесятих років там, де сьогодні Королівський замок у Варшаві, була руїна. Є люди, які кажуть, що відбудова Королівського замку закінчила історичну відбудову... Але, як я сказав, зараз є дуже великий план відбудови Саксонського палацу. Вона вже почалася і має закінчитися 2030 року. Можемо сказати, що відбудова ще триває», — зазначає знавець варшавської історії.

Pałac Saski © Wikipedia

Український варіант

Поляки довели, що навіть ті плани, які здаються нездійсненними, можна втілити. Але неможливо, на думку архітектора та художника Петра Владімірова, повністю підлаштувати їхню модель, хай і успішну, до українських міст.

«Є велика різниця між Варшавою і Україною, тому що Варшаву відбудовували в комуністичний країні. Можна сказати, держава зробила приватизацію всіх земель міських, тому вони не належали людям. Я думаю, що це ключова різниця, яка просто не дає порівнювати Варшаву з українськими містами», — каже Владіміров.

Найбільше складнощів у майбутній повоєнній відбудові України, на його думку, виникнути з менеджментом, а саме з тим, як «пов'язати державних гравців із міськими».

«Важливо почати з плану відбудови... Якщо говорити про ймовірну нестачу матеріалів, то цього не буде. З огляду на те, як зацікавлені в українському ринку європейські бізнеси. Якщо ми теж кажемо про нестачу фінансування, я думаю, цього теж не буде. На мою думку, під кутом того, що якщо Україна стане членом Європейського Союзу, то питання корупції на місцях буде вирішене. Тому що буде європейський аудит, міжнародні гравці будуть наглядати за цим», — упевнений архітектор.

Бюро відбудови України © Петро Владіміров

Ці та інші питання, пов'язані з великим відновленням, висвітлено на виставці «Бюро відбудови України», куратором якої є Петро Владіміров. Зокрема, йдеться про житлову політику, будівництво, охорону культурної спадщини, права та адміністрування процесів. Експозиція розміщена в змінній галереї Музею Варшави.

Бюро відбудови України © Петро Владіміров

«Передусім виставка розрахована на українців, тому що нам усе це відбудовувати врешті-решт. Хоч і є багато охочих в Європі це зробити, але це все ж таки наша справа. Але виставка розроблена на двох мовах, тобто вона ще й для поляків. Також на меті цієї виставки та запланованої публічної програми — показати, що відбудова вже відбувається в інституційному просторі, у просторі законів і нормативів», — зазначає Петро Владіміров.