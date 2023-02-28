Фортеця Бахмут: ситуація напружена й дедалі ускладнюється

НАЙГАРЯЧІША ТОЧКА ФРОНТУ

Останні кілька місяців у Бахмуті точаться запеклі бої. Про те, що ситуація стає дедалі складнішою, повідомив Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні. Військове керівництво повідомляє про максимальну концентрацію російських військ та найманців на цьому напрямку.

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Лінія фронту впритул наблизилася до Бахмута в травні 2022-го, а бої за місто точаться вже понад пів року. І зараз вони сягнули однієї з найгарячіших фаз.

«Бахмутський напрямок. Ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони», — сказав український президент Володимир Зеленський.

Як повідомив головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, нині війська та найманці РФ активніше намагаються оточити районний центр.

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера", які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто», — йдеться в повідомленні.

Поливають вогнем та наступають «м'ясними хвилями»

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, Бахмут наразі є епіцентром бойових дій на цій ділянці фронту. Зараз туди дійсно стягнули найбільш підготовлені загони ПВК «Вагнера» й величезну кількість зброї та техніки.

«Там є підрозділи повітряно-десантних військ, піхота регулярних збройних сил. Артилерія та авіація регулярних збройних сил підтримують атаки, у яких в основному головну роль виконують (найманці — ред.) ПВК «Вагнера», саме найбільш підготовлені. Вони, найбільш підготовлені підрозділи, де командири пройшли гарячі точки типу Сирії, Центральноафриканської Республіки, Лівії, є головним елементом атаки», — пояснює Череватий.

Прориватися намагаються мобільними групами по 10-15 військових, які мають вступити в ближній бій та відтіснити ЗСУ. Перед тим проводять артилерійську підготовку. А якщо точніше, просто засипають позиції українських військ снарядами та ракетами.

Бахмут – місце запеклих боїв з російськими військами в Донецькій області © AP / Libkos

«За цю добу ворог завдав 247 ударів артилерією та реактивними системами залпового вогню по наших позиціях, це по всьому відтинку бахмутського фронту. Це Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут. Відбулося на цьому ж відтинку фронту 42 бойових зіткнення. Також ворог здійснив два авіа- і один ракетний удар. Тільки в околицях самого Бахмуту, у районі передмістя, відбулося 78 обстрілів і 21 боєзіткнення. У ході цих боїв ворог втратив 82 військовослужбовців вбитими, 110 зазнали поранень різного ступеня», — розповідає про ситуацію в найгарячішій точці фронту речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Зруйновані будинки у приватному секторі Бахмута © AP / Libkos

І це ще не найбільші із зафіксованих втрат росіян протягом доби, наголошує Череватий. Вони якщо й просуваються, то буквально всівають кожен метр землі трупами своїх бійців. Попри таку шалену кількість загиблих на відносно невеликій ділянці, яка абсолютно не відповідає досягнутим результатам, інтенсивність атак не зменшується.

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«Це просто немислимо для будь-якого стратега ХХІ або навіть кінця ХХ століття таке співвідношення людей, яких вони "кладуть" за добу, тиждень, місяць за невеличкий районний центр. Ця кількість уже співвідноситься з невеликою локальною війною на зразок чеченської. Будь-який би західний стратег 100% брав би паузу і розробляв інші варіанти, але в них такого вибору нема, тому що військово-політичне керівництво їм ставить терміни і по Бахмуту, і по захопленню Донецької області. Відтак, не рахуючись із втратами, вони кидають особовий склад просто в ці, як їх назвали вже західні експерти "м'ясні хвилі" атак», — говорить Сергій Череватий.

Українські військові обстрілюють позиції російських військ на передовій поблизу Бахмута Донецької області AP - LIBKOS

Щоби підтримувати темп атак, росіяни мають регулярно поповнювати особовий складу. І в РФ, як зазначає військовий експерт Валерій Рябих, повним ходом уже готують нові партії «гарматного м'яса».

«В інформаційному просторі Російської Федерації намагаються вирішити питання мотивування населення на чергову його хвилю мобілізації. Тому що, за великим рахунком, ті ресурси наразі були зібрані: і людські, і матеріальні, у тому числі відновлена техніка. Вони спалюються зі швидкістю більшою, ніж швидкість їх накопичення. Усе важче і важче для керівництва країни-агресора мотивувати власне населення і тих же мобілізованих на ведення бойових дій», — говорить Валерій Рябих.

Битва за руїни

У самому Бахмуті вже навряд чи вдасться знайти хоч одну вцілілу будівлю — настільки оскаженіло його обстрілюють.

01:30 Вид на Бахмут з висоти AP

«Саме оця битва за Бахмут, вона триває вже сім місяців. Навіть важко уявити з раціональної точки зору, скільки там було покладено і людських, і матеріальних ресурсів окупантами для того, щоб захопити це місто. Але, по факту, маємо ситуацію, коли воно вже майже практично зруйновано. Це місто, яке було однією з перлин Донецької області в минулому, наразі являє собою руїни», — зазначає військовий експерт Валерій Рябих.

Попри таку інтенсивність бойових дій, каже він, російським військам не вдається пробитися через ефективно вибудуваний захист ЗСУ.

«Скажімо, росіяни намагалися перетнути річку Бахмутка. Таким чином, була загроза подальшого просування міською забудовою Бахмута. І я так розумію, що було прийняте рішення про підрив дамби на місцевому водосховищі. Скид води міг розширити русло річки, і затопити певні території, і ускладнити подальше просування противника на певних напрямках... Хоча місто, у принципі, розташовано в такому напівоточенні, однак може зробити висновок, що лінії постачання не перервані, і підрозділи Збройних сил України поки стабілізували положення і зупинили просування противника», — вважає військовий експерт.

Українські військові готують гарматну стрільбу на передовій поблизу Бахмута, Донецька область, 8 лютого 2023 © AP / LIBKOS

Водночас Валерій Рябих каже, покликаючись на слова генерал-полковника Олександра Сирського, що утримувати Бахмут «будь-якою ціною» ЗСУ не будуть. Якщо ситуація стане критичною, особовий склад відведуть.

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Як наголошує військовий експерт, попри те, що росіяни так оскаженіло намагаються вирвати це українське місто, великого стратегічного значення для них Бахмут не має.

«Він має невелике значення, тому що знаходиться у низовині. І навіть якщо місто буде залишене українськими підрозділами, то його захоплення противнику не дасть ніяких переваг у тактичному положенні, а лише навпаки може його ускладнити. Тому що наразі відомо, що Збройні сили України підготували оборонні лінії, які знаходяться на панівних позиціях», — говорить Валерій Рябих.

Український танк їде на свої позиції на передовій у Бахмуті Донецької області © AP / LIBKOS

Усе було би інакше, якби події розгорталися за початковим російським планом, говорить речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Коли ця логіка зламалася, вони вже замість проактивних дій вдаються до реактивних. Вони реагують на ситуацію, реагують на наші дії. І коли ти дієш у таких умовах непланово, і ти міняєш ці плани, по суті, на коліні їх переписуєш, відповідно, у тебе не виходить велика стратегічна наступальна операція... Відтак для них це зараз має дуже велике ідеологічне значення, тому що Бахмут вже став символом незламності, стійкості, мужності, професійності української армії. І навпаки, нездатності, непідготовленості, некваліфікованості Збройних сил Російської Федерації і ПВК "Вагнера"», — говорить Сергій Череватий.