За півроку СБУ розкрила або затримала 360 російських агентів — Малюк в інтерв'ю «Індепендент»

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

За словами голови СБУ, відомство однаково цікавиться і відомими діячами, такими як Віктор Медведчук, особистий друг президента РФ, так і громадянами, які збирають інформацію про місцезнаходження українських сил.

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«Росія десятиліттями проникала до нашої країни своїми агентами в державних органах, церкві та військово-промисловому комплексі», — заявив Василь Малюк.

СБУ довелося повністю реорганізувати, щоб протистояти цим загрозам:

Офіцери буквально живуть на передовій. Наші фахівці з кібербезпеки вдень та вночі активно працюють над тим, щоб відбивати ворожі кібератаки

У порівнянні з 2020-им роком у 2022-му, за словами Малюка, кількість російських кібератак на Україну зросла у понад п'ять разів: з 800 до 4500:

Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня. Цілі у них різні: державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протидіємо ворогу і в кіберпросторі

Василь Малюк також запевнив, впевнений у перемозі України:

Я, як і будь-який українець, не маю жодних ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні. Тому мій меседж простий: ти ніколи не переможеш та не знищиш нас. Ми боремося не тільки за майбутнє України, але й за безпечне існування всього цивілізованого світу