Хто такі ПВК «Редан» та що вони роблять в Україні

Молодіжний рух чи російська ІПСО

© фото з одного з пабліків Редан

ПВК «Редан» — назва, що останніми днями у всіх на вустах. Це новий молодіжний рух, який гучно заявив про себе наприкінці лютого в Росії, за кілька днів дістався й України. Поліція затримує агресивно налаштованих підлітків, а соцмережами про реданівців ширяться найрізноманітніші чутки. Із чим ми маємо справу: звичайним хуліганством чи потужною російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО)?

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Що відомо про рух ПВК «Редан»

Перші згадки про ПВК «Редан» та масові бійки в громадських місцях за їхньої участі з’явилися в росЗМІ 24 лютого. І одразу прокотилася хвиля арештів: лише в Москві було затримано щонайменше 300 підлітків. У них вилучили ножі, газові балончики, страйкбольні пістолети. Поліційні облави відбулися й у Санкт-Петербурзі, Казані, Курську.

Спільнота ПВК «Редан» з’явилася кілька місяців тому. Це стихійний молодіжний рух, який є частиною субкультури анімешників. Назву вони позичили з відомого аніме «Hunter x Hunter», де згадується злочинне угруповання «Геней Редан». Підлітки, які зараховують себе до «Редану», зазвичай носять чорний одяг із зображенням павука з цифрою чотири на спині.

Представники ПВК «Редан» © фото з одного з пабліків Редан

Попри свою назву, рух не має жодного відношення до приватних військових компаній. Як пояснюють представники руху, абревіатуру «ПВК» вони додали просто заради сміху.

Дивний факт: рух, який, судячи з кількості хоча б затриманих, а також підписників тематичних пабліків у соцмережах, не має ані статуту, ані ідеології. Окремі реданівці в анонімних коментарях ЗМІ розповідають, що просто дають відсіч офнікам (довколафутбольним фанатам, відомим агресивною поведінкою та пошуком будь-яких приводів для бійки, — ред.), які часто ображають неформалів за їхній вигляд. Натомість соцмережами ширяться заяви про те, що ПВК «Редан» виступає і проти скінхедів та мігрантів.

ПВК «Редан» в Україні

Перші повідомлення про ПВК «Редан» надійшли 25 лютого з Полтави. Натовп агресивно налаштованих підлітків влаштував заворушення просто середмісті.

Натовп у центрі Полтави © Останній Бастіон

До 24 лютого про «Редан» в Україні взагалі ніхто нічого не чув, розповідає фактчекерка, головна редакторка проєктів «По той бік путінської брехні» та «НотаЄнота» Альона Романюк:

Google про це не знав. Дуже різко це почалося розноситися саме з 24 лютого, тоді були перші згадки про «Редан». Потім це масово підхоплюють блогери, багато російських медіа. А 26 лютого про це починають писати вже українські медіа і тема далі несеться

26 лютого підозрілий натовп підлітків помітили вже в Івано-Франківську: діти бігали центральними вулицями та, як з'ясувалося, шукали реданівців, щоби завадити їм влаштувати заворушення (знайти їх, до речі, так і не вдалося).

27 лютого харківські телеграм-канали повідомили про заворушення біля площі Конституції. Поліція відреагувала оперативно — силовики запобігли масовій бійці та затримали близько 245 юнаків і дівчат. У порушників вилучили ножі, кастети та газові балончики.

Речі, вилучені в затриманих у центрі Харкова © Нацполіція Харківської області

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, коментуючи ситуацію, наголосив, що йдеться про злочинний флешмоб для підлітків, запущений спецслужбами Росії для дестабілізації ситуації у великих містах.

Коментар начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошко © скріншот із Facebook

Згодом фейсбук заблокував цей допис.

Зараз харківська поліція продовжує слідчі дії, зокрема обшуки та судові експертизи, а щодо батьків неповнолітніх правопорушників складено 72 протоколи. Слідчі дії тривають, встановлюють організаторів заворушень.

Поліція та учасники заворушень біля ТЦ «Нікольський» © Нацполіція Харківської області

Учасників «Редану» помітили в інших містах країни: Києві, Львові, Житомирі, Луцьку, Дніпрі. Але там заворушень вдалося уникнути завдяки вчасному втручанню поліції.

Для швидкого привернення уваги в телеграмі було створено чимало однотипних каналів («РеданХарків», «РеданПолтава», «РеданЧенігів» тощо) розповідає Альона Романюк. І підлітків туди активно залучали стандартними закликами «додай 50 друзів та отримаєш…»:

А коли ти вступаєш туди, то бачиш повідомлення "Тепер наш головний канал буде тут", переходиш за лінком і потрапляєш на російський суспільно-політичний телеграм-канал із сотнями тисяч підписників, який жодним чином не пов’язаний із «Реданом». Ці нюанси вказують на те, що тут є рука Росії

ПВК «Редан» – російська ІПСО?

Швидкість розвитку подій та очевидна їхня керованість дали привід припустити, що ми маємо справу із російським ІПСО. До того ж росЗМІ швидко звинуватили в тому ж самому Україну.

Я не можу точно сказати, що це саме ІПСО, — каже Альона Романюк. — Але можу точно сказати, що це має штучне підживлення. Я чітко бачу просування ворожнечі в українському суспільстві, зокрема до молоді, до підлітків. Уся стрічка новин зараз у коментарях на кшталт "Що за молодь, зараз війна, а вони…". Хоча цей рух в Україні не масовий. Більшість дітей так само дізналися про нього з медіа та телеграм-каналів 26-27 лютого. Але, враховуючи, як це все розвивалося, очевидно, ситуація координується. Ппросто ми поки що не можемо точно сказати, ким саме. Цей рух точно не український

У Дніпрі та Києві викрили адмінів реданівських пабліків, також вдалося заблокувати щонайменше 18 тематичних каналів.

Зараз важливо говорити з дітьми, наголошує Альона Романюк, та пояснювати їм, що йде ще й інформаційна війна і ворог дійсно може намагатися вводити в оману за допомогою таких маніпуляцій.