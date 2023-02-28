Книжки з психології як десерт: на Полтавщині відкрили психологічну кав’ярню

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Полтава – На Полтавщині тепер працює психологічна кав’ярня. Тут можна безплатно почитати книжки з психології, психотерапії та саморозвитку, а також відвідати лекції, семінари та майстер-класи.

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Єлизавета Коров’янко займається психологією вже понад десять років. Вона проводить групові та індивідуальні заняття, а також веде психологічний блог. Тепер разом із чоловіком Єлизавета вирішила відкрити ще й кав’ярню, звісно, пов’язану з психологією.

«Ідея відкрити кав’ярню в нас була дуже давно. Оскільки ми дуже любимо сидіти по кав’ярнях, завжди була думка відкрити щось своє. Звісно, оскільки я не уявляю свого життя без психології, то й кав’ярня в нас психологічна», — усміхаючись, розповідає Єлизавета.

Психологічна кав'ярня © Фото з особистого архіву

За словами психологині, раніше люди зверталися до спеціалістів лише у крайньому разі, зараз попит на них зростає: «У цілому є тенденція, що зараз люди приходять не коли їм дуже погано, а коли їм просто стає дискомфортно всередині. А ще є люди, яким просто цікавий саморозвиток. І ось саме для таких людей ми й створили наш заклад».

Заняття з арттерапії © Фото з особистого архіву

Перший захід у кав’ярні Єлизавета присвятила правильному визначенню мети.

«Я запитала у своєї аудиторії, що саме їм буде цікаво. Спочатку я хотіла зробити щось про тривогу, бо зараз це дуже актуальна тема. Але люди, мабуть, уже втомилися тривожитися та обрали "Дерево бажань". Це дуже ресурсна практика, яка надихає, — розповідає психологиня і зізнається: — Нещодавно я знайшла своє дуже старе дерево бажань, і там була ця кав’ярня. Уявляєте? Вважаю, що це прямий доказ того, що техніка працює».

Єлизавета з картками під час практики © Фото з особистого архіву

Щоби зробити заклад цікавішим, Єлизавета з чоловіком планують запрошувати для проведення заходів спеціалістів із різних галузей: «У мене є дуже багато знайомих колег, які би могли робити щось корисне для людей. І ми хочемо їх запрошувати, аби вони проводили заходи, які би були цікаві людям».

Заняття з арттерапії © Фото з особистого архіву

На запитання, чому вирішили відкрити кав'ярню саме зараз, під час війни, Єлизавета відповідає так: «Спочатку ми не могли знайти приміщення, потому нам заважав ковід, а потім почалася війна. І так ми постійно відкладали нашу мрію. А зараз я зрозуміла, що саме час. Бо не можна відкладати життя на потім. Треба жити тут і зараз».

Єлизавета © Фото з особистого архіву